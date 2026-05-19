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बस्ती में नर्सिंग होम के खिलाफ परिजनों का फूटा गुस्सा, महिला की मौत के बाद शव को दूसरे अस्पताल में रेफर करने का आरोप

केडी नर्सिंग होम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा. ( ईटीवी भारत )

महिला की मौत के बाद शव को दूसरे अस्पताल में रेफर करने का आरोप. (ईटीवी भारत)

परिजनों का आरोप है कि वार्ड में तैनात अप्रशिक्षित स्टाफ ने बिना किसी वरिष्ठ डॉक्टर की सलाह के महिला को एक इंजेक्शन लगा दिया. इंजेक्शन लगते ही महिला की तड़प कर मौके पर ही मौत हो गई.

बता दें कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र के ग्राम जगदीशपुर की रहने वाली महिला अलका को डिलीवरी के लिए केडी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था. प्रसव के करीब 24 घंटे बाद तक महिला की स्थिति सामान्य थी, लेकिन अचानक उसने सांस फूलने की शिकायत की.

इसके बाद मृतका के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में शव रखकर भारी हंगामा किया और दोषी स्टॉफ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई व नर्सिंग होम को सीज करने की मांग की.

महिला की मौत के बाद शव को किया गया था रेफर. (ईटीवी भारत)

आरोप है कि यहाँ डिलीवरी के बाद एक महिला मरीज की मौत हो जाने पर अस्पताल प्रशासन ने अपनी गर्दन बचाने के लिए मृत शरीर को ही आनन-फानन में दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया.

बस्ती : बस्ती जिला मुख्यालय पर स्थित निजी अस्पतालों में आए दिन कोई न कोई लापरवाही सामने आ रही है. इसी कड़ी में केडी नर्सिंग होम के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है.

परिजनों का गंभीर आरोप है कि जैसे ही महिला ने दम तोड़ा, अस्पताल संचालक और स्टाफ के हाथ-पांव फूल गए. अपनी लापरवाही को छिपाने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने एक घिनौनी साजिश रची.

उन्होंने मृतका को जीवित बताते हुए आनन-फानन में एक रेफरल पर्चा तैयार किया और शव को जबरन एम्बुलेंस में लादकर विदा करने का प्रयास किया.

परिजनों का कहना है कि जब वे एक दूसरे नर्सिंग होम पहुंचे, तो वहां के डॉक्टरों ने महिला के शरीर में कोई हलचल नहीं देखी और नब्ज जांची, तब उन्हें समझ आया कि अलका की मौत काफी पहले हो चुकी है और अस्पताल उनके परिवार को केवल गुमराह कर रहा है.

स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवार का कहना है कि केडी नर्सिंग होम इससे पहले भी इस तरह का हंगामा हो चुका है.

मौत की खबर फैलते ही मृतका के गांव जगदीशपुर से भारी संख्या में ग्रामीण और परिजन अस्पताल पहुंच गए. परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के मुख्य गेट को घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी.

हंगामे की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत कराने का प्रयास किया.

पीड़ित परिवार का स्पष्ट कहना है कि जब तक दोषी डॉक्टर और इंजेक्शन लगाने वाले स्टाफ के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे.

इस मामले पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजीव निगम का कहना है कि मामले की लिखित शिकायत मिलते ही डॉक्टरों की एक टीम गठित कर जांच कराई जा रही है और दोषी पाए जाने पर अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी. फिलहाल पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.