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श्मशान से बच्चे की अस्थियां गायब, भड़का परिवार, दो पक्ष आमने-सामने

आरोप है कि परिवार ने जब विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और धमकियां भी दी गईं.

घटना के बाद श्मशान में मौजूद लोग
घटना के बाद श्मशान में मौजूद लोग (ईटीवी भारत बूंदी)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 10:05 AM IST

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बूंदी : जिले के दबलाना थाना क्षेत्र में एक अजीबो गरीब मामला सामने आया है, जहां 11 वर्षीय बालक के अंतिम संस्कार के महज दो दिन बाद परिजन जब 'तीय' की रस्म निभाने श्मशान पहुंचे तो उन्हें चिता की अस्थियां और राख तक नहीं मिली. पीड़ित परिवार ने दबलाना थाने में लिखित रिपोर्ट देकर आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने सरकारी श्मशान भूमि पर लंबे समय से कब्जा किया हुआ है और उन लोगों ने ही जानबूझकर अस्थियां और राख साफ कर दी हैं. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

दबलाना थाना प्रभारी प्रिया व्यास ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले की जांच उपनिरीक्षक महावीर प्रसाद की ओर से की जा रही है. थाना अधिकारी का कहना है कि जांच के दौरान सभी आरोपों का परीक्षण किया जाएगा और तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें. एक ही चिता पर पिता और तीन बेटों का हुआ अंतिम संस्कार, मां अब भी लड़ रही जिंदगी की जंग

श्मशान से राख और अस्थियां गायब : बड़गांव के आमाहाला स्थित बंजारों का झोपड़ा निवासी किशन बंजारा के 11 वर्षीय पुत्र अमलेश बंजारा का निधन हो गया था. परंपरा के अनुसार तीय की रस्म निभाने और अस्थियां एकत्र करने के लिए परिजन, रिश्तेदार और ग्रामीण श्मशान पहुंचे थे, लेकिन वहां चिता की राख और अस्थियां नहीं मिलीं. मृतक के पिता का आरोप है कि श्मशान भूमि पर कब्जा जमाए बैठे कुछ लोगों ने अस्थियां और राख को जानबूझकर साफ कर दिया. जब परिवार ने इसका विरोध किया तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और धमकियां भी दी गईं. घटना के बाद परिवार में गहरा आक्रोश है. उनका कहना है कि बेटे की अंतिम निशानी तक छीन ली गई, जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं और सामाजिक परंपराओं को गहरी ठेस पहुंची है.

थाने में सौंपी रिपोर्ट, पुलिस ने दर्ज किया मामला : पीड़ित किशन बंजारा ने दबलाना थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि गांव के सरकारी श्मशान घाट पर लंबे समय से कमल बंजारा सहित अन्य लोगों का कब्जा है. रिपोर्ट में कमल बंजारा, सुमित्रा बाई, किशन, सुरेश, कल्लू भाई, महावीर, अजय और सोसरबाई सहित कई लोगों को नामजद किया गया है. आरोप है कि इन लोगों ने अस्थियां और राख हटाने के साथ ही विरोध करने पर झगड़ा करने और धमकियां देने का प्रयास किया.

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ASHES STOLEN FROM CREMATION GROUND
बच्चे की अस्थियां और राख चोरी
ASHES OF CHILD MISSING IN BUNDI

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