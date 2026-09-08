ETV Bharat / state

मेरठ के शॉप्रिक्स मॉल से फिल्म देखकर लौट रहे परिवार पर जानलेवा हमला

आरोपियों ने महिलाओं पर भी हमला किया, घायल होने के बाद मौके से फरार हो गए.

मेरठ में परिवार पर जानलेवा हमला
मेरठ में परिवार पर जानलेवा हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 2:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

​मेरठ: जनपद के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित शॉप्रिक्स मॉल से फिल्म देखकर निकल रहे एक परिवार पर सोमवार को कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आईं महिलाओं को भी बदमाशों ने घसीट-घसीटकर पीटा, परिवार के घायल होने पर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए.


ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश कांबोज के अनुसार, ​पीड़ित परिवार वेव सिनेमा से मूवी देखकर लिफ्ट के ज़रिए नीचे उतर रहा था, तभी आरोपी अक्षय और उसके गुर्गों ने परिवार पर हमला कर दिया. वारदात के बाद मॉल परिसर में चीख-पुकार और भगदड़ मच गई. पीड़ित परिवार के घायल होने के बाद आरोपी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मौके से फरार हो गए.

शॉप्रिक्स मॉल में महिलाओं पर हमला (video Credit: ETV Bharat)
​​घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने ब्रह्मपुरी थाने में तहरीर देकर आरोपी अक्षय और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. हालांकि इस दौरान थाना प्रभारी परिवार को छोटा मामला बताकर गुमराह करते नजर आए. ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश कांबोज ने बताया कि "शॉप्रिक्स मॉल परिसर में हुई मारपीट और अभद्रता के मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत किया जा रहा है. मॉल के अंदर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. मुख्य आरोपी अक्षय और उसके साथियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है. दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शांति-व्यवस्था भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा".

इस मामले ने स्थानीय पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय के पास इस तरह की हैवानियत हो सकती है, तो आम सड़कों की सुरक्षा का क्या आलम होगा? मॉल के प्राइवेट गार्ड्स और सुरक्षा तंत्र इस पूरी बर्बरता के दौरान तमाशबीन बने रहे.
ये भी पढ़ें: कानपुर: रेस्टोरेंट में युवक पर दबंगों का हमला; मोबाइल छीनकर लोहे की रॉड से पीटा, 5 नामजद समेत 12 युवकों पर केस

TAGGED:

FIGHT AT SHOPPRIX MALL IN MEERUT
FAMILY ATTACKED AT SHOPRIX MALL
UP CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.