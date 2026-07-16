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बरेली में डीएम कार्यालय के बाहर परिवार ने किया आत्मदाह का प्रयास, रास्ते के विवाद में उठाया खौफनाक कदम

एलआईयू और पुलिस ने परिवार को आत्मदाह करने से रोका. ( Photo Credit; Bareilly Police )