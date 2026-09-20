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'सरकार ने 12 साल में प्रदेश के 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी दी है', कुरुक्षेत्र में बोले सीएम

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र दौरे पर लाडो लक्ष्मी योजना के संबंध में बड़ी घोषणा की है.

Nayab Singh Saini
लाडवा विधानसभा में कई गांवों में जनसंवाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 20, 2026 at 8:36 PM IST

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कुरुक्षेत्रः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा विधानसभा में कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रमों में शिरकत की. इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "नवंबर के महीने में 1.80 लाख रुपए तक आय वाली पात्र महिलाओं को लाडो लक्ष्मी का लाभ मिलेगा. सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी नाम से महत्वपूर्ण योजना को लागू करके महिलाओं को प्रति महीने 2100 रुपए देने के वायदे को पूरा किया है. अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर को योजना का विस्तार किया गया है, अब 1.80 लाख वार्षिक आय वाले परिवार को लाभार्थी बनाया गया है."

Nayab Singh Saini
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

अब तक 1 लाख रुपए वार्षिक आय थी पात्रताः उन्होंने कहा कि "विस्तार के बाद आवेदन के लिए पोर्टल को खोला गया है और पात्र महिलाओं को एक नवंबर के दिन योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा. अब तक 1 लाख रुपए वार्षिक आय तक वाले परिवार इस योजना के पात्र थे. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ऑनलाइन माध्यम से उनके खातों भेजी जा चुकी है."

कुरुक्षेत्र दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)

12 साल में प्रदेश के 2 लाख युवाओं नौकरी: उन्होंने कहा कि "सरकार ने पिछले 12 साल में प्रदेश के 2 लाख युवाओं को बिना खर्ची पर्ची योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी है, इससे पहले की सरकार में सरकारी नौकरी पाने के लिए पैसा और सिफारिश ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन अब गरीब का बेटा ग्रुप डी से लेकर एचसीएस तक की नौकरी योग्यता के आधार पर पा रहा है." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तेज गति के साथ विकास कार्य करवाएं जा रहे है.

गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणाः उन्होंने गांव कालीरानों में गांव के विकास के लिए 21 लाख रुपए और लाइब्रेरी की किताबों के लिए 2 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की. इसके साथ ही गांव सुल्तानपुर में 21 लाख रुपए गांव के विकास के लिए और 5 लाख रुपए गुरुद्वारा साहिब में देने की घोषणा की, इसी तरह गांव सोंटी, गांव बीड सोंटी और गांव के गुरुद्वारा साहिब में 21-21 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने ग्राम सरपंचों द्वारा गांव के विकास के लिए जो मांगे रखी गई, उन्हें सम्बन्धित विभागों को भेजकर पूरा करवाने का आश्वासन दिया."

70 वायदों को सरकार ने किया पूराः मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने नागरिकों से 217 वायदे किए थे, जिनमें से सरकार द्वारा अब तक 70 वायदों को पूरा करने का काम किया गया है और बाकि पर तीव्र गति से काम किया जा रहा है. सरकार द्वारा शपथ लेते ही अपने वादों को पूरा करने का काम शुरु कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नेशनल हाईवे और अन्य बड़े मार्गों से जोड़ने के लिए सड़कों का जाल बिछाने का काम किया गया है."

हरियाणा में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदः मुख्यमंत्री ने कहा कि "देश में सबसे पहले प्रदेश सरकार ने किसानों की सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदे का काम शुरू किया. कांग्रेस के नेता सरकार से 24 फसलों की जानकारी मांग रहे है, उन्हें प्रदेश में किसानों द्वारा कितनी प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जा रहा है. इसके बारे में भी पूर्ण ज्ञान नहीं है. अब विपक्ष एमएसपी के नाम पर झूठ बोलते हुए किसानों में भ्रम फैलाने का काम कर रहा है.

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