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'पापा सब ठीक है..' कहकर ड्यूटी पर दुबई गया था रोहन, पार्थिव शरीर के इंतजार में पथराईं परिवार की आंखें

"बेटा तो अब कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन सरकार से बस इतनी ही विनती है कि उसका शव हमें सौंप दिया जाए. हम आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहते हैं और सम्मानपूर्वक उसे मुखाग्नि देना चाहते हैं." - संजय प्रसाद, रोहन के पिता

स्थानीय ग्रामीण बढ़ा रहे हिम्मत: इस दुखद घड़ी में स्थानीय ग्रामीण और जनप्रतिनिधि भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया है. सभी का मानना है कि रोजी-रोटी कमाने विदेश गए देश के नागरिक की इस तरह युद्ध की वेदी पर बलि चढ़ जाना बेहद दुखद है. पिता संजय प्रसाद ने कहा कि हमारा बेटा तो अब कभी लौटकर नहीं आएगा, लेकिन सरकार से बस इतनी ही विनती है कि उसका शव हमें सौंप दिया जाए. हम आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहते हैं और सम्मानपूर्वक उसे मुखाग्नि देना चाहते हैं.

समुद्र के किनारे आया शव: वहीं पिता संजय प्रसाद ने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि उनके बेटे का पार्थिव शरीर अभी समुद्र के किनारे आ गया है. वहां के कंपनी के डायरेक्टर द्वारा बताया गया है फॉर्मेलिटी शुरू हो गई है इसके बाद जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे. उन्होंने कहा कि परिवार को ये कहा गया है कि आपका बेटा ईरानी हमले में मारा गया. पिता के मुताबिक रोहन घर से 25 दिन पहले ही वह गया था वहां पर वो मैकेनिकल इंजीनियर था.

सरकार से गुहार: अपने बेटे को खोने के गम में डूबा पीड़ित परिवार अब पूरी तरह बेबस नजर आ रहा है. उन्होंने भारत सरकार, बिहार सरकार और विदेश मंत्रालय से हाथ जोड़कर भावुक गुहार लगाई है. परिजनों ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से अपील की है कि वे इस अंतरराष्ट्रीय मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें. चूंकि मामला दो देशों के बीच युद्ध और समुद्री हमले से जुड़ा है, इसलिए शव को वापस लाने में कई कानूनी और राजनयिक अड़चनें आ रही हैं.

पार्थिव शरीर के इंतजार में परिवार: दरअसल घटना को बीते तीन दिन हो चुके हैं, लेकिन मरीन इंजीनियर का पार्थिव शरीर अब तक उनके पैतृक गांव नहीं पहुंच सका है. माता-पिता और भाइयों की आंखें दरवाजे पर टिकी हैं. वे हर पल अपने लाडले के शव का इंतजार कर रहे हैं. परिजनों का कहना है कि बेटे के जाने का गम तो कभी कम नहीं होगा, लेकिन कम से कम उसका शव सुरक्षित वतन वापस आ जाए, ताकि वे सनातन परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार कर सकें.

गोपालगंज: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और संघर्ष के दौरान मर्चेंट शिप पर ईरानी हमले में जिले के थावे प्रखंड के थावे बाजार निवासी संजय प्रसाद के बेटे मरीन इंजीनियर रोहन गुप्ता उर्फ सोनू गुप्ता के मारे जाने की खबर मिलते ही पूरे परिवार पर दुखोंं का पहाड़ टूट पड़ा है. परिवार अब अपने बेटे के पार्थिव शरीर की राह देख रहा है, ताकि अंतिम संस्कार कर सके.

रूक नहीं रहे बड़े भाई के आंसू: बड़े भाई आलोक कुमार ने बताया कि भाई से सोमवार को ही बात हुई थी. उसने कहा था कि भैया यहां पर सब कुछ ठीक है जहाज अभी दुबई से निकल रहा है इसके बाद फोन कट हो गया. भाई के बारे में बात करते हुए आलोक बेहद भावुक नजर आए. बमुश्किल आंसू रोकते हुए उन्होंने बताया कि रोहन के कई सपने अधूरे रह गए. उसका भाइयों के लिए बहुत कुछ करने का मन था. कहता था कि भैया लोग को सेटल कर देंगे, बढ़िया घर बनाएंगे तब शादी करेंगे.

रोहन के बड़े भाई आलोक कुमार (ETV Bharat)

"रोहन के कई सपने अधूरे रह गए. उसका भाइयों के लिए बहुत कुछ करने का मन था. कहता था कि भैया लोग को सेटल कर देंगे, बढ़िया घर बनाएंगे तब शादी करेंगे." - आलोक कुमार, रोहन के बड़े भाई

सबसे दुलारे और छोटे बच्चे थे रोहन: इस दुख की घड़ी में पड़ोसी भी परिवार को हिम्मत देने साथ खड़े हैं. बड़े भाई के दोस्त व उनके पड़ोसी निशांत कुमार रोहन के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि रोहन बहुत ही अच्छे विचार के थे घर के सबसे दुलारे और छोटे बच्चे थे. उसमें सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वह घर जितने दिन तक रहता था, सबको हंसा कर रखता था. उन्होंने बताया कि यहां से एक महीने पहले ही शिप पर गए थे और दिसंबर में वापस आने वाले थे. उससे घटना वाले दिन ही हमारी बात हुई थी.

"रोहन बहुत ही अच्छे विचार के थे घर के सबसे दुलारे और छोटे बच्चे थे. उसमें सबसे बड़ी खास बात यह थी कि वह घर जितने दिन तक रहता था, सबको हंसा कर रखता था." -निशांत कुमार,रोहन के पड़ोसी

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल (ETV Bharat)

बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल: संजय प्रसाद ने आगे बताया कि रोहन बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल था. पांचवीं कक्षा में उसने पूरे प्रखंड की क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया था. हमने उसकी पढ़ाई में कभी कोई कमी नहीं आने दी. उसे जिले के प्रतिष्ठित न्यूटन पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, जहां से उसने सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा 89 प्रतिशत अंकों के साथ पास की. इसके बाद हमने उसे साइंस विषय दिलाया और इंटरमीडिएट भी सीबीएसई बोर्ड से ही कराया. साल 2014 में उसने 92 प्रतिशत अंकों के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की.

तीन साल के बॉन्ड पर दुबई लेकर गई कंपनी: पिता अपने बेटे की बातें याद करते हुए कहते हैं कि साल 2016 में हमने उसका दाखिला कोलकाता के डीएमईटी कॉलेज में कराया, जहां उसे मरीन इंजीनियरिंग ट्रेड मिला. साल 2020 में उसका बीटेक पूरा हुआ. इसके बाद कॉलेज में स्कॉर्पियो कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई, जिसमें उसका चयन हो गया. कंपनी तीन साल के बॉन्ड पर उसे दुबई लेकर गई. वहां उसकी शुरुआती सैलरी करीब डेढ़ लाख रुपए प्रतिमाह, यानी 18 लाख रुपए सालाना थी. इसके बाद हर साल उसकी सैलरी बढ़ती गई. 6 महीने पहले ही उसके 48 लाख के पैकेज पर एडनॉक जॉइन की थी.

छुट्टी लेने की कही थी बात: संजय प्रसाद बताते हैं कि कंपनी में उसकी पोस्टिंग तेल टैंकर के इंजन रूम में तकनीकी जांच और संचालन की जिम्मेदारी के लिए हुई थी. उसपर जहाज के इंजन के संचालन और उसकी निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी थी. करीब 25 दिन पहले मैंने उससे कहा था कि जिस इलाके में तुम काम कर रहे हो, वहां हालात ठीक नहीं हैं. अगर संभव हो तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रुक जाओ. हम तुम्हारे लिए लड़की भी देख रहे हैं.

खुशी-खुशी किया था विदा: पिता संजय प्रसाद ने आगे कहा कि शादी और असामान्य हालातों पर उसने कहा था कि पापा न्यूज देखिए, सब नॉर्मल हो गया है. ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो गया है. अब शिप पर हमला नहीं होगा. तीन महीने बाद छुट्टी पर आएंगे, तब लड़की देखने की बात करेंगे. उन्होंने कहा कि हम लोगों ने उसे खुशी-खुशी विदा किया था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा.



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