ETV Bharat / state

संदिग्ध अवस्था में मिला छात्र का शव, ग्रामीणों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप

नागौर : मुंडवा कस्बे में स्थित एक निजी विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले एक किशोर छात्र का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना सामने आते ही विद्यालय परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतक की पहचान इंदौकली निवासी रविन्द्र पुत्र भंवरलाल के रूप में हुई है, जो विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था.

मुंडवा सीआई सुरेश कुमार ने बताया कि परिजन के परिवाद के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. परिजनों ने स्कूल स्टाफ ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव को मुंडवा अस्पताल पहुंचाने का आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलने पर परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और मामले को लेकर आक्रोश जताया. परिजनों ने पूरे मामले में स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.