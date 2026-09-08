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मेरठ के शॉप्रिक्स मॉल से फिल्म देखकर लौट रहे परिवार पर जानलेवा हमला

मेरठ में परिवार पर जानलेवा हमला ( Photo Credit: ETV Bharat )

​मेरठ: जनपद के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित शॉप्रिक्स मॉल से फिल्म देखकर निकल रहे एक परिवार पर सोमवार को कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आईं महिलाओं को भी बदमाशों ने घसीट-घसीटकर पीटा, परिवार के घायल होने पर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए.

ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश कांबोज के अनुसार, ​पीड़ित परिवार वेव सिनेमा से मूवी देखकर लिफ्ट के ज़रिए नीचे उतर रहा था, तभी आरोपी अक्षय और उसके गुर्गों ने परिवार पर हमला कर दिया. वारदात के बाद मॉल परिसर में चीख-पुकार और भगदड़ मच गई. पीड़ित परिवार के घायल होने के बाद आरोपी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मौके से फरार हो गए.