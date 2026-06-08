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RIMS ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप

रिम्स ट्रॉमा सेंटर में एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया. उन्होंने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया.

PATIENT DEATH AT RIMS TRAUMA CENTER
परिजनों से बात करते डॉ. साकेत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 8, 2026 at 11:35 AM IST

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रांची: राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में काफी देर तक अफरा-तफरी की स्थिति बनीं रही. अरगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक 26 वर्षीय युवक की ट्रॉमा सेंटर में मौत के बाद उसके परिजनों ने जमकर हंगामा किया. परिवार वालों का आरोप है कि इलाज में कोताही बरतने की वजह से युवक की मौत हुई है. उन्होंने डॉक्टरों के साथ धक्का मुक्की भी की.

आक्रोशित लोगों ने जमकर किया विरोध

मिली जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे देर रात रिम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया था. परिजनों का कहना है कि मरीज को भर्ती करने के बाद से समय पर और उचित इलाज नहीं मिला, जिसकी वजह से पंकज की जान चली गई. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया. इस दौरान ट्रॉमा सेंटर में अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. हालांकि कुछ देर बाद परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया गया.

रिम्स ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत के बाद हंगामा (Etv Bharat)

गंभीर स्थिति में रिम्स में कराया गया था भर्तीः डॉ. साकेत

ट्रॉमा सेंटर के चिकित्सक डॉ. साकेत ने परिजनों के आरोप पर कहा कि मरीज एक गंभीर सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ था, उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थीं और काफी खून बह चुका था. डॉक्टरों की टीम ने बेहतर इलाज और सभी आवश्यक प्रयास किए, लेकिन मरीज की हालत अत्यंत गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका, जिसका अफसोस चिकित्सकों को भी हैं.

शव का पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

बाद में रिम्स प्रबंधन की ओर से भी कहा गया कि हमारे चिकित्सकों ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की. इलाज में लापरवाही का आरोप बेबुनियाद है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

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