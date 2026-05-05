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9 साल में ब्याही सीमा को बाल विवाह से मिली आजादी, कोर्ट ने निरस्त किया शादी का बंधन

पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. भारती के साथ युवती ( Photo Credit Sarthi Trust Jodhpur )

जोधपुर: महज 9 साल की उम्र में बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़ी गई सीमा ने लगभग एक दशक तक सितम झेलने के बाद आखिरकार बाल विवाह मुक्ति की जंग जीत ली. सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी एवं पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉ. कृति भारती के संबल से सीमा का बाल विवाह निरस्त हो गया. जोधपुर के पारिवारिक न्यायालय संख्या-2 के न्यायाधीश वरुण तलवार ने बाल विवाह के खिलाफ कड़ा संदेश देते हुए यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले के बाद सीमा और उसके परिवार की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले. बीस वर्षीय सीमा का बाल विवाह समाज के दबाव में वर्ष 2015 में जिले के एक ग्रामीण इलाके में हुआ था. बड़ी होने पर सीमा ने इस बंधन को नकार दिया. सवा साल पहले डॉ. कृति की मदद से उसने पारिवारिक न्यायालय में बाल विवाह निरस्तीकरण के लिए वाद दायर किया. सुनवाई के दौरान सीमा के तथाकथित पति ने बाल विवाह होने से ही इनकार कर दिया. डॉ.कृति के साथ युवती सीमा (ETV Bharat Jodhpur)