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आदिवासी महिला के बाल काटे, मारपीट की फिर निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया, पति समेत 7 लोग डिटेन

महिला की शिकायत पर पति समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है.

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2026 at 8:32 AM IST

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बांसवाड़ा : जिले में आदिवासी महिला के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है. महिला पर दूसरे गांव के युवक के साथ भागने का आरोप लगाते हुए पति और उसके परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पहले उसके बाल काटे, फिर मारपीट कर उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया. घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. महिला की शिकायत पर पति समेत 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया गया है.

थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की जा रही है. मामले में 7 लोगों को डिटेन कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. गढ़ी डीएसपी बाबूलाल ने बताया कि महिला करीब 10 दिन पहले पास के गांव के एक युवक के साथ गई थी. इसके बाद महिला के परिजन युवक के घर पहुंचे और उसे वहां से लेकर आए. पति और उसके परिजनों ने महिला पर युवक के साथ भागने का आरोप लगाते हुए उसके साथ मारपीट की. महिला का कहना है कि वह युवक के साथ मजदूरी करने गई थी.

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घटना 1 सितंबर की शाम की बताई जा रही है. इसका वीडियो गुरुवार को सामने आया. वीडियो में महिला को नंगे पैर सड़क पर ले जाते हुए बड़ी संख्या में ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं. भीड़ में मौजूद कुछ लोग महिला को पीटने और उसके बाल काटने की बात कहते सुनाई दे रहे हैं. इसके बाद महिला के पति की मौजूदगी में उसके बाल काट दिए गए. बाल काटने के बाद भीड़ में मौजूद कुछ महिलाओं ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी.

आरोप है कि महिलाओं ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसे निर्वस्त्र कर गांव में घुमाया. महिला इस दौरान खुद को बचाने का प्रयास करती रही, लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों ने उसे नहीं छोड़ा. घटना के दौरान कई लोग तमाशबीन बने रहे और कुछ ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया. घटना के बाद पीड़ित महिला थाने पहुंची और पति सहित परिवार की अन्य महिलाओं के खिलाफ मारपीट व अभद्रता की शिकायत दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है.

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