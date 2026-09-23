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पलामू करमा पूजा हादसा: पीड़ित परिवारों को आपदा प्रबंधन से मिलेगा मुआवजा, पलामू पुलिस ने की आर्थिक सहायता

पलामू में कोयल नदी में डूबने से चार किशोर की मौत हो गई है. एसपी ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की. रिपोर्ट-नीरज कुमार

Deaths due to drowning
मृतकों के परिवार से मिलते पलामू एसपी कपिल चौधरी व अन्य पदाधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 23, 2026 at 7:36 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 7:57 PM IST

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पलामू: झारखंड के पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पतरिया खुर्द में करमा पूजा की सामग्री विसर्जन के दौरान चार लड़कों की डूबकर मौत हो गई है. मृतकों के परिवार को पलामू जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन के प्रावधान के तहत मुआवजा देगा. वहीं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी करमा हादसा के मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे. पोस्टमार्टम हाउस में ही वित्त मंत्री ने परिजनों से मुलाकात की.

दरअसल, आपदा प्रबंधन के अनुसार नदी तालाब में डूबकर मरने वालों को चार लाख रुपये का मुआवजा मिलता है. पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने पूरे मामले में अधिकारियों को निर्देश जारी किया है. वहीं पलामू पुलिस ने चारों मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई है.

Deaths due to drowning
पलामू के पतरिया खुर्द गांव में एसपी कपिल चौधरी व अन्य. (फोटो-ईटीवी भारत)

पलामू एसपी कपिल चौधरी बुधवार की शाम पतरिया खुर्द गांव पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इस दौरान एसपी ने पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई. एसपी ने घटनास्थल का भी जायजा लिया और पुलिस पदाधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिए. इस दौरान सदर एसडीएम संजय पांडेय, सदर एसडीपीओ राजेश यादव समेत कई अधिकारी मौजूद थे.

Disaster Management Department
Deaths due to drowning (फोटो-ईटीवी भारत)

दरअसल, पतरिया खुर्द में पांच लड़के करम डाल के विसर्जन के लिए गए थे. जिनमें चार लड़कों की मौत कोयल नदी में डूबने से हो गई, जबकि एक अभी भी लापता है. लापता की तलाश के लिए पलामू जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ से भी संपर्क किया है.

Deaths due to drowning
पुलिस पदाधिकारियों से जानकारी लेते पलामू एसपी कपिल चौधरी. (फोटो-ईटीवी भारत)

एनडीआरएफ की टीम पूरे मामले में कोयल नदी में तलाशी अभियान शुरू करेगी. चार मृतकों में तीन का बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया है. अनिल कुमार ठाकुर नामक बालक का अंतिम संस्कार गुरुवार को होगा. अनिल कुमार ठाकुर के पिता सब-इंस्पेक्टर हैं और वे गुरुवार को पलामू पहुंचेंगे.

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Last Updated : September 23, 2026 at 7:57 PM IST

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