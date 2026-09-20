लखनऊ में ढहती इमारतों में लोगों का बसेरा; नोटिस तक ही सीमित प्रशासन की जिम्मेदारी
बीते 6 सितंबर की दिल्ली की घटना के बाद भी नहीं लिया सबक, पढ़िए संवाददाता खुर्शीद अहमद की पड़ताल...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 5:00 PM IST|
Updated : September 20, 2026 at 5:51 PM IST
लखनऊ: दिल्ली में बीते 6 सितंबर को एक पुरानी और जर्जर इमारत भरभराकर गिर गई. इसमें 6 से ज्यादा लोगों की जान चली गई. कई लोगों का इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद से सवाल उठने लगे कि आखिर खंडहर हो चुकीं इमारतों-मकानों को लेकर सरकारें समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करतीं? नजर डालें प्रदेश की राजधानी लखनऊ पर तो यहां ऐसी जर्जर इमारतों की भरमार है. प्रशासन की ओर से इन्हें खाली करने के नोटिस जरूर दिए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई इससे आगने नहीं बढ़ पाती.
जर्जर भवनों के गिरने के मामले अक्सर बारिश के समय होते हैं. फिर भी न तो राजधानी में किसी जर्जर इमारत को खाली कराया गया, न ही किसी को धवस्त किया गया. खतरा सिर्फ ऐसी इमारतों में रहने वाले लोगों पर ही नहीं रहता, आसपास के मकान और राह चलते लोग भी इसकी चपेट में आते हैं. लखनऊ के कई इलाके ऐसे हैं, जहां सौ से डेढ़ सौ साल पुरानी अभी कायम हैं. आए दिन इनका कोई न कोई हिस्सा गिरता ही रहता है. न तो इसमें रहने वाले लोग चेत रहे हैं, न ही प्रशासन. ईटीवी भारत ने लखनऊ में ऐसी ही जर्जर इमारतों का रियलिटी चेक किया. इनमें से कुछ इमारतें बिलकुल मुख्य सड़क पर हैं.
1960 से एक मकबरे में रह रहे 22 परिवार
लखनऊ का हकीम मेहंदी मकबरा इन्हीं इमारतों में शामिल है. यह मकबरा शिक्षा भवन के पास स्थित है. इमारत अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है. दीवारें ढह रहीं हैं और इस पर पेड़ उग आए हैं. जानकर हैरत होगी कि इस मकबरे में करीब 22 परिवार रहते हैं. लोगों की संख्या की बात करें तो यह 70 से 80 है. इस मकबरे में परिवार के साथ रहने वाले हसन मिर्जा बताते हैं कि उनका जन्म वर्ष 1960 में यहीं हुआ था. कहते हैं, यहां लखौरी ईंटें और इमारत के छोटे-छोटे हिस्से कभी-कभी गिरते रहते हैं. कभी किसी दीवार का कुछ हिस्सा टूट जाता है, कभी मीनार का हिस्सा गिर जाता है. कभी गुंबद से कुछ हिस्सा नीचे आ जाता है, लेकिन अब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है.
कम किराया भी एक वजह
दरअसल, इन इमारतों को न छोड़कर जाने के पीछे कम किराया भी है. हसन मिर्जा बताते हैं कि बारिश के बाद मकबरे की साफ-सफाई कराई जाती है. इमारत पर उग आए पेड़ भी कटवाए जाते हैं. साथ ही यह भी कहते हैं कि किराया बेहद कम होने की वजह से मकबरे की नियमित मरम्मत कराना संभव नहीं है. यहां रहने वाले परिवार महज 500 रुपये महीने का किराया देते हैं. उनका कहना है कि उन्हें इस मकबरे में रहने में डर नहीं लगता. प्रशासन की ओर से इमारत की हालत को देखते हुए नोटिस जरूर दिया गया है, लेकिन अब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है. बताते हैं, एक बार इसी इमारत की बुर्जी का हिस्सा गिरा था, लेकिन किसी की जान नहीं गई. बता दें कि मकबरा सड़क के किनारे स्थित है और इसके आसपास घनी आबादी है. ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई हादसा हो तो नुकसान कितना बड़ा होगा.
1842 में बना था हकीम मेहंदी का मकबरा
स्थानीय निवासी मोहम्मद तकी बताते हैं कि हकीम मेहंदी ने साल 1842 में इस मकबरे का निर्माण कराया था. उनका घर भी मकबरे के बिल्कुल करीब है, लेकिन उन्हें इससे डर नहीं लगता.
बताते हैं कि उन्होंने कई बार देखा है कि जब मकबरे की लखौरी ईंटें गिरती हैं तो उस समय कोई व्यक्ति उसके नीचे नहीं होता. ऊपर दबाव पड़ने पर इमारत के कमजोर हिस्से टूटकर गिरते हैं. मोहम्मद तकी की तरह मकबरे में रहने वाले अन्य लोगों का भी यही विश्वास है कि इमारत का कोई न कोई हिस्सा टूटकर गिरता रहता है, लेकिन कभी किसी को कोई नुकसान नहीं होगा. ये भरोसा लोगों को खतरे के साये में डाले हुए है.
विक्टोरिया स्ट्रीट से अमीनाबाद तक
लखनऊ के कई इलाकों में जर्जर इमारतें मौजूद हैं. विक्टोरिया स्ट्रीट पर भी एक लाइन में कई ऐसी पुरानी और जर्जर इमारतें खड़ी हैं, जिनमें फिलहाल कोई नहीं रह रहा है. फिर भी ये इमारतें राहगीरों के लिए खतरा बनी हुई हैं. अगर बारिश या जर्जर ढांचे के कारण इनमें से कोई इमारत अचानक गिरती है तो सड़क से गुजर रहे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है. इसी तरह रकाबगंज रोड और अमीनाबाद क्षेत्र में भी सड़क किनारे कई जर्जर इमारतें दिखाई देती हैं. इन इमारतों के कमजोर हिस्से कभी भी गिर सकते हैं.
लखनऊ में 170 जर्जर स्ट्रक्चर चिन्हित
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार बताते हैं कि बिल्डिंग बायलॉज में जर्जर और पुराने स्ट्रक्चर को लेकर प्रावधान हैं. ऐसे भवन और स्ट्रक्चर जो निर्धारित समय से अधिक पुराने हो चुके हैं, उनका सर्वे कराया गया है. सर्वे के दौरान करीब 160 से 170 स्ट्रक्चर चिह्नित किए गए हैं. प्रथमेश कुमार के मुताबिक, इन भवनों के मालिकों को सुरक्षा की दृष्टि से नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि वे स्वयं अपने भवनों को ध्वस्त करा लें, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके.
नोटिस के बाद अगला कदम क्या?
दिल्ली की घटना के बाद लखनऊ में जर्जर इमारतों की स्थिति ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सिर्फ नोटिस जारी कर देना पर्याप्त है? शहर में कई ऐसी इमारतें हैं, जो सड़क किनारे खड़ी हैं और कुछ में आज भी लोग रह रहे हैं. कम किराया और आर्थिक मजबूरी के चलते लोग खतरे के बावजूद इन इमारतों को छोड़ नहीं पा रहे हैं.
प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ जर्जर इमारतों को चिह्नित करने की नहीं, बल्कि वहां रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी है. सवाल यह है कि क्या इन परिवारों के पुनर्वास या सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोई व्यवस्था होगी? क्या सड़क किनारे खड़ी खाली जर्जर इमारतों को समय रहते ध्वस्त किया जाएगा? या फिर प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार करेगा? दिल्ली की घटना ने खतरे की घंटी बजा दी है. मगर, राजधानी में दिल्ली की घटना के बाद भी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है.
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