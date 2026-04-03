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बोकारो में सर्जरी के दौरान महिला की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, अस्पताल ने दिया मुआवजा

बोकारो: चास के तेलीडीह रोड पर एक निजी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में यूट्रस के ऑपरेशन के दौरान 55 साल की पार्वती देवी की मौत से शुक्रवार को हंगामा हो गया. मृतका नारायणपुर पंचायत के बरडटांड़ की रहने वाली थी. उसे उसके पति प्रदीप शर्मा ने 2 मार्च की रात करीब 8 बजे ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया था.

परिवार वालों के मुताबिक, ऑपरेशन से पहले डॉक्टर के बताए अनुसार सभी जरूरी टेस्ट किए गए थे और सभी रिपोर्ट नॉर्मल थीं. शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे डॉ. शुभ्रा वर्मा की देखरेख में ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन ऑपरेशन के दौरान पार्वती देवी की हालत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई.

परिजन और थाना प्रभारी का बयान (Etv Bharat)

मृतका के बेटे ने आरोप लगाया कि शुरू में ऑपरेशन के दौरान सब कुछ नॉर्मल बताया गया, लेकिन करीब एक घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर में अफरा-तफरी मच गई. परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी थी, जिससे उसकी मां की मौत हो गई. हालांकि, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और डॉक्टरों ने इस आरोप को गलत बताया है और मौत का कारण हार्ट अटैक बताया है.

घटना की जानकारी मिलने पर चास थाना प्रभारी सुषमा कुमारी हॉस्पिटल पहुंचीं और मामले की जानकारी ली. उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला की मौत यूट्रस के ऑपरेशन के दौरान हुई थी. डॉक्टर के मुताबिक, ऑपरेशन के दौरान महिला को हार्ट अटैक आया, जिससे उसकी मौत हो गई. परिवार को ऑपरेशन के लिए जमा किए गए पैसे वापस कर दिए गए और ₹6 लाख का मुआवजा देने के बाद आपसी सहमति से शव उन्हें सौंप दिया गया. हालांकि, उन्होंने बताया कि जांच चल रही है.