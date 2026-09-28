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25 साल से सम्मान का इंतजार: पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों के परिजन बोले, शहादत से भेदभाव क्यों ?

करगिल पैकेज के समान सुविधाओं की मांग को लेकर पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों के परिजन सोमवार को जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे.

Kin of paramilitary force martyrs staging a protest in Jaipur.
जयपुर में धरने पर बैठे पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों के परिजन (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2026 at 7:01 PM IST

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जयपुर: देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिजनों को अपनी लंबित मांगों के लिए सालों से सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. राजस्थान के अलग-अलग जिलों से आए पैरामिलिट्री फोर्स के शहीदों के परिजनों ने सोमवार को पुलिस कमिश्नरेट के पास स्थित शहीद स्मारक पर धरना देकर सरकार से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की.

नई मांग नहीं: परिजनों का कहना था, हमारी कोई मांग नई नहीं है. वे बीते 25 वर्षों से अधिक समय से सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन ही मिले हैं. परिजनों की प्रमुख मांग है कि पैरामिलिट्री फोर्स के शहीद जवानों के परिवारों को भी करगिल युद्ध में शहीद सैनिकों के समान पैकेज और सुविधाएं दी जाए. धरने पर बैठे परिजनों के हाथों में शहीद पति, बेटे और ससुर की तस्वीर थीं. उनका कहना था, जिन जवानों ने देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए, उनके परिवार के साथ सरकारी सुविधाओं के मामले में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए.

25 साल से सम्मान का इंतजार. (ETV Bharat Jaipur)

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31 मार्च 1999 और 1 अप्रैल 1999 की कट ऑफ डेट पर सवाल: परिजनों ने सरकार की उस व्यवस्था पर सवाल उठाया, जिसमें दावा है कि 31 मार्च 1999 से पहले शहीद अर्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को वो सुविधा नहीं मिल रही है जो 1 अप्रैल 1999 के बाद शहीद हुए जवानों को परिजनों को मिल रही है. परिजनों ने कहा, शहादत की तारीख के आधार पर परिवारों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं होना चाहिए. जवान चाहे किसी भी तारीख को शहीद हुआ हो उसकी शहादत का सम्मान होना चाहिए.

समान सुविधाओं की मांग: परिजनों का कहना था, 31 मार्च 1999 से पहले शहीद हुए अर्धसैनिक बलों के जवानों को सरकार शहीद नहीं मानती है, जबकि 1 अप्रैल 1999 के बाद शहीद जवानों को सरकार शहीद मानती है.इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. परिजनों का कहना था, प्रदेश में 100 से अधिक पैरामिलिट्री शहीदों के परिवार ऐसे हैं जिन्हें अभी जमीन, सरकारी नौकरी अथवा अन्य राहत पैकेज नहीं मिले हैं. परिजनों की मांग थी कि कट ऑफ डेट समाप्त कर सभी परिवारों को समान सुविधाएं दी जाए.

A banner displayed at the protest site, listing the demands.
धरना स्थल पर लगा बैनर, जिसमें लिखी मांगें (ETV Bharat Jaipur)

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आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला: झुंझुनू निवासी मुन्नी देवी का कहना है, उनके पति वर्ष 1998 में मणिपुर में शहीद हुए थे. उस समय उन्हें आश्वासन दिया था कि शहीद परिवार को सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और उनके पति की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी. इतने वर्ष बीतने के बावजूद न राज्य सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद मिली और न ही केंद्र सरकार की ओर से कोई सहायता मिली है.उन्होंने बताया कि कई बार सैनिक कल्याण बोर्ड और संबंधित अधिकारियों के पास भी अपनी समस्या लेकर पहुंचे हैं लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला है.

न जमीन मिली और न नौकरी: टीपू कंवर का कहना है, उनके पति ने देश के लिए शहादत दी, लेकिन परिवार को आज तक कोई विशेष सुविधा नहीं मिली है, न जमीन मिली और न परिवार की सदस्यों को नौकरी मिली और न ही अन्य सहायता मिली. सरकार को शहीद परिवारों की स्थिति को समझते हुए लंबित मांगों को तुरंत फैसला लेना चाहिए.

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पेंशन से जीवन यापन: अजमेर निवासी भंवरी बेगम ने कहा कि पति सुल्तान खान भी देश के लिए शहीद हुए, लेकिन पेंशन के अलावा उन्हें आज तक कोई सुविधा नहीं मिली. पेंशन से ही गुजारा कर रहे हैं. जब पति की शहादत हुई, तब कई जगह से खूब आश्वासन मिले थे, लेकिन आज तक कोई काम नहीं हुआ. सरकारी कार्यालय के चक्कर काट कर थक गए, इतने वर्ष बीतने के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं मिल पा रही.

प्रतिमा तक नहीं लगी: अन्य महिला ने कहा कि पति की शहादत के बाद कोई सहायता नहीं मिली है. गांव में थोड़ी बहुत जमीन है उसी से गुजर कर रहे हैं.सरकार ने जो पैकेज कारगिल शहीदों को दिए थे वही पैकेज हमें मिलनी चाहिए. कविता देवी ने कहा, उनके ससुर ने भी देश की रक्षा के लिए शहादत दी, लेकिन आज तक गांव में ससुर की प्रतिमा तक नहीं लगी. सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए.

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वीरता चक्र मिला, लेकिन सुविधाएं नहीं: बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट रहे मानसिंह मीणा की पत्नी ने कहा, पति ने देश के लिए शहादत दी, तब सरकार ने वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया लेकिन आज तक कोई सुविधा नहीं दी है. परिवार केवल पेंशन के भरोसे ही चल रहा है.

राष्ट्रपति से गैलेंट्री मेडल मिला: युवक नूतन प्रकाश ने बताया, पिता बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट थे. जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते शहीद हुए. पिता को राष्ट्रपति से गैलेंट्री मेडल भी मिला, लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया. सरकार को शहीद परिवारों के मामले में कट ऑफ डेट समाप्त करनी चाहिए और सेना के शहीदों को मिलने वाले पैकेज पैरामिलिट्री फोर्स के सहित परिवारों को भी दिए जाने चाहिए. उन्होंने कहा, एक अप्रैल 1999 के बाद शहीद हुए पैरामिलिट्री जवानों के परिवार को सारी सुविधाएं मिल रही, जबकि 31 मार्च 1999 से पहले शहीद जवानों के परिवारों को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.उन्होंने इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग की.

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आज भी आश्वासन ही मिला: गौरव सिंह ने कहा कि उनके दादा राजौरी में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे. सुविधाओं के लिए कई बार सैनिक कल्याण बोर्ड और अन्य अधिकारियों से भी मिले लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला. आज भी हमने मुख्यमंत्री के सचिव को ज्ञापन दिया है, उन्होंने भी केवल आश्वासन ही दिया है. धरने पर बैठे शहीद परिवारों ने कहा कि उनकी लड़ाई केवल आर्थिक सहायता के लिए नहीं, बल्कि समान सम्मान और अधिकार के लिए है. देश के लिए बलिदान देने वाले जवान की शहादत को किसी कट ऑफ डेट के आधार पर अलग-अलग नहीं देखा जाना चाहिए.

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