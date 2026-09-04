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आदिवासी महिला के बाल काटे, मारपीट की फिर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, पति समेत 7 लोग डिटेन

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat )

बांसवाड़ा : जिले में आदिवासी महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. महिला पर दूसरे गांव के युवक के साथ भागने का आरोप लगाते हुए पति और उसके परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पहले उसके बाल काटे, फिर मारपीट कर उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. महिला की शिकायत पर पति समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है. थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. मामले में 7 लोगों को डिटेन कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. गढ़ी डीएसपी बाबूलाल ने बताया कि महिला करीब 10 दिन पहले पास के गांव के एक युवक के साथ गई थी. इसके बाद महिला के परिजन युवक के घर पहुंचे और उसे वहां से लेकर आए. पति और उसके परिजनों ने महिला पर युवक के साथ भागने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की. महिला का कहना है कि वह युवक के साथ मजदूरी करने गई थी. इसे भी पढ़ें. महिला को निर्वस्त्र कर सड़क पर घसीटते हुए की मारपीट, मामला दर्ज, 9 लोग गिरफ्तार