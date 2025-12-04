ETV Bharat / state

बेटा किसका और बेटी किसकी ? एमडीएम अस्पताल में नवजात बदलने के आरोप, DNA जांच से होगी पहचान

जोधपुर : शहर के एमडीएम अस्पताल के जनाना विंग में बुधवार को सहायक कर्मी बाईजी की एक बड़ी चूक से हंगामा खड़ा हो गया. जिसके परिवार में बेटी हुई, बाईजी ने जल्दबाजी में उसे बेटा होना बता कर 500 रुपए की बधाई ले ली. दो घंटे बाद उस परिवार को बेटी दी गई तो अस्पताल परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बन गई. हंगामे के बाद DNA जांच कराना तय हुआ है. मथुरादास माथुर अस्पताल के अधीक्षक डॉ. विकास राजपुरोहित ने बताया कि बुधवार देर शाम को मंडोर एफएसएल लैब की टीम को अस्पताल बुलाया गया. दोनों बच्चे और उनके माता पिता के नमूने लेकर भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने पर ही तय होगा कि कौन किसकी संतान है. मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है.

परिवार ने बेटे का फोटो रिश्तेदारों को भेजा : पीपाड़ सिटी निवासी राकेश नागौरी मंगलवार देर रात अपनी पत्नी ममता को डिलीवरी के लिए अस्पताल लाए थे. बुधवार दोपहर को डिलीवरी हुई. राकेश के अनुसार, लेबर रूम में मौजूद बाईजी ने उन्हें लड़का होने की जानकारी दी और बच्चा उनके हाथ में सौंपा और नेग के रूप में 500 रुपए लेकर चली गईं. परिवार ने बच्चे की फोटो खींचकर रिश्तेदारों को भेजी. सभी को वीडियो कॉल कर बेटा दिखाया.

दो घंटे बाद बदले हालात, हंगामा हुआ : दो घंटे बाद ही राकेश के पास अस्पताल स्टाफ वापस आया और बताया कि उन्हें लड़का नहीं, लड़की हुई है. जो बच्चा उनके हाथ में दिया गया था, वह किसी अन्य प्रसूता का था. इतना सुनते ही परिवार के होश उड़ गए. राकेश ने कहा कि यह मानसिक आघात है. परिवार ने अस्पताल स्टाफ और बाईजी पर बच्चा बदलने और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए. इससे हंगामा बढ़ गया.