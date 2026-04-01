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जोधपुर: मंदिर में पूजा की बारी को लेकर भिड़े पुजारी परिवार, पुलिस ने दोनों पक्षों को किया पाबंद

जोधपुर: शहर के उदयमंदिर थाना क्षेत्र में स्थित मंदिर के पूजा करने के विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए. इस दौरान एक महिला के साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया. जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. दोनों पक्षों को पाबंद किया गया और रात को मंदिर बंद करना पड़ा. बुधवार को पुलिस ने समझाइश कर मंदिर खोल कर पुजारियों से पूजा पाठ शुरू करवाया. फिल्हाल मौके पर पुलिस जवानों को मु​स्तैद रखा गया है. मंदिर बंद करने की जानकारी मिलने पर बुधवार को धर्मप्रेमियों ने विरोध में रैली भी निकाली.

कोर्ट में चल रहा केस: उदयमंदिर थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि मिर्धा सर्किल पर हनुमान जी का मंदिर है. इस मंदिर के पुजारियों की पूजा करने की समयावधि निश्चित कर रखी है. एक परिवार की बारी खत्म होने पर दूसरा परिवार पूजा करता है. 1 अप्रैल से बारी बदलनी थी. इसको लेकर पुजारी परिवार आपस में भिड़ गए. इस दौरान मारपीट हुई. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को मंदिर में शांति रखने के लिए पाबंद किया गया. रात से पुलिस जाप्ता लगा रखा है. बुधवार को नियमित पूजापाठ चला. किसी पक्ष ने रिपोर्ट नहीं दी है. डीसीपी पीडी नित्या ने कहा कि पुजारी परिवार का विवाद कोर्ट में भी चल रहा है. पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए सभी को पाबंद किया है. मौके पर शांति है.