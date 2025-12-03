ETV Bharat / state

महिला थाना का पारिवारिक परामर्श केंद्र अब दुर्ग के पुरुषों का भी सहारा बना

सीएसपी के मुताबिक पुरुष भी मानसिक, आर्थिक और दांपत्य तनाव की शिकायत लेकर परामर्श केंद्र पहुंच रहे हैं.

FAMILY COUNSELLING CENTRE
महिला थाना का पारिवारिक परामर्श केंद्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025

3 Min Read
दुर्ग: महिला थाना में संचालित पारिवारिक परामर्श केंद्र अब सिर्फ महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि पुरुषों के लिए भी उम्मीद की किरण बनता जा रहा है. उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत संचालित यह केंद्र पहले महिलाओं की शिकायतों और उनकी काउंसलिंग पर ही केंद्रित था, लेकिन बदलते सामाजिक परिदृश्य और बढ़ते पारिवारिक विवादों को देखते हुए अब पुरुषों की समस्याओं पर भी समान गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है

महिला थाना में पुरुष काउंसलर

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में पारिवारिक विवादों के स्वरूप में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. अब पुरुष भी मानसिक, आर्थिक और दांपत्य तनाव की शिकायतों के साथ परामर्श केंद्र पहुंच रहे हैं. इसी को देखते हुए पहली बार महिला थाना में पुरुष काउंसलर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है.

पुरुषों का भी सहारा बना (ETV Bharat)

पारिवारिक परामर्श केंद्र

यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुरुषों को अपनी समस्याएं खुलकर बताने में सहजता महसूस हो सकेगी और दोनों पक्षों के लिए संतुलित व निष्पक्ष माहौल उपलब्ध हो पाएगा.

उन्होंने बताया कि केंद्र में अनुभवी काउंसलरों द्वारा हर मामले में गहराई से काउंसलिंग की जाती है. आपसी संवाद, भावनात्मक समझ और सामंजस्य पर जोर देकर अब तक 384 मामलों में पति-पत्नी के बीच सफल सुलह कराई गई है, जिससे ये सभी परिवार टूटने से बच गए.

शिकायतों में कमी लाने की कवायद

महिलाओं की शिकायतों में पहले की तुलना में कमी आई है, लेकिन पुरुषों की शिकायतों में लगातार इजाफा दर्ज किया गया है, जो समाज में बदलती परिस्थितियों की ओर इशारा करता है.

वहीं पीड़ित खैलेंद्र दास मानिकपुरी ने कहा कि पहले केवल महिलाओं की ही काउंसलिंग होती थी. पुरुषों को अपनी बात रखने का अवसर सीमित मिलता था. अब पुरुष काउंसलर की नियुक्ति एक सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे पुरुषों को भी अपनी समस्याएं समझने और समाधान खोजने का उचित अवसर मिलेगा. पहले ज्यादातर मामले पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित करने के होते थे, लेकिन अब पुरुष भी मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना की शिकायतों के साथ सामने आ रहे हैं. ऐसे में पुरुष काउंसलर की मौजूदगी न केवल लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि बढ़ते दांपत्य तनाव के बीच परिवारों को जोड़ने वाला प्रभावी माध्यम भी साबित होगी.

WOMEN POLICE STATION
DURG
महिला थाना दुर्ग
FAMILY COUNSELLING CENTRE

