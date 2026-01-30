ETV Bharat / state

दिव्यांग और दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिली 31 करोड़ की सहायता, एडीजी लॉ अमिताभ यश ने सौंपे चेक ​

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने दिवंगत और दिव्यांग जवानों के परिवारों को बड़ी आर्थिक राहत दी है. शुक्रवार को एडीजी लॉ अमिताभ यश ने पुलिस सैलरी पैकेज के तहत 21 आश्रितों को करीब 31.18 करोड़ की बीमा राशि के चेक वितरित किए. यह सहायता उन पुलिसकर्मियों के परिजनों को दी गई है जिनकी सेवा के दौरान आकस्मिक दुर्घटनाओं में मृत्यु हो गई थी.

​एडीजी लॉ अमिताभ यश ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पुलिस सैलरी पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के चेक वितरित किए. कुल 21 (17 मृत पुलिसकर्मियों के परिवार और 4 दिव्यांग पुलिसकर्मियों के परिजनों को 31,18,04,550 के चेक वितरित किए.

बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ है MoU : ​उल्लेखनीय है कि यूपी पुलिस ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ एक विशेष एमओयू साइन किया है. इसके तहत अगर किसी पुलिस कर्मी की सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वह दुर्घटना सड़क/ट्रेन में दिव्यांग हो जाता है, तो बैंक की ओर से पुलिस सैलरी पैकेज के तहत यह बीमा राशि प्रदान की जाती है.