ETV Bharat / state

महिला थाना का पारिवारिक परामर्श केंद्र अब दुर्ग के पुरुषों का भी सहारा बना

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पारिवारिक विवादों के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अब पुरुष भी मानसिक, आर्थिक और दांपत्य तनाव की शिकायतों के साथ परामर्श केंद्र पहुंच रहे हैं. इसी को देखते हुए पहली बार महिला थाना में पुरुष काउंसलर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है.

दुर्ग: महिला थाना में संचालित पारिवारिक परामर्श केंद्र अब सिर्फ महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि पुरुषों के लिए भी उम्मीद की किरण बनता जा रहा है. उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत संचालित यह केंद्र पहले महिलाओं की शिकायतों और उनकी काउंसलिंग पर ही केंद्रित था, लेकिन बदलते सामाजिक परिदृश्य और बढ़ते पारिवारिक विवादों को देखते हुए अब पुरुषों की समस्याओं पर भी समान गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषों को अपनी समस्याएं खुलकर बताने में सहजता महसूस हो सकेगी और दोनों पक्षों के लिए संतुलित व निष्पक्ष माहौल उपलब्ध हो पाएगा.

उन्होंने बताया कि केंद्र में अनुभवी काउंसलरों द्वारा हर मामले में गहराई से काउंसलिंग की जाती है. आपसी संवाद, भावनात्मक समझ और सामंजस्य पर जोर देकर अब तक 384 मामलों में पति-पत्नी के बीच सफल सुलह कराई गई है, जिससे ये सभी परिवार टूटने से बच गए.

शिकायतों में कमी लाने की कवायद

महिलाओं की शिकायतों में पहले की तुलना में कमी आई है, लेकिन पुरुषों की शिकायतों में लगातार इजाफा दर्ज किया गया है, जो समाज में बदलती परिस्थितियों की ओर इशारा करता है.

वहीं पीड़ित खैलेंद्र दास मानिकपुरी ने कहा कि पहले केवल महिलाओं की ही काउंसलिंग होती थी. पुरुषों को अपनी बात रखने का अवसर सीमित मिलता था. अब पुरुष काउंसलर की नियुक्ति एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे पुरुषों को भी अपनी समस्याएं समझने और समाधान खोजने का उचित अवसर मिलेगा. पहले ज्यादातर मामले पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने के होते थे, लेकिन अब पुरुष भी मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना की शिकायतों के साथ सामने आ रहे हैं. ऐसे में पुरुष काउंसलर की मौजूदगी न केवल लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि बढ़ते दांपत्य तनाव के बीच परिवारों को जोड़ने वाला प्रभावी माध्यम भी साबित होगी.

ईडी कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस का पुतला दहन, सोनिया राहुल पर FIR के खिलाफ कांग्रेस का सड़क पर प्रदर्शन

दुर्ग में जमीन गाइडलाइन बढ़ोतरी पर बवाल, प्रदर्शनकारी कारोबारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, कई गिरफ्तार

मिशन वात्सल्य योजना के तहत वैकेंसी, शासकीय बाल देखरेख संस्था के लिए मंगवाए गए आवेदन