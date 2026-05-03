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मुनीडीह हादसा: चार घरों में पसरा सन्नाटा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग

धनबाद: मुनीडीह वाशरी में हुआ हादसा सिर्फ चार मजदूरों की मौत नहीं, बल्कि चार परिवारों के सपनों का अंत बन गया. कागज पर हुए मुआवजे और नौकरी के समझौते ने भले थोड़ी राहत दी हो, लेकिन उन घरों में पसरा सन्नाटा अब भी गवाही दे रहा है कि यह नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता.

गोपनाडीह के दिनेश बाउरी का घर तो अभी खुशियों से भरा ही था. महज एक हफ्ते पहले, 21 अप्रैल को बड़े बेटे की शादी हुई थी. घर में नई बहू आई थी, खुशियों की रौनक थी. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. अब वही घर मातम में डूबा है. पत्नी आरती देवी और छोटे बेटे की आंखों में एक ही सवाल है, आखिर यह सब क्यों हुआ? परिजन कहते हैं कि जो चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा मुआवजा सिर्फ दिल को समझाने का जरिया है.

परिजनों के बयान (Etv Bharat)

रूदी कपूरिया के 65 वर्षीय हेमलाल गोप ने पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी. 18 साल की उम्र से ही मुनीडीह वाशरी में काम शुरू किया था. उम्र ढल गई, लेकिन जिम्मेदारियां नहीं. दो बेटों की शादी कर उन्होंने परिवार को संभाला, लेकिन अब उसी मेहनत की जगह से उनकी अर्थी उठी. बेटे की आवाज में दर्द साफ झलकता है. उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही नहीं होती, तो आज पिता हमारे साथ होते.

माणिक बाउरी की कहानी भी किसी से कम नहीं. 15 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे माणिक अपने परिवार का सहारा थे. पत्नी शिवानी, एक बेटी और दो बेटों के साथ उनका छोटा-सा संसार था. अब उस संसार की नींव ही हिल गई है. परिजन ठेकेदारों पर सवाल उठा रहे हैं. परिजन का कहना है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि किसी और घर की खुशियां न उजड़ें.

दीपक कुमार बाउरी के घर की पीड़ा और गहरी है. पहले ही बेटे को बीमारी में खो चुके परिवार के लिए दीपक ही सहारा थे. पीछे दो बेटियां हैं, जिनकी परवरिश की जिम्मेदारी अब अधूरी रह गई. परिजन कहते हैं कि लापरवाही ने सब छीन लिया, अब न्याय ही एक उम्मीद है.