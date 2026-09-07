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टिहरी: बुनियादी सुविधाओं से वंचित पनेथ के 22 परिवार, डीएम से लगाई गुहार, जानिए कहां फंसा है विस्थापन का पेंच

राजस्व ग्राम पनेथ के ग्रामीण लंबे से बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. अब परेशान होकर उन्होंने डीएम से गुहार लगाई है.

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बुनियादी सुविधाओं से वंचित पनेथ के 22 परिवार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2026 at 2:41 PM IST

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टिहरी: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले की ग्राम पंचायत पलास के अंतर्गत आने वाले राजस्व ग्राम पनेथ के ग्रामीण लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं. गांव के 22 परिवारों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को शिकायती पत्र भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि आपदा के बाद प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों के बावजूद आज तक धरातल पर ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है.

आपदा के बाद भी नहीं मिली राहत: बीते वर्ष हुई भारी बारिश और आपदा से ग्राम पनेथ में काफी नुकसान हुआ था. ग्रामीणों के मुताबिक 22 सितंबर 2025 को जिलाधिकारी ने गांव का निरीक्षण किया था. इस दौरान प्रभावित परिवारों को 'बाड़यों नामे तोक' में पट्टे की भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो सकी है.

पनेथ के लोगों ने डीएम से लगाई गुहार. (ETV Bharat)

भूमि समतलीकरण का इंतजार: ग्रामीणों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में भूमि समतलीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग चम्बा को निर्देश दिए गए थे. इसके बावजूद अब तक धरातल पर काम शुरू नहीं हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि भूमि उपलब्ध होने के बाद भी समतलीकरण नहीं होने से विस्थापन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है.

बिजली और पानी की सुविधा भी नहीं: ग्रामीणों ने बिजली और पेयजल व्यवस्था का मुद्दा भी उठाया है. आपदा प्रभावित क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत विभाग चम्बा और पेयजल व्यवस्था के लिए जल संस्थान चम्बा को निर्देशित किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार अभी तक दोनों विभागों की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है.

शिफ्ट किए गए परिवारों को किराया भी नहीं: आपदा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से जिन ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था, उन्हें प्रशासन की ओर से कमरे का किराया भी अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर उन्हें अपना गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर रहना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है.

स्थायी समाधान की मांग: ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से सभी समस्याओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है. ग्राम प्रधान और ग्रामीणों का कहना है कि महज आश्वासन से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि प्रभावित परिवारों को भूमि, बिजली, पानी और विस्थापन से जुड़ी सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराई जानी चाहिए/ फिलहाल ग्राम पनेथ के 22 परिवार प्रशासन से राहत और बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

पनेथ गांव में मैंने स्वयं 8 महीने विजिट किया था. उनके विस्थापन की कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन ग्रामीणों का विस्थापन जिस लैंड पर किया जा रहा है, उस लैंड पर ग्रामीण डेवलपमेंट चहा रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट की एक कॉस्ट है, जिसे हमें जोड़ना पड़ेगा. इस सम्बन्ध में पीडब्लूडी और विभिन्न विभागों को लिख दिया गया है, जैसे ही वह बजट आयेगा तो ग्रामीणों का विस्थापन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
-नितिका खण्डेलवाल, टिहरी डीएम-

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