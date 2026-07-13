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श्मशान से बच्चे की अस्थियां गायब, भड़का परिवार, दो पक्ष आमने-सामने

घटना के बाद श्मशान में मौजूद लोग ( ईटीवी भारत बूंदी )

बूंदी : जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां 11 वर्षीय बालक के अंतिम संस्कार के महज दो दिन बाद परिजन जब 'तीय' की रस्म निभाने श्मशान पहुंचे तो उन्हें चिता की अस्थियां और राख तक नहीं मिली. पीड़ित परिवार ने दबलाना थाने में लिखित रिपोर्ट देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने सरकारी श्मशान भूमि पर लंबे समय से कब्जा किया हुआ है और उन लोगों ने ही जानबूझकर अस्थियां और राख साफ कर दी हैं. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले की जांच उपनिरीक्षक महावीर प्रसाद की ओर से की जा रही है. थाना अधिकारी का कहना है कि जांच के दौरान सभी आरोपों का परीक्षण किया जाएगा और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पढ़ें. एक ही चिता पर पिता और तीन बेटों का हुआ अंतिम संस्कार, मां अब भी लड़ रही जिंदगी की जंग