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युवक की मौत के बाद शव को उपायुक्त कार्यालय लेकर पहुंचा पीड़ित परिवार, जानिए क्या है पूरा माजरा

जमशेदपुर में एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद उसके परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.

YOUTH DIED DURING TREATMENT
घायल युवक की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 9, 2026 at 5:42 PM IST

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जमशेदपुरः सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में पिछले दिनों हमले में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत होने पर आक्रोशित परिवार वाले शव को जिला उपायुक्त कार्यालय लेकर पहुंचे और न्याय की मांग की. मौके पर मौजूद सीतारामडेरा थाना प्रभारी ने बताया कि घटना को अंजाम देने वाले कुछ युवक की गिरफ्तारी हुई है. अन्य की तलाश जारी है.

परिजनों ने न्याय की मांग की

जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना क्षेत्र में 31 मार्च 2026 को हुए जानलेवा हमले का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. इस हमले में गंभीर रूप से घायल सन्नी पुष्टि ने गुरुवार को टाटा मुख्य अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. सन्नी की मौत के बाद परिजन और बस्ती वाले शव को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला कार्यालय पहुंचे और शव को कार्यालय के बरामदे में रख कर न्याय की मांग करने लगे.

मृतक के साथी और थाना प्रभारी के बयान (Etv Bharat)

प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

परिजनों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुआवजे के साथ-साथ सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग उठाई. जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस पहले ही चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, लेकिन प्राथमिक एफआईआर में नामजद कुछ आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं. पीड़ित परिजन और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश देखा गया.

इधर सूचना मिलते ही सीतारामडेरा थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और लोगों को शांत करवाया. उन्होंने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया जिसके बाद शव को लेकर परिजन बाहर निकले.

अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं

इस प्रदर्शन के दौरान जिला उपायुक्त कार्यालय में मौजूद नहीं थे. मामले में सीरारामडेरा थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि घटना को अंजाम देने वालों में चार की गिरफ्तारी हो चुकी है अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है जिसके लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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