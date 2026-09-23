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पलामू करमा पूजा हादसा: पीड़ित परिवारों को आपदा प्रबंधन से मिलेगा मुआवजा, पलामू पुलिस ने की आर्थिक सहायता

मृतकों के परिवार से मिलते पलामू एसपी कपिल चौधरी व अन्य पदाधिकारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामू: झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द में करमा पूजा की सामग्री विसर्जन के दौरान चार लड़कों की डूबकर मौत हो गई है. मृतकों के परिवार को पलामू जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के प्रावधान के तहत मुआवजा देगा. वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी करमा हादसा के मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे. पोस्टमार्टम हाउस में ही वित्त मंत्री ने परिजनों से मुलाकात की.

दरअसल, आपदा प्रबंधन के अनुसार नदी तालाब में डूबकर मरने वालों को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने पूरे मामले में अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. वहीं पलामू पुलिस ने चारों मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई है.

पलामू के पतरिया खुर्द गांव में एसपी कपिल चौधरी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

पलामू एसपी कपिल चौधरी बुधवार की शाम पतरिया खुर्द गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान एसपी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई. एसपी ने घटनास्थल का भी जायजा लिया और पुलिस पदाधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए. इस दौरान सदर एसडीएम संजय पांडेय, सदर एसडीपीओ राजेश यादव समेत कई अधिकारी मौजूद थे.