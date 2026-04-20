नाबालिग की संदिग्ध मौत का मामला, परिजनों ने लगाया शिक्षक पर आरोप, शव लेने से इनकार
वार्ता के दौरान परिजनों ने संबंधित प्रधानाचार्य और 2 शिक्षकों के निलंबन की मांग भी उठाई.
Published : April 20, 2026 at 10:37 AM IST
अनूपगढ़ : क्षेत्र के गांव बांडा कॉलोनी में शनिवार को 17 वर्षीय किशोर ने आत्महत्या कर ली थी. परिजनों ने इस प्रकरण को संदिग्ध बताते हुए शव लेने से इनकार कर दिया है. साथ ही गांव के सरकारी विद्यालय के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाते हुए उसकी गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए. उन्होंने प्रधानाचार्य सहित 2 शिक्षकों को टर्मिनेट करने की भी मांग की. रविवार सुबह से ही गांव में माहौल तनावपूर्ण रहा. मृतक के घर भीड़ जुट गई. परिजन और समर्थक शिक्षक पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग करने लगे. कई बार समझाइश का दौर चला, लेकिन कोई सहमति नहीं बन पाई.
थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को आश्वस्त किया कि वह जिस व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं. लिखित शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जाएगी. उन्होंने पोस्टमार्टम करवाने के बाद साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा भी दिलाया, लेकिन परिजन पहले गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे और किशोर के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाने दिया. पूरे घटनाक्रम की जानकारी उपखंड अधिकारी सुरेश राव को भी दी गई, जिन्होंने ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी गुरचरण सिंह को परिजनों से वार्ता करने के लिए कहा.
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सोमवार को भी समझाइश का दौर जारी : वार्ता के दौरान परिजनों ने संबंधित प्रधानाचार्य और 2 शिक्षकों के निलंबन की मांग भी उठाई, जिस पर शिक्षा अधिकारी ने अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए असमर्थता जताई. इसके अलावा परिजनों ने शिक्षक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशालय और बाल आयोग को रिपोर्ट भेजने की मांग भी रखी, लेकिन इस पर भी सहमति नहीं बन सकी. शव मोर्चरी में रखा हुआ है और परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं. सोमवार को भी समझाइश का दौर जारी है.
थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ ने बताया कि काफी बार समझाइश के बाद भी परिजनों की तरफ से किसी के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दी गई है. अगर परिजन रिपोर्ट देते हैं तो उसी रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर जांच कर दोषी को गिरफ्तार किया जाएगा. ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी गुरचरण सिंह ने बताया कि रविवार को मृतक के परिवार से उनके घर पर ही वार्ता हुई. बच्चे के परिजन दो शिक्षक सहित प्रधानाचार्य को टर्मिनेट करने की मांग कर रहे हैं. उन्होंने पूरे मामले की जांच करवाकर उचित विभागीय कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई. सोमवार को मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी खुद वार्ता के लिए अनूपगढ़ आएंगे. वहीं, परिजनों ने मांग नहीं माने जाने पर सोमवार को विद्यालय की तालाबंदी करने की चेतावनी दी है.
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ये था मामला : शनिवार को गांव बांडा कॉलोनी में 17 वर्षीय किशोर दोपहर करीब 1:15 बजे स्कूल से घर लौटा. खाना खाने के बाद नोहरे के कमरे में चला गया, जहां उसने आत्महत्या कर ली. घटना के समय घर में केवल दादी और नानी मौजूद थीं. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और किशोर को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक तौर पर परिजनों की ओर से मर्ग दर्ज कर शव मोर्चरी में रखवाया गया था, जबकि मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया था. परिजनों ने इस आत्महत्या को संदिग्ध बताते हुए विद्यालय के एक शिक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं.