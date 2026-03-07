ETV Bharat / state

देवघर रिमांड होम की दीवारों के पीछे क्या छिपा है सच! प्रशासन के अनुसार-किशोरी ने की थी खुदकुशी, तो परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

रिपोर्ट-हितेश कुमार.

देवघर: जिले के चरकी पहाड़ी स्थित रिमांड होम सह रिहैबिलिटेशन सेंटर में 19 फरवरी को एक किशोरी की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई थी. घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी परिजन न्याय की मांग को लेकर लगातार थाना और एसपी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या का मामला है. परिजनों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

प्रशासन और रिमांड होम सह रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रबंधन के अनुसार 19 फरवरी 2026 की देर रात चरकी पहाड़ी स्थित रिमांड होम में लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी रिमांड होम में हत्या की गई थी और मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया गया.

डीडीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

इस संबंध में मृतका की बड़ी बहन का कहना है कि उसकी छोटी बहन की मौत सामान्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि रिमांड होम में पहले भी कई लड़कियों की मौत हो चुकी है और उनकी छोटी बहन की मौत भी उसी कड़ी का हिस्सा हो सकती है. बड़ी बहन के मुताबिक पिछले एक महीने के भीतर वहां चार लड़कियों की मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी खुद रिमांड होम में बंद उनकी छोटी बहन ने उन्हें फोन पर दी थी.

परिजनों के अनुसार 17 फरवरी 2026 को लड़की ने रिमांड होम से अपनी मां और बड़ी बहन को फोन किया था. उस दौरान वह काफी डरी और सहमी हुई लग रही थी. बातचीत के दौरान उसने बताया था कि रिमांड होम में पहले भी दो लड़कियों की मौत हो चुकी है, जिससे वह काफी भयभीत है और जल्द से जल्द वहां से निकलकर घर लौटना चाहती है.

वहीं मृत लड़की के पिता का कहना है कि 17 फरवरी की यह बातचीत ही उनकी बेटी से आखिरी बातचीत साबित हुई. इसके बाद परिजन कभी भी बात नहीं कर पाए और दो दिन बाद छोटी बेटी की मौत की खबर मिल गई. परिजनों का यह भी कहना है कि उनकी लड़की ने बताया था कि पहले भी दो लड़कियों की मौत रिमांड होम में हो चुकी है.

बता दें कि मृतका प्रेम प्रसंग के मामले में रिमांड होम में बंद थी. एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने संबंधित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी थी. लड़की के पिता मूल रूप से बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं. वहीं लड़की पिछले कुछ दिनों से अपनी नानी के घर गोड्डा में रह रही थी. इसी दौरान वह लड़के के संपर्क में आई थी. लड़की के परिजनों ने आरोप है कि लड़के ने उनकी लड़की को बहला-फुसला कर कई दिनों तक अपने घर में भी छुपा कर रखा था.