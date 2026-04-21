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गढ़वा जिले के एक गांव से 17 परिवारों ने छोड़ा घर, वजह है हाथियों का डर

गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिले में जंगली हाथियों के डर से 17 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है और जंगल के बाहर शरण ली है. मगर अब हीट वेव ने उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है. मामला मेराल थाना क्षेत्र के बहेरवा गांव का है, जहां पलास्टिक के झोपड़ीनुमा घर में अब यह परिवार रहने को मजबूर है, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं.

हाथियों के आतंक और हीट वेव से परेशान ग्रामीण

हाथियों ने हमारा घर उजाड़ दिया, जिसके चलते हमलोग बाहर रहने को मजबूर हैं, मगर हीट वेव ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है. अब जाएं तो जाएं कहां, इतना कहते ही ग्रामीण की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए. कैमरे पर यह सीन देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी.

जानकारी देते पीड़ित ग्रामीण और डीसी (Etv Bharat)

यह मामला मेराल वन क्षेत्र में रहने वाले बाहेरवा गांव का है. दरअसल पिछले दो वर्षों से जंगली हाथियों के आतंक से गांव के 17 परिवारों ने अपना सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह शरण ली. मगर यहां का दृश्य तब और भयावह हो गया जब ग्रामीण यह कहकर रोने लगे कि अपने क्षेत्र में हाथी से परेशान हैं और यहां प्राकृतिक मार से.

गर्मी के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं