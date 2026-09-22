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नाबालिग मौत मामले में परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, सूरजपुर पुलिस से की शिकायत

सूरजपुर: रामानुजनगर थाना क्षेत्र के उमापुर गांव में शादीशुदा नाबालिग की आत्महत्या मामले में परिवार ने प्रताड़ना का आरोप लगाया है. मृतका की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है.

सूरजपुर एसपी ऑफिस पहुंची नाबालिग ने मां ने आरोप लगाया कि जब उन्हें बेटी की मौत की खबर मिली और वो बेटी के ससुराल पहुंचे तो बच्ची को बेड पर लिटाया गया था. उसके शरीर पर चोट के निशान थे. नाबालिग की मां ने आरोप लगाया कि बेटी ने जहां शादी कि उस लड़के और परिवार वालों पर शक है. उनकी बेटी ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई. सोमवार को परिजन कांग्रेस नेता पंकज तिवारी के साथ एसपी आफिस पहुंचे और मामले की जांच और न्याय की मांग की. नाबालिग की मां ने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए. वहीं कांग्रेस नेता पंकज तिवारी ने कहा कि बेटी को इंसाफ दिलाना ही मकसद है.

नाबालिग मौत मामले में सूरजपुर पुलिस कर रही जांच (ETV Bharat Chhattisgarh)

संदिग्ध परिस्थतियों में नाबालिग की मौत

पूरा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के उमापुर गांव का है, जहां माजा सरभोका गांव की रहने वाली 15 साल की नाबालिग का प्रेम प्रसंग उमापुर गांव के ललित से था. दोनों ने 8 माह पहले शादी कर ली थी और शादीशुदा जीवन व्यतीत कर रहे थे. 17 सितंबर को नाबालिग ने अपने ससुराल में जान दे दी. इसकी जानकारी नाबालिग के घर वालों को दी गई. परिजन लड़की के ससुराल पहुंचे. कांग्रेस नेता पंकज तिवारी ने कहा कि बेटी को इंसाफ दिलाना ही मकसद है. मामले के हर एक बिंदु पर जांच होनी चाहिए.

सूरजपुर पुलिस कर रही मामले की जांच

सूरजपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार देवांगन ने बताया कि रामानुजनगर थाना क्षेत्र का मामला है. कृष्णा साहू नाम के व्यक्ति ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बहन ने फांसी लगा ली है. उसकी रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच में लिया गया. मृतका दीपिका साहू की पहले शादी हुई थी और उमापुर में रह रही थी. नाबालिग थी इसलिए तहसीलदार से पंचनामा किया गया. जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कार्रवाई होगी.