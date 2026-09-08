मेरठ के शॉप्रिक्स मॉल से फिल्म देखकर लौट रहे परिवार पर जानलेवा हमला
आरोपियों ने महिलाओं पर भी हमला किया, घायल होने के बाद मौके से फरार हो गए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 2:37 PM IST
मेरठ: जनपद के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र स्थित शॉप्रिक्स मॉल से फिल्म देखकर निकल रहे एक परिवार पर सोमवार को कुछ दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया. बीच-बचाव करने आईं महिलाओं को भी बदमाशों ने घसीट-घसीटकर पीटा, परिवार के घायल होने पर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए.
ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी राजेश कांबोज के अनुसार, पीड़ित परिवार वेव सिनेमा से मूवी देखकर लिफ्ट के ज़रिए नीचे उतर रहा था, तभी आरोपी अक्षय और उसके गुर्गों ने परिवार पर हमला कर दिया. वारदात के बाद मॉल परिसर में चीख-पुकार और भगदड़ मच गई. पीड़ित परिवार के घायल होने के बाद आरोपी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए मौके से फरार हो गए.
इस मामले ने स्थानीय पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि पुलिस क्षेत्राधिकारी कार्यालय के पास इस तरह की हैवानियत हो सकती है, तो आम सड़कों की सुरक्षा का क्या आलम होगा? मॉल के प्राइवेट गार्ड्स और सुरक्षा तंत्र इस पूरी बर्बरता के दौरान तमाशबीन बने रहे.
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