देवघर रिमांड होम की दीवारों के पीछे क्या छिपा है सच! प्रशासन के अनुसार-किशोरी ने की थी खुदकुशी, तो परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

देवघर रिमांड होम में किशोरी की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं.

Suicide at Deoghar Remand Home
देवघर रिमांड होम. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 7, 2026 at 5:42 PM IST

5 Min Read
रिपोर्ट-हितेश कुमार.

देवघर: जिले के चरकी पहाड़ी स्थित रिमांड होम सह रिहैबिलिटेशन सेंटर में 19 फरवरी को एक किशोरी की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई थी. घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी परिजन न्याय की मांग को लेकर लगातार थाना और एसपी कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित तरीके से की गई हत्या का मामला है. परिजनों ने मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.

प्रशासन और रिमांड होम सह रिहैबिलिटेशन सेंटर प्रबंधन के अनुसार 19 फरवरी 2026 की देर रात चरकी पहाड़ी स्थित रिमांड होम में लड़की ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मृतका के परिजनों का आरोप है कि उसकी रिमांड होम में हत्या की गई थी और मामले को आत्महत्या का रूप दे दिया गया.

डीडीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप

इस संबंध में मृतका की बड़ी बहन का कहना है कि उसकी छोटी बहन की मौत सामान्य नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि रिमांड होम में पहले भी कई लड़कियों की मौत हो चुकी है और उनकी छोटी बहन की मौत भी उसी कड़ी का हिस्सा हो सकती है. बड़ी बहन के मुताबिक पिछले एक महीने के भीतर वहां चार लड़कियों की मौत हो चुकी है, जिसकी जानकारी खुद रिमांड होम में बंद उनकी छोटी बहन ने उन्हें फोन पर दी थी.

परिजनों के अनुसार 17 फरवरी 2026 को लड़की ने रिमांड होम से अपनी मां और बड़ी बहन को फोन किया था. उस दौरान वह काफी डरी और सहमी हुई लग रही थी. बातचीत के दौरान उसने बताया था कि रिमांड होम में पहले भी दो लड़कियों की मौत हो चुकी है, जिससे वह काफी भयभीत है और जल्द से जल्द वहां से निकलकर घर लौटना चाहती है.

वहीं मृत लड़की के पिता का कहना है कि 17 फरवरी की यह बातचीत ही उनकी बेटी से आखिरी बातचीत साबित हुई. इसके बाद परिजन कभी भी बात नहीं कर पाए और दो दिन बाद छोटी बेटी की मौत की खबर मिल गई. परिजनों का यह भी कहना है कि उनकी लड़की ने बताया था कि पहले भी दो लड़कियों की मौत रिमांड होम में हो चुकी है.

बता दें कि मृतका प्रेम प्रसंग के मामले में रिमांड होम में बंद थी. एक लड़के के साथ उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था. जिसके बाद लड़की के परिजनों ने संबंधित थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करायी थी. लड़की के पिता मूल रूप से बिहार के बांका जिले के रहने वाले हैं. वहीं लड़की पिछले कुछ दिनों से अपनी नानी के घर गोड्डा में रह रही थी. इसी दौरान वह लड़के के संपर्क में आई थी. लड़की के परिजनों ने आरोप है कि लड़के ने उनकी लड़की को बहला-फुसला कर कई दिनों तक अपने घर में भी छुपा कर रखा था.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

इस पूरे मामले को लेकर देवघर के डीडीसी पीयूष सिन्हा ने कहा कि घटना की जानकारी मिलने के बाद ही पूरे मामले की जांच कराई गई है. परिजनों द्वारा जिन लोगों पर आरोप लगाए गए थे उनसे भी पूछताछ की गई है. उन्होंने बताया कि घटना के बाद उन्होंने स्वयं रिमांड होम का निरीक्षण किया था और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए थे. डीडीसी ने बताया कि 19 फरवरी को रिमांड होम में लड़की की मौत के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही तथ्य सामने आएंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए शुक्रवार को भी समाज कल्याण पदाधिकारी और बाल संरक्षण पदाधिकारी के साथ निदेशक ने बैठक की थी. घटना के बाद रिमांड होम की व्यवस्था और वहां की कार्य प्रणाली का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है. हालांकि प्रशासन की जांच से परिजन संतुष्ट नहीं हैं. परिजनों की मांग है कि इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और उनकी बेटी को न्याय मिल सके.

प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल

देवघर के रिमांड होम में हुई इस मौत ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अगर सच में वहां लगातार लड़कियों की मौत हो रही है तो यह न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था, बल्कि उन संस्थानों की कार्यप्रणाली पर भी बड़ा सवाल है जो पीड़ित और जरूरतमंद बच्चियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं.

अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि जांच के बाद आखिर सच सामने आता है या फिर यह मामला फाइलों में दबकर रह जाता है. परिजन आज भी यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा.

