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जख्मों पर 48 साल बाद लगा मरहम! 1978 के संभल दंगे के बाद पलायन कर चुके परिवार की यूपी सरकार ने कराई घर वापसी

1978 के संभल दंगे के बाद पलायन कर चुके परिवार की यूपी सरकार ने कराई घर वापसी ( Photo Credit; ETV Bharat )

संभल: साल 1978 के सांप्रदायिक दंगों की दर्दनाक यादों को समेटे एक पीड़ित परिवार को आखिरकार 48 वर्षों के बाद न्याय मिल गया, जिसके बाद पलायन कर चुके इस परिवार की अपने गृह जनपद में वापसी हुई है. सदर कोतवाली क्षेत्र के आलम सराय देहात स्थित टीले वाली मस्जिद के पास दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के परिवार को आवासीय भूमि का पट्टा दिया गया है. संभल के प्रभारी मंत्री जेपीएस राठौर ने भूमि पूजन एवं हवन-पूजन के बाद पीड़ित परिवार को पट्टा सौंपा है. 1978 के संभल दंगे के बाद पलायन कर चुके परिवार की यूपी सरकार ने कराई घर वापसी (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, संभल के सदर कोतवाली क्षेत्र के आलम सराय देहात गांव में टीले वाली मस्जिद के पास 1978 में सांप्रदायिक दंगा हुआ था, जिसके बाद पीड़ित परिवार वहां से पलायन कर गया था. अब उन्हें फिर से बसाने की शुरुआत हो गई है. इसके लिए कब्रिस्तान को हटाकर खाली कराई गई करीब तीन बीघा सरकारी जमीन में से दंगा पीड़ित रामशरण रस्तोगी के नाती कपिल रस्तोगी को 100 वर्ग मीटर जमीन का पट्टा दिया गया है. इस दौरान मुरादाबाद मंडलायुक्त अंजनेय कुमार सिंह, डीएम अंकित खंडेलवाल, एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई और भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे. जानकारी के अनुसार, सरकार के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने दंगा पीड़ित परिवार के पुनर्वास की तैयारी शुरू की थी. 12 अगस्त 2025 को टीले वाली मस्जिद के नाम पर अवैध कब्जा कर बनाए गए कब्रिस्तान को खाली कराया गया था, अब उसी जमीन पर दंगा पीड़ित परिवार को बसाया जाएगा. दंगे में करीब 150 लोगों की हुई थी मौत बता दें कि 29 मार्च 1978 को संभल में सांप्रदायिक दंगा भड़क गया था. उस दंगे में करीब 150 लोगों की मौत हुई थी. इनमें रामशरण रस्तोगी की भी जान चली गई थी. रामशरण रस्तोगी के पोते कपिल रस्तोगी बताते हैं कि एकता पुलिस चौकी क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मद खां सराय के मुख्य बाजार में दंगाइयों की भीड़ ने उनके बाबा की हत्या कर दी थी. लूटपाट के बाद दुकान में आग लगा दी गई थी. इसके बाद उनकी लाश को दुकान के सामने स्थित कुएं में तराजू और बाट बांधकर फेंक दिया गया था. तीन दिन बाद उनका शव बरामद हुआ, जिस पर चाकुओं से गोदे जाने के निशान थे.