बिजली कनेक्शन काटने पर जेई समेत चार लोगों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट, पुलिस से लगाई गुहार

देहरादून: कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पथरियापीर में बिजली का बिल बकाया होने पर एक घर में कनेक्शन काटने के लिए गई विभाग की टीम पर मकान मालिक ने लाठी डंडों से हमला कर दिया. जिसमें बिजली विभाग के जेई समेत चार लोग घायल हो गए. घटना के बाद बिजली विभाग के जेई ने मामले में कोतवाली क्षेत्र की धारा चौकी में शिकायत दर्ज कराई है. जिसके बाद धारा चौकी पुलिस मामले की जांच कर अग्रिम कार्रवाई करेगी.

9,730 रुपए था बिल का बकाया: जानकारी के मुताबिक, 28 जनवरी की दोपहर के समय बिंदाल सब डिवीजन में तैनात जेई अमित रौछेला और उनके तीन साथी पथरियापीर स्थित कालू नाम के व्यक्ति के घर पर गए थे. इस दौरान उन्हें बताया गया कि उन पर उनके कनेक्शन से 9,730 का बिजली का बिल बकाया है, जिसके चलते उनका बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है.

बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू करते ही लाठी डंडे से कर दिया हमला: ऐसे में जेई ने जैसे ही उनकी टीम ने कालू राम के घर का बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की, वैसे ही घर पर मौजूद तुषार नाम के एक व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों ने डंडे और लोहे की रोड से उन्हें मारना शुरू कर दिया. इस दौरान उन्हें घर के अंदर भी घसीटा गया और विभागीय मीटर को छीनने के साथ-साथ अन्य दस्तावेजों को छीनने का भी प्रयास किया.