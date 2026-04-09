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युवक की मौत के बाद शव को उपायुक्त कार्यालय लेकर पहुंचा पीड़ित परिवार, जानिए क्या है पूरा माजरा

घायल युवक की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा ( Etv Bharat )

जमशेदपुरः सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत होने पर आक्रोशित परिवार वाले शव को जिला उपायुक्त कार्यालय लेकर पहुंचे और न्याय की मांग की. मौके पर मौजूद सीतारामडेरा थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले कुछ युवक की गिरफ्तारी हुई है. अन्य की तलाश जारी है.

परिजनों ने न्याय की मांग की

जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में 31 मार्च 2026 को हुए जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस हमले में गंभीर रूप से घायल सन्नी पुष्टि ने गुरुवार को टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सन्नी की मौत के बाद परिजन और बस्ती वाले शव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कार्यालय पहुंचे और शव को कार्यालय के बरामदे में रख कर न्याय की मांग करने लगे.

मृतक के साथी और थाना प्रभारी के बयान (Etv Bharat)

प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुआवजे के साथ-साथ सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई. जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन प्राथमिक एफआईआर में नामजद कुछ आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पीड़ित परिजन और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया.