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9 साल में ब्याही सीमा को बाल विवाह से मिली आजादी, कोर्ट ने निरस्त किया शादी का बंधन

युवती का बालविवाह 2015 में जिले के एक ग्रामीण इलाके में हुआ था. बड़ी होने पर सीमा ने इस विवाह को मानने से नकार दिया.

Court Annuls Child Marriage
पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. भारती के साथ युवती (Photo Credit Sarthi Trust Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 3:34 PM IST

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जोधपुर: महज 9 साल की उम्र में बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ी गई सीमा ने लगभग एक दशक तक सितम झेलने के बाद आखिरकार बाल विवाह मुक्ति की जंग जीत ली. सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती के संबल से सीमा का बाल विवाह निरस्त हो गया. जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश वरुण तलवार ने बाल विवाह के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले के बाद सीमा और उसके परिवार की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले.

बीस वर्षीय सीमा का बाल विवाह समाज के दबाव में वर्ष 2015 में जिले के एक ग्रामीण इलाके में हुआ था. बड़ी होने पर सीमा ने इस बंधन को नकार दिया. सवा साल पहले डॉ. कृति की मदद से उसने पारिवारिक न्यायालय में बाल विवाह निरस्तीकरण के लिए वाद दायर किया. सुनवाई के दौरान सीमा के तथाकथित पति ने बाल विवाह होने से ही इनकार कर दिया.

डॉ.कृति के साथ युवती सीमा (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: भीलवाड़ा में आखातीज पर रुकवाए बाल विवाह, 16 लोगों को किया पाबंद

डॉ. भारती ने सीमा की ओर से पैरवी करते हुए कई दस्तावेजी साक्ष्य और पुख्ता सबूत जुटाकर अदालत में पेश किए. साथ ही सीमा की आयु और अन्य तथ्यों को प्रमाण सहित रखा. न्यायाधीश वरुण तलवार ने लड़के के बार-बार बदलते बयानों को भ्रामक करार देते हुए सीमा के बाल विवाह को निरस्त करने का आदेश दिया.

55 बाल विवाह निरस्त कराए, 2200 से अधिक रोके: डॉ. कृति भारती ने अब तक 55 बाल विवाह निरस्त करवाए हैं और 2200 से अधिक बाल विवाह रोके हैं. उनकी इस मुहिम को वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, एशिया बुक और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है. CBSE ने उनकी मुहिम को कक्षा 11 के पाठ्यक्रम में शामिल किया है. डॉ. कृति को मारवाड़-मेवाड़ रत्न, बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची सहित कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं.

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