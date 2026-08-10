ETV Bharat / state

जेके लोन अस्पताल में प्रसूता ने दम तोड़ा, परिजनों ने लगाया लापरवाही के आरोप, प्रबंधन बोला- अचानक हुए हार्ट ब्लॉकेज से मौत

जेके लोन अस्पताल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर निर्मला शर्मा का कहना है कि मरीज की मौत अचानक से हृदय में खून का थक्का जमने के चलते हुई. प्रसूता गंगोत्री सीरियस कंडीशन में ही थी. ब्लीडिंग नहीं रुकने के चलते उसे ब्लड भी चढ़ाया गया था. इसके बाद वह ठीक हो गई थी. वह रविवार के दिन स्टेबल थी. उसे एक-दो दिन रखने के बाद डिस्चार्ज करना था, लेकिन आज अचानक ही सुबह हृदय में खून का थक्का (ब्लॉकेज) जम गया था. इसी के चलते उसकी मौत हुई है. उसने सुबह चाय भी पी थी, ठीक से बैठ भी रही थी. हमने बॉडी को शिफ्ट करवाया है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा रहे हैं ताकि परिजनों को कोई शंका नहीं रहे.

कोटा : जेके लोन अस्पताल में एक बार फिर प्रसूता की मौत के बाद हंगामा हुआ है, कैथून के नजदीक खेड़ा रामपुर निवासी प्रसूता गंगोत्री ने सोमवार सुबह 6 बजे दम तोड़ दिया. इसके बाद उसके परिजनों ने नयापुरा थाने में चिकित्सकों के खिलाफ लापरवाही की शिकायत दी है. उसकी बॉडी को मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया है. गंगोत्री माली को 8 अगस्त को अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती किया था. उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन ब्लीडिंग नहीं रुकने के कारण उसे हाई डिपेंडेंसी यूनिट (HDU) में रखा हुआ था. यहां पर उसने दम तोड़ दिया है.

आरोप- पहले भर्ती नहीं किया : गंगोत्री के पति राकेश सुमन का आरोप है कि स्टाफ ने काफी दुर्व्यवहार किया है. स्टाफ नर्स और चिकित्सक बदतमीजी से बात करते थे. यहां तक कि नर्सिंग स्टाफ ने उनकी बहन को चांटा मारने की कोशिश भी की है. इसके अलावा इलाज में भी काफी लापरवाही बरती है. राकेश का कहना है कि गंगोत्री 34 वर्षीय थी और उसकी यह पहली डिलीवरी थी. उसे तबीयत बिगड़ने पर 8 अगस्त को सुबह 5 बजे अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन चिकित्सकों ने नॉर्मल बताते हुए वापस भेज दिया था. इसके बाद दोबारा उसके लेबर पेन होने पर शाम को 5 बजे जेके लोन अस्पताल में भर्ती कर दिया था, जहां पर रात 11 बजे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी. नवजात बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन गंगोत्री की तबीयत बिगड़ गई.

पढे़ं. जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज में दो गंभीर हालत में आई प्रसूताओं की मौत, 7 का उपचार जारी

राकेश का कहना है कि उसकी बहन राजेश पूरी रात गंगोत्री के पास थी. जब उसने सुबह गंगोत्री के हाथ लगाया तब उसकी मृत्यु हुई हो गई थी. उन्हें सुबह 6 बजे हाई डिपेंडेंसी यूनिट में बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा कि गंगोत्री की हालात सीरियस है. उसका आरोप है कि किसी कागज पर साइन भी करवाए जा रहे थे, लेकिन उसने साइन नहीं किए. डॉक्टर की लापरवाही पर कार्रवाई होनी चाहिए और हम तब तक शव नहीं उठाएंगे.

परिजनों ने मोर्चरी के बाहर दिया धरना : इस मामले में परिजन और ग्रामीण मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. बड़ी संख्या में पुलिस जाप्ता भी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में लगाया गया है. आरएसी की टीम को भी मौके पर तैनात किया गया है. परिजनों का आरोप है कि नवजात की मां चिकित्सकों की लापरवाही से चली गई है. गंगोत्री के उपचार में शामिल चिकित्सकों पर कार्रवाई और पूरे मामले की जांच की मांग उन्होंने की. कांग्रेस के लाडपुरा ब्लॉक अध्यक्ष अनूप मेहरा का कहना है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि नवजात की लालन पालन की जिम्मेदारी कौन संभालेगा?