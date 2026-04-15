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बीजेपी पार्षद पर दंबगई का आरोप, सूरजपुर पुलिस से शिकायत, कब होगी कार्रवाई

सूरजपुर में एक परिवार ने बीजेपी पार्षद पर गुंडई और दबंगई का आरोप लगाया है.

Family Harassed by BJP Councilor in Surajpur
सूरजपुर में बीजेपी पार्षद से परिवार परेशान (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 15, 2026 at 8:56 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले सूरजपुर में बीजेपी पार्षद राजेश साहू की दबंगई से एक परिवार परेशान है. लगातार प्रताड़ित महसूस किए जाने के बाद पीड़ित परिवार ने संयुक्त कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने भाजपा पार्षद समेत अन्य लोगों पर दबाव बनाकर जमीन हड़पने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है. साथ ही सूरजपुर के एसपी से सुरक्षा देने की गुहार लगाई है.

सूरजपुर पुलिस से पीड़ित परिवार की शिकायत

मानपुर निवासी रामचरितर साहू अपनी बहू और नातिन के साथ संयुक्त कार्यालय पहुंचे. उन्होंने बताया कि मानपुर के रिंग रोड पर उनका मकान और दुकान स्थित है, जो उनके परिवार की आजीविका का मुख्य साधन था. उनके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के बाद, उन्हीं दुकानों के किराए से उनका घर चल रहा था. लेकिन अब इस दुकान पर बीजेपी पार्षद की नजर पड़ गई और उसने इसे फर्जी तरीके से हथिया लिया है.

बीजेपी पार्षद पर दबंगई का आरोप (ETV BHARAT)

स्थानीय भाजपा पार्षद राजेश साहू और राधाकृष्ण साहू ने मेरी बेटियों के साथ मिलीभगत कर मेरी जमीन को फर्जी तरीके से खाली दिखाया. उसके बाद उसने इस जमीन की अपने नाम पर रिजस्ट्री करा ली. इस पूरे मामले में धोखाधड़ी कर हमारे अधिकारों का हनन किया गया है, जिससे हमारा परिवार आर्थिक संकट में आ गया है-रामचरितर साहू, पीड़ित

रामचरितर साहू का कहना है कि जब उन्होंने इस मामले की शिकायत पुलिस में की, तो उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. इससे उनका पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है. इसी को लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को आवेदन सौंपकर सुरक्षा की मांग की है, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है.

पुलिस ने जांच की कही बात

पीड़ित परिवार की शिकायत पर सूरजपुर पुलिस के एसडीओपी अभिषेक पैकरा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हमें शिकायत मिली है. शिकायत के आधार पर हम जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे.

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