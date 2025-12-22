ETV Bharat / state

संदिग्ध अवस्था में मिला छात्र का शव, ग्रामीणों ने अस्पताल में की तोड़फोड़, स्कूल पर लगाए गंभीर आरोप

नागौर में 12वीं के एक छात्र का शव संदिग्ध हालत में मिला है.

छात्र की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया तोड़फोड़
छात्र की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में किया तोड़फोड़ (ETV Bharat Nagaur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 3:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर : मुंडवा कस्बे में स्थित एक निजी विद्यालय के हॉस्टल में रहने वाले एक किशोर छात्र का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना सामने आते ही विद्यालय परिसर और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. मृतक की पहचान इंदौकली निवासी रविन्द्र पुत्र भंवरलाल के रूप में हुई है, जो विद्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय का छात्र था और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था.

मुंडवा सीआई सुरेश कुमार ने बताया कि परिजन के परिवाद के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि छात्र का शव हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. परिजनों ने स्कूल स्टाफ ने बिना पुलिस को सूचना दिए शव को मुंडवा अस्पताल पहुंचाने का आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलने पर परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और मामले को लेकर आक्रोश जताया. परिजनों ने पूरे मामले में स्कूल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है.

फिलहाल मौके पर परिजन और ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं. हमने परिजनों को परिवाद देने को बोला है, जैसे ही परिवाद दर्ज होता है आगे की कारवाई शुरू कर दी जाएगी. अस्पताल में वार्ता चल रही थी. इस दौरान 2 से 3 लोगों ने वहां के कांच तोड़ दिए. हालांकि, तुरंत ही हालात पर काबू पा लिया गया था : मुंडवा सीआई सुरेश कुमार

पढ़ें. शौच के लिए निकली दसवीं की छात्रा का जंगल में मिला शव, हत्या की आशंका

अस्पताल के बाहर जुटी गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा किया. आक्रोश के चलते अस्पताल परिसर में तोड़फोड़ की गई. हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को अतिरिक्त जाप्ता बुलाना पड़ा. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुंडवा, कुचेरा और भावंडा थाना क्षेत्रों से पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की.

मुंडवा पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया है. परिजन निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर अड़े हुए हैं. मुंडवा सीआई सुरेश कुमार का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है. छात्र की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण, इसका खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा. घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है.

TAGGED:

STUDENT FOUND DEAD IN HOSTEL
STUDENT SUSPICIOUS DEATH
नागौर में स्कूली छात्र की मौत
12TH CLASS STUDENT FOUND DEAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.