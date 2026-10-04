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धनबाद के पीएमसीएच में खुलेगा शुभम की मौत का राज! परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, हिरासत में तीन

मृतक का फाइल फोटो और मौके पर मौजूद पुलिस ( ETV BHARAT )

गिरिडीह: पिछले 27 सितंबर से लापता मुफ्फसिल थाना इलाके के अजीडीह निवासी शुभम कुमार साव की लाश शनिवार को उसरी नदी में मिली थी. क्षत-विक्षत हो चुकी लाश को सदर एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, थाना प्रभारी ज्ञान रंजन एवं विशेष अनुसंधान इकाई के मणीकांत समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में निकाला गया.