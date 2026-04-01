जोधपुर: मंदिर में पूजा की बारी को लेकर भिड़े पुजारी परिवार, पुलिस ने दोनों पक्षों को किया पाबंद
पुलिस के अनुसार पुलिस ने दोनों पक्षों को शांति रखने के लिए पाबंद किया. पूजा–पाठ शुरू करवाया.
Published : April 1, 2026 at 6:32 PM IST
जोधपुर: शहर के उदयमंदिर थाना क्षेत्र में स्थित मंदिर के पूजा करने के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. इस दौरान एक महिला के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया. जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. दोनों पक्षों को पाबंद किया गया और रात को मंदिर बंद करना पड़ा. बुधवार को पुलिस ने समझाइश कर मंदिर खोल कर पुजारियों से पूजा पाठ शुरू करवाया. फिल्हाल मौके पर पुलिस जवानों को मुस्तैद रखा गया है. मंदिर बंद करने की जानकारी मिलने पर बुधवार को धर्मप्रेमियों ने विरोध में रैली भी निकाली.
कोर्ट में चल रहा केस: उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मिर्धा सर्किल पर हनुमान जी का मंदिर है. इस मंदिर के पुजारियों की पूजा करने की समयावधि निश्चित कर रखी है. एक परिवार की बारी खत्म होने पर दूसरा परिवार पूजा करता है. 1 अप्रैल से बारी बदलनी थी. इसको लेकर पुजारी परिवार आपस में भिड़ गए. इस दौरान मारपीट हुई. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को मंदिर में शांति रखने के लिए पाबंद किया गया. रात से पुलिस जाप्ता लगा रखा है. बुधवार को नियमित पूजापाठ चला. किसी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है. डीसीपी पीडी नित्या ने कहा कि पुजारी परिवार का विवाद कोर्ट में भी चल रहा है. पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए सभी को पाबंद किया है. मौके पर शांति है.
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रात को बारी लेने पहुुंचने से हुआ विवाद: दरअसल, मंदिर में 1 अप्रैल से पूजा की बारी बदलनी थी. जिस परिवार को बुधवार को पूजा शुरू करनी थी, वो मंगलवार रात 12 बजे बाद ही यह कहकर वहां पहुंच गया कि तारीख बदल गई है. इसलिए रात से मंदिर हम देखेंगे. इसको लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और बाद में हाथापाई हो गई. इस दौरान एक महिला के साथ मारपीट हुई. रात को पुलिस को पता चला तो मंदिर बंद करवा कर दोनों पक्षों को पाबंद कर दिया.
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भक्तों ने निकाली रैली: मंगलवार रात को हुए घटनाक्रम को लेकर बुधवार को भक्तों ने पुलिस द्वारा मंदिर बंद कराने के विरोध में एकत्र होकर रैली निकाली. भाजपा जिला सहसंयोजक राजीव बारासा ने बताया कि आज कचहरी बालाजी मंदिर पर विवाद के कारण पुलिस द्वारा ताला लगाए जाने पर भक्तों ने विरोध प्रदर्शन कर रैली निकाली और ताला खुलवाया. बारासा ने बताया कि गुरुवार को हनुमान जयंती है. इस शुभ अवसर पर मंदिर बंद होना गलत है. पुलिस ने हमारी बात सुनी और मंदिर में पूजापाठ शुरू हो गया है.