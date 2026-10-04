धनबाद के पीएमसीएच में खुलेगा शुभम की मौत का राज! परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, हिरासत में तीन
गिरिडीह में लापता शुभम की लाश छह-सात दिनों बाद उसरी नदी में मिली. अब इस मौत का राज सामने आना बाकी है.
Published : October 4, 2026 at 12:15 PM IST
गिरिडीह: पिछले 27 सितंबर से लापता मुफ्फसिल थाना इलाके के अजीडीह निवासी शुभम कुमार साव की लाश शनिवार को उसरी नदी में मिली थी. क्षत-विक्षत हो चुकी लाश को सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, थाना प्रभारी ज्ञान रंजन एवं विशेष अनुसंधान इकाई के मणीकांत समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में निकाला गया.
शव निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया. जहां पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल टीम बनी भी लेकिन शव की स्थिति देखने के बाद गिरिडीह सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम नहीं किया गया. देर रात शुभम के शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद के पीएमसीएच भेज दिया गया.
पीएमसीएच में पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के प्राथमिक कारण की जानकारी मिल सकेगी. जबकि फॉरेन्सिक लैब से जांच के बाद विस्तृत जानकारी मिलेगी. इधर, एसपी डॉ बिमल कुमार द्वारा गठित विशेष जांच दल द्वारा तकनीकी और मानवीय आधार पर जांच जारी है. एसडीपीओ के साथ इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो, रतन कुमार सिंह, कमलेश पासवान के साथ कई अवर निरीक्षक को जांच में लगाया गया है.
लापता शुभम की लाश बरामद हो चुकी है. शव क्षत विक्षत था ऐसे में पोस्टमार्टम धनबाद में होना है. बाकी मौत के पीछे के कारणों की जांच जारी है. तकनिकी और मानवीय इनपुट से कई तथ्य सामने आए हैं. आगे जल्द ही वजह का खुलासा किया जाएगा: जीतबाहन उरांव, एसडीपीओ
परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप
शव मिलने के बाद मृतक के पिता किशोर प्रसाद गुप्ता के अलावा चाचा प्रवीण गुप्ता ने घटना को हत्या करार दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि शुभम को मारकर नदी में डाला गया है. उनका कहना है पुलिस को निष्पक्ष होकर जांच करनी चाहिए. मृतक के पिता किशोर गुप्ता का कहना है कि उनका बेटा कृष्णा साव के श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज में काम करता था. उनका कहना है कि उनके बेटा कई राज जानता था, इसलिए उनके बेटे की हत्या की गई.
कृष्णा का आरोपों से इंकार
दूसरी तरफ कृष्णा साव समेत तीन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है. तीनों से एसपी की एसआईटी पूछताछ कर रही है. पूछताछ में कृष्णा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से साफ इंकार किया है. उसका कहना है कि वह शुभम को बहुत मानता था और सहयोग भी करता था. उसका इस घटना से कोई वास्ता नहीं है.
ये भी पढ़ें: सात दिनों से लापता युवक की मिली लाश, अपहरण की दर्ज हुई थी प्राथमिकी
गिरिडीह में कंस्ट्रक्शन कंपनी के मुंशी की हत्या, बिहार में मिली लाश
रोज की तरह काम करने फैक्ट्री गया था सुपरवाइजर, बोरे में आयी लाश