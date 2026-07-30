नए अस्पताल में मरीज की मौत पर हंगामा, रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट, मृतक के बेटे पर मुकदमा दर्ज
परिजनों ने बॉडी का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. इसके बाद चिकित्सकों ने शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया.
Published : July 30, 2026 at 3:27 PM IST
कोटा : मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में गुरुवार को एक मरीज की मौत के बाद हंगामा हो गया है. मामले में मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और ठीक से उपचार नहीं करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही उनका कहना है कि वीआईपी विजिट के चलते आईसीयू बेड बदल दिया गया था. इसका विरोध करने पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.
दूसरी तरफ रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि मरीज को मल्टीपल डिजीज थे. उसकी स्थिति भी सीरियस थी. नए अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आशुतोष शर्मा ने कहा कि महावीर नगर थाना पुलिस को शिकायत भेज दी है. रेजिडेंट डॉक्टर के साथ मारपीट करना बिल्कुल गलत है, जबकि मरीज का प्रॉपर इलाज चल रहा था. बीमारियों के चलते ही उसकी मौत हुई है.
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तीन से चार साल से बीमार था मरीज : महावीर नगर थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह सौदा का कहना है कि मामले में मुकदमा दर्ज किया है. फिलहाल शहर के रामपुरा इलाके के निवासी मृतक अमर सिंह के बेटे शक्ति सिंह को हिरासत में भी लिया हुआ है, जिस पर मारपीट का आरोप लगा है. अमर सिंह के शव को भी परिजनों के सुपुर्द कर दिया है. परिजन अंतिम संस्कार करना चाह रहे हैं और बॉडी का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया है. किसी तरह की कार्रवाई से भी इनकार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि अमर सिंह करीब तीन से चार साल से बीमार थे.
वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए किया था इनकार : कोटा रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. हेमंत शर्मा का कहना है कि घटना सुबह 10 बजे के आसपास हुई थी. मरीज अमर सिंह मेडिसिन यूनिट इंचार्ज डॉ. देवेंद्र अजमेरा के अधीन अस्पताल में भर्ती थे. उनको तीसरी बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ था. इसके अलावा उन्हें कैंसर और कई अन्य बीमारियां भी थी. वह करीब एक सप्ताह से ज्यादा समय से अस्पताल में भर्ती थे. उनका उपचार आईसीयू में चल रहा था. मरीज के परिजनों ने वेंटिलेटर सपोर्ट के लिए भी इनकार कर दिया था, जिसके लिए लिखित में भी दिया हुआ है.
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उपचार के दौरान सुबह उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. उन्हें सीपीआर दिया जा रहा था. आरोप है कि इस दौरान मरीज के बेटे शक्ति सिंह ने अचानक से दूसरी यूनिट के रेजीडेंट डॉ. अर्पित सिंगल पर हमला कर दिया. उसके साथ गाली गलौच भी की. इसकी सूचना हमने पुलिस को दी थी. पुलिस ने शक्ति सिंह को हिरासत में भी ले लिया. सूचना पर सभी रेजीडेंट मौके पर पहुंच गए. मृतक अमर सिंह के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाया है.
मृतक के दामाद मुकेश का कहना है कि अस्पताल का बेड बदल दिया गया था, जिसके बाद उन्हें उपचार भी ठीक से नहीं मिला. इसी से उनकी तबीयत अचानक से खराब हुई थी. इसी के चलते उन्होंने दम तोड़ा है. रेजिडेंट डॉक्टर शक्ति सिंह से भी मारपीट के लिए उतारू हो रहे हैं. मुकेश का कहना है कि राज्यपाल के विजिट के चलते बेड नंबर एक को रिजर्व किया गया था और 24 घंटे पहले उसका बेड बदल गया था. आईसीयू में ही दूसरा बेड दिया गया था. उपचार भी सही से चल रहा था. मरीज शुरुआत से ही सीरियस कंडीशन में भर्ती हुआ था. रेजिडेंट डॉक्टर से मारपीट और गाली-गलौच करना बिल्कुल गलत है.