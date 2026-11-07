उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड : 4 साल बाद भी परिवार को न्याय का इंतजार, दिवाली पर छलका बेटे यश साहू का दर्द
यश साहू के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 से एनआईए की अलग स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रैक की तर्ज पर सुनवाई हो रही है.
Published : November 7, 2026 at 11:23 AM IST
उदयपुर : कन्हैयालाल हत्याकांड को चार साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन पीड़ित परिवार को अब भी न्याय का इंतजार है. बेटे यश साहू का कहना है कि परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द न्याय मिले. जब आज पूरी दुनिया दिवाली मना रही है, तब परिवार न्याय की आस लगाए बैठा है. परिवार आज भी उस दिन का इंतजार कर रहा है, जब अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा. यश साहू ने कहा कि यह मामला बिल्कुल साफ है. आरोपी जिस तरह खुलेआम वीडियो बनाते हुए नजर आए, उसमें वे न केवल घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि दहशत फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं. परिवार की मांग है कि मामले में जल्द न्याय मिले.
हर चार दिन में हो रही सुनवाई : यश साहू के अनुसार, 8 अक्टूबर 2026 से एनआईए की अलग स्पेशल कोर्ट में फास्ट ट्रैक की तर्ज पर सुनवाई हो रही है. अब हर चार दिन में सुनवाई होती है, जबकि 7 अक्टूबर तक सीबीआई कोर्ट में औसतन 20 दिन के अंतराल से सुनवाई होती थी. कुल 166 गवाहों में से 30 से ज्यादा के बयान दर्ज हो चुके हैं. 16 अक्टूबर को यश साहू की भी गवाही हुई थी. उन्हें उम्मीद है कि अगले एक से डेढ़ साल में शेष 136 गवाहों की गवाही पूरी होने के साथ फैसला आ जाएगा.
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वहीं, इस बीच कन्हैयालाल हत्याकांड में आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट से झटका लगा है. मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस समेत अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट ने एनआईए की विशेष अदालत के आरोप तय करने के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. अब सभी आरोपियों पर यूएपीए के तहत ही मुकदमा चलेगा. 28 जून, 2022 को कन्हैयालाल की हत्या कर उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था. मामले में एनआईए कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ यूएपीए एक्ट के साथ ही आईपीसी की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे.