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देवघर में कुपोषण से जंग पर सवाल, माताओं के भोजन और भत्ते पर भी उठे प्रश्न

देवघर के कुपोषण उपचार केंद्र में भर्ती बच्चों के माताओं को नहीं भोजन नहीं मिल रहा है. साथ ही भत्ते पर भी प्रश्न उठे हैं. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.

MALNUTRITION CASE IN DEOGHAR
देवघर के कुपोषण उपचार केंद्र (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 26, 2026 at 9:10 AM IST

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देवघर: झारखंड में कुपोषण आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कुपोषण -मुक्त झारखंड के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार झारखंड में करीब 41 हजार बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं. वहीं देवघर जिले में भी लगभग एक हजार से अधिक बच्चों के कुपोषित होने का अनुमान है.

उप विकास आयुक्त ने दी जानकारी

जिले में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पांच मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर (एमटीसी) को सुदृढ़ किया है. जहां जिले भर के कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार केंद्रों में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया है. इस मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर को लेकर जिले के उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने बताया कि एमटीसी में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को निर्धारित अवधि तक रखकर उपचार किया जाता है। बच्चों के साथ उनकी माताओं को भी केंद्र में रखा जाता है तथा दोनों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

सभी एमटीसी में मौजूद है संसाधन: उप विकास आयुक्त

उप विकास आयुक्त ने बताया कि जसीडीह, करौं, देवघर समेत जिले के पांचों एमटीसी केंद्रों को पूरी तरह अपडेट कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं. हालांकि, ईटीवी भारत की पड़ताल में जसीडीह स्थित एमटीसी केंद्र की तस्वीर कुछ अलग नजर आई. केंद्र में भोजन और अन्य व्यवस्थाएं तो मौजूद थीं, लेकिन वहां एक भी मरीज दिखाई नहीं दिए. कर्मचारियों ने बताया कि कुछ बच्चे छुट्टी पर गए हुए हैं, जबकि अन्य बच्चों की माताएं भोजन के लिए बाहर गई हैं.

जब माताओं के लिए केंद्र में भोजन की व्यवस्था को लेकर सवाल किया गया, तो कर्मचारी सलिता ने बताया कि कई मरीज केंद्र का भोजन नहीं खाते, इसलिए उन्हें भोजन के लिए पैसे दे दिए जाते हैं. वहीं, जसीडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉ॰ विश्वनाथ चौधरी ने भी स्वीकार किया कि बच्चों की माताओं के लिए भोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ता है.

कई लाभुक सुविधा से वंचित

जानकारी के अनुसार, कुपोषित बच्चों और उनकी माताओं के लिए प्रतिदिन 130 रुपये की राशि निर्धारित है. लेकिन कई लाभुकों को यह राशि महीनों से नहीं मिल पाई है. ऐसे में सवाल उठता है कि जब उच्च अधिकारियों द्वारा सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा है, तब जमीनी स्तर पर इन व्यवस्थाओं का लाभ लाभुकों तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है.

कुपोषण जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए बनाए गए केंद्रों में अगर भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं के संचालन में ही लापरवाही बरती जाएगी, तो कुपोषण-मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है. अब देखना होगा कि प्रशासन इन खामियों को दूर कर कुपोषित बच्चों और उनकी माताओं तक योजनाओं का वास्तविक लाभ कब तक पहुंचा पाता है.

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