जख्मों पर 48 साल बाद लगा मरहम! 1978 के संभल दंगे के बाद पलायन कर चुके परिवार की यूपी सरकार ने कराई घर वापसी
दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के नाती कपिल रस्तोगी को 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 8:11 PM IST
संभल: साल 1978 के सांप्रदायिक दंगों की दर्दनाक यादों को समेटे एक पीड़ित परिवार को आखिरकार 48 वर्षों के बाद न्याय मिल गया, जिसके बाद पलायन कर चुके इस परिवार की अपने गृह जनपद में वापसी हुई है. सदर कोतवाली क्षेत्र के आलम सराय देहात स्थित टीले वाली मस्जिद के पास दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया है. संभल के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने भूमि पूजन एवं हवन-पूजन के बाद पीड़ित परिवार को पट्टा सौंपा है.
दरअसल, संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के आलम सराय देहात गांव में टीले वाली मस्जिद के पास 1978 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसके बाद पीड़ित परिवार वहां से पलायन कर गया था. अब उन्हें फिर से बसाने की शुरुआत हो गई है. इसके लिए कब्रिस्तान को हटाकर खाली कराई गई करीब तीन बीघा सरकारी जमीन में से दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के नाती कपिल रस्तोगी को 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा दिया गया है. इस दौरान मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह, डीएम अंकित खंडेलवाल, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे.
जानकारी के अनुसार, सरकार के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दंगा पीड़ित परिवार के पुनर्वास की तैयारी शुरू की थी. 12 अगस्त 2025 को टीले वाली मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा कर बनाए गए कब्रिस्तान को खाली कराया गया था, अब उसी जमीन पर दंगा पीड़ित परिवार को बसाया जाएगा.
दंगे में करीब 150 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि 29 मार्च 1978 को संभल में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था. उस दंगे में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी. इनमें रामशरण रस्तोगी की भी जान चली गई थी. रामशरण रस्तोगी के पोते कपिल रस्तोगी बताते हैं कि एकता पुलिस चौकी क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मद खां सराय के मुख्य बाजार में दंगाइयों की भीड़ ने उनके बाबा की हत्या कर दी थी. लूटपाट के बाद दुकान में आग लगा दी गई थी. इसके बाद उनकी लाश को दुकान के सामने स्थित कुएं में तराजू और बाट बांधकर फेंक दिया गया था. तीन दिन बाद उनका शव बरामद हुआ, जिस पर चाकुओं से गोदे जाने के निशान थे.
संभल प्रशासन और मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार
कपिल रस्तोगी ने बताया, "1978 में दंगाइयों ने मेरे दादाजी के शरीर पर चाकुओं से हमला किया था. वह दुकान पर बैठे थे. पहले दुकान को लूटा गया और फिर उनकी हत्या कर शव को सामने वाले कुएं में फेंक दिया गया. इसके बाद मेरे पिताजी ने मुकदमा संख्या 136/78 दर्ज कराया था, लेकिन पिछली सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की. बाद में मैं और मेरा परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उनसे अनुरोध किया कि हम पुनः संभल में रहना चाहते हैं. मुख्यमंत्री जी ने हमें रहने के लिए सरकारी जमीन का पट्टा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. आज संभल के प्रभारी मंत्री, मंडलायुक्त, डीएम और एसपी द्वारा जमीन का पट्टा देकर मेरे घर की नींव रखी गई है. मैं अपना घर बनाकर दोबारा संभल में रहूंगा. इसके लिए मैं संभल प्रशासन और मुख्यमंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं."
न्याय मिलने में 48 वर्ष लग गए
संभल के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा, "सबसे पहले मैं वर्ष 1978 के दंगा पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं. उन्हें न्याय मिलने में 48 वर्ष लग गए. माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में अपराध और अराजकता को समाप्त करने का कार्य किया जा रहा है. मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होगा. आज प्रदेश का हर नागरिक चैन की नींद सो रहा है. कोई भी दहशत फैलाने की कोशिश नहीं कर सकता. यदि कोई सिर उठाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. पीड़ित परिवार के अनुसार उनके दादाजी की 1978 में 109 बार चाकू मारकर हत्या की गई थी. जिस तरह का अत्याचार उस समय हुआ, ऐसे परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश से आतंकवाद और अपराध का सफाया किया जा रहा है. मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि अमन और शांति बनाए रखें."
वहीं, इस संबंध में मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह ने कहा कि जनपद में जहां-जहां भी अवैध कब्जे हैं, उन्हें हटाने के लिए संभल प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. यदि कोई सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कब्जा मुक्त कराया जाएगा.
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