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बरेली में डीएम कार्यालय के बाहर परिवार ने किया आत्मदाह का प्रयास, रास्ते के विवाद में उठाया खौफनाक कदम

पीड़ित परिवार का आरोप है कि होमगार्ड संदीप ने उनका रास्ता बंद कर दिया है. शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

एलआईयू और पुलिस ने परिवार को आत्मदाह करने से रोका.
एलआईयू और पुलिस ने परिवार को आत्मदाह करने से रोका. (Photo Credit; Bareilly Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 4:10 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 5:07 PM IST

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बरेली : कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर गुरुवार को दंपती ने अपनी बच्ची के साथ आत्मदाह का प्रयास किया. महिला ने पहले खुद पर पेट्रोल डाला उसके बाद परिवार के अन्य लोगों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की. मौके पर मौजूद लोकल इंटेलिजेंस यूनिट (एलआईयू) के अधिकारियों ने आग लगाने से रोक लिया.

परिवार थाना मीरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है. घटना के बाद व्यक्ति, उसकी पत्नी और नाबालिग बेटी को गोपनीय कार्यालय ले जाकर पूछताछ की गई. बाद में पुलिस ने तीनों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया.

व्यक्ति की पहचान लाल सिंह गंगवार के रूप में हुई है. परिवार का आरोप है कि उनके घर तक जाने वाले पुश्तैनी रास्ते को होमगार्ड संदीप ने बंद कर दिया है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है.

महिला का आरोप है कि उसने इस मामले की शिकायत कई प्रशासनिक और राजस्व अधिकारियों से की, लेकिन उसे कहीं से न्याय नहीं मिला. परिवार का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद कार्रवाई न होने से वे बेहद परेशान थे.

लाल सिंह का कहना है कि लंबे समय से अधिकारियों के चक्कर लगाने और समस्या का समाधान न होने के कारण वह मानसिक रूप से टूट चुके थे. इसी निराशा में उन्होंने परिवार सहित आत्मदाह जैसा कदम उठाने का प्रयास किया.

घटना के बाद पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रशासन का कहना है कि शिकायत के सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

कोतवाली इंस्पेक्टर राजीव चौधरी ने बताया कि सभी संबंधित लोगों का मेडिकल जिला अस्पताल में कराया जा रहा है. इसके बाद जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

दो दिन पहले भी हुआ था ऐसा ही प्रयास : गौरतलब है कि दो दिन पहले बहेड़ी क्षेत्र की एक महिला ने भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) कार्यालय के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था. उस दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए महिला को सुरक्षित बचा लिया था. पुलिस के अनुसार, उस मामले का विवाद न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी जांच जारी है.

मंत्री बोले- अधिकारियों से करेंगे बात : यूपी सरकार के पशुधन मंत्री धर्मपाल ने एक सप्ताह के अंदर दो आत्मदाह के मामले पर गंभीरता दिखाई है. उन्होंने कहा है कि अधिकारी लगातार जनसुनवाई अपने दफ्तरों में कर रहे हैं. ऐसा क्यों हो रहा है, आधिकारियों से बातचीत करेंगे.

यह भी पढ़ें : लखनऊ में आंगनबाड़ी भर्ती की होगी जांच, सदर एसडीएम बोले- आईसीडीएस विभाग ने की गलत नियुक्ति

Last Updated : July 16, 2026 at 5:07 PM IST

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