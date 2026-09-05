अपराध की दुनिया में बनी 'फैमिली चेन', पिता को देख बेटे ने भी थाम ली अपराध की राह
पिता की आपराधिक छवि ने उनके बच्चों को अपराध जगत में धकेल दिया है.
Published : September 5, 2026 at 10:28 AM IST
झालावाड़ : जिले में अपराध की दुनिया में बनी 'फैमिली चेन' ने सबको चौंका दिया है. पुलिस रिकॉर्ड के आंकड़ों में 37 मामले ऐसे दर्ज हैं, जिनमें पिता-पुत्र की जोड़ी ने मिलकर जघन्य अपराधों को अंजाम दिया. इन मामलों में पिता ने बेटे को अपराध की राह दिखाई तो कभी पिता का रुतबा कायम रखने के लिए बेटे ने अपराध की राह पकड़ ली.
जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बताते हैं कि जिले के पुलिस रिकॉर्ड में 37 ऐसे मामले दर्ज हैं, जिनमें पिता व पुत्र कहीं न कहीं जघन्य अपराध में शामिल रहे हैं. जिस उम्र में बच्चे किताब थामकर भविष्य बनाने का सपना देखते हैं, उसी उम्र में कुछ बच्चों ने अपराध की दुनिया में कदम रख लिया. इसकी वजह गैंग नहीं, बल्कि अपराधियों के घर का माहौल है. पिता की आपराधिक छवि ने उनके बच्चों को अपराध जगत में धकेल दिया. एसपी बताते हैं कि इस तस्वीर ने परिवारों और समाज दोनों के लिए चिंता की लकीर खींच दी है. वहीं, जगन्य अपराधों में शामिल अपराधियों की उम्र 40 वर्ष से कम है.
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हिस्ट्रीशीटर के बेटे का अपराध की दुनिया में कदम : अमित कुमार ने बताया कि जिले के 25 हजार रुपए का इनामी हिस्ट्रीशीटर सुगनचंद के खिलाफ 15 संगीन मामले दर्ज थे. मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने उसके ठिकाने पर दबिश दी. इस बीच भनक लगने पर हिस्ट्रीशीटर अपने नाबालिग बेटे के साथ वहां से भाग निकला. दोनों सड़क पर पहुंचे, जहां सुगनचंद ने पिस्टल दिखा कार रुकवाई और बेटे के साथ कार लेकर फरार हो गया. बाद में कार चालक ने हिस्ट्रीशीटर और उसके नाबालिग बेटे के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कराया.
उन्होंने बताया कि उस दौरान उसका बेटा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था. कुछ दिनों बाद परीक्षा होनी थी, लेकिन पुलिस के डर से वह परीक्षा देने नहीं पहुंचा. जिस परीक्षा से उसका भविष्य तय होता वह छूट गई. पिता के साथ किए गए अपराध ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी. धीरे-धीरे वह पिता के साथ अपराध की राह पर बढ़ता चला गया. जिले में कई ऐसे मामले हैं, जिनमें पिता हिस्ट्रीशटर रहा और उसके जेल जाने या मौत होने के बाद उसके बेटों ने अपराध की गद्दी संभाल ली. पिता का रुतबा, नाम और शोहरत की खातिर बेटा भी अपराध की दुनिया में उतर गया.
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शहर के बस स्टैंड निवासी 20 वर्षीय प्रिंस हरिजन के पिता उमेश के खिलाफ अलग-अलग थानों में 17 मामले दर्ज थे. पिता की मौत के बाद बेटे ने भी अपराध से नाता जोड़ लिया. वहीं, कोतवाली क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर फिरोज खान के बेटे फैजान खान उर्फ बिट्टू के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं. वहीं, दांगीपुरा थाना क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर रंगलाल के बेटे संजय पर पांच आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. ऐसे में इन परिवारों में अपराध की एक फैमिली चेन सी बन गई.
पिता के साथ पहला अपराध : अमित कुमार ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे 9 मामले दर्ज हैं, जिनमें बेटे ने पिता के साथ पहले अपराध को अंजाम दिया. इसके बाद पिता को पछाड़ते हुए अपराध की दुनिया के बादशाह बन गए. 20 मामलों में बेटे व पिता साथ में वारदात में शामिल रहे. पुलिस रिकॉर्ड में 17 ऐसे मामले दर्ज हैं, जिनमें पिता हिस्ट्रीशीटर था, लेकिन बेटा उसके साथ सीधे अपराध में शामिल नहीं हुआ. बाद में पिता की आपराधिक छवि से प्रभावित होकर खुद अपराध की राह पकड़ ली. 23 अपराधियों के पिता के खिलाफ भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं. पिता की मौत के बाद अपराध की छाप बेटे पर रह गई.
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परिवार का माहौल, रुतबा-पैसा कमाने का शॉर्टकट : बाल कल्याण समिति के सदस्य गजेंद्र सेन बताते हैं कि घर का माहौल और पैसे कमाने का शॉर्टकट तरीका नाबालिगों को अपराध की ओर मोड़ रहा है. अपराध किसी को भी विरासत में नहीं मिलता, लेकिन घर की परिस्थितियां और बच्चों के साथ किया गया व्यवहार काफी मायने रखता है. घर में हिंसा, धमकी, अवैध कमाई या परिवार में किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड बच्चे के मन में अपराध के प्रति डर को कम करता है. परिजनों के आपराधिक पृष्ठभूमि में लिप्त होने के कारण कई बच्चों में कानून का भय समाप्त हो जाता है.
परिवार का माहौल, संगति और शिक्षा : पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के अनुसार बच्चे परिवार व आसपास के माहौल को तेजी से आत्मसात करते हैं. परिवार में किसी व्यक्ति को किए गए अपराध का कोई मलाल नहीं हो तो परिवार में अपराध सामान्य दिखाई देने लगता है. इसके बाद बच्चे भी गलत राह पकड़ सकते हैं. इस समय परिवार का माहौल, बच्चों की संगति और शिक्षा ही अपराध की इस अगली कड़ी को तोड़ सकती है.