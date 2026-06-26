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देवघर में कुपोषण से जंग पर सवाल, माताओं के भोजन और भत्ते पर भी उठे प्रश्न

देवघर: झारखंड में कुपोषण आज भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से कुपोषण -मुक्त झारखंड के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में अब भी बड़ी संख्या में बच्चे कुपोषण की समस्या से जूझ रहे हैं. आंकड़ों के अनुसार झारखंड में करीब 41 हजार बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं. वहीं देवघर जिले में भी लगभग एक हजार से अधिक बच्चों के कुपोषित होने का अनुमान है.

उप विकास आयुक्त ने दी जानकारी

जिले में कुपोषण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने पांच मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर (एमटीसी) को सुदृढ़ किया है. जहां जिले भर के कुपोषित बच्चों की पहचान कर उन्हें उपचार केंद्रों में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया है. इस मालन्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर को लेकर जिले के उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने बताया कि एमटीसी में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को निर्धारित अवधि तक रखकर उपचार किया जाता है। बच्चों के साथ उनकी माताओं को भी केंद्र में रखा जाता है तथा दोनों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की जाती है.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

सभी एमटीसी में मौजूद है संसाधन: उप विकास आयुक्त

उप विकास आयुक्त ने बताया कि जसीडीह, करौं, देवघर समेत जिले के पांचों एमटीसी केंद्रों को पूरी तरह अपडेट कर आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा दिए गए हैं. हालांकि, ईटीवी भारत की पड़ताल में जसीडीह स्थित एमटीसी केंद्र की तस्वीर कुछ अलग नजर आई. केंद्र में भोजन और अन्य व्यवस्थाएं तो मौजूद थीं, लेकिन वहां एक भी मरीज दिखाई नहीं दिए. कर्मचारियों ने बताया कि कुछ बच्चे छुट्टी पर गए हुए हैं, जबकि अन्य बच्चों की माताएं भोजन के लिए बाहर गई हैं.