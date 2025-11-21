ETV Bharat / state

देश के लिए वीरगति प्राप्त होने वाले शहीदों के परिजनों को मिलेगा विशेष सम्मान, स्पीकर रबींद्रनाथ महतो करेंगे सम्मानित

रांची: झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस के अवसर पर देश की सीमा की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त होने वाले और राज्य के नक्सल अभियान में शहीद हुए झारखंड के वीर सपूतों के परिजनों को सम्मानित किया जाएगा. शहीदों के आश्रितों को विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया जाएगा.

शहीदों के परिजनों को सम्मान

झारखंड वीरों की भूमि रही है. चाहे नक्सल अभियान हो या फिर देश की सीमा की रक्षा की बात, झारखंड के वीर जवान दोनों ही जगह बलिदान देकर भी देश और राज्य की रक्षा करते हैं. ऐसे में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह शहीदों के परिजनों का भी विशेष ख्याल रखे. शहीदों को सम्मान देने के लिए ही झारखंड विधानसभा के 25वें स्थापना दिवस पर एक विशेष आयोजन किया जा रहा है.

झारखंड विधानसभा के द्वारा जारी पत्र (Etv Bharat)

इस आयोजन में देश के लिए वीरगति प्राप्त होने वाले 16 जवानों के परिजनों को झारखंड विधानसभा में सम्मानित किया जाएगा. झारखंड विधानसभा के द्वारा जारी किए गए पत्र में यह बताया गया है कि गृह कार्य आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा प्राप्त सूची में वर्णित शहीद सैनिक और अर्धसैनिक बल और राज्य पुलिस के आश्रितों को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा 22 नवंबर को विधानसभा में सम्मानित किया जाएगा.