गढ़वा जिले के एक गांव से 17 परिवारों ने छोड़ा घर, वजह है हाथियों का डर
जंगली हाथियों के डर से गढ़वा में कई परिवारों ने घर छोड़ा, लेकिन गर्मी ने यहां नई समस्या खड़ी कर दी.
Published : April 21, 2026 at 5:23 PM IST
गढ़वाः झारखंड के गढ़वा जिले में जंगली हाथियों के डर से 17 परिवारों ने अपना घर छोड़ दिया है और जंगल के बाहर शरण ली है. मगर अब हीट वेव ने उनके लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है. मामला मेराल थाना क्षेत्र के बहेरवा गांव का है, जहां पलास्टिक के झोपड़ीनुमा घर में अब यह परिवार रहने को मजबूर है, जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ रहे हैं.
हाथियों के आतंक और हीट वेव से परेशान ग्रामीण
हाथियों ने हमारा घर उजाड़ दिया, जिसके चलते हमलोग बाहर रहने को मजबूर हैं, मगर हीट वेव ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है. अब जाएं तो जाएं कहां, इतना कहते ही ग्रामीण की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए. कैमरे पर यह सीन देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी.
यह मामला मेराल वन क्षेत्र में रहने वाले बाहेरवा गांव का है. दरअसल पिछले दो वर्षों से जंगली हाथियों के आतंक से गांव के 17 परिवारों ने अपना सब कुछ छोड़कर दूसरी जगह शरण ली. मगर यहां का दृश्य तब और भयावह हो गया जब ग्रामीण यह कहकर रोने लगे कि अपने क्षेत्र में हाथी से परेशान हैं और यहां प्राकृतिक मार से.
गर्मी के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं
दरसल हाथियों के डर से सभी ग्रामीणों ने मेराल प्रखंड के गेरूवासोती गांव की चट्टान के पास शरण ली है. सभी 17 परिवार झोपड़ीनुमा घर बनाकर रह रहे हैं. इधर गढ़वा का तापमान लगभग 40 डिग्री है, जिससे हीट वेव सुबह दस बजे से ही चलना शुरू हो जा रहा है. इस गर्मी के कारण झोपड़ी में रह रहे बच्चे बीमार हो जा रहे हैं. इसी कसक और मजबूरी के चलते ग्रामीण की आंखों में आंसू हैं.
ग्रामीणों की परेशानी को जल्द सुलझाया जाएगा- उपायुक्त
हालांकि इस मुद्दे पर गढ़वा के नए उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि आपके माध्यम से यह जानकारी मुझे मिली है. मेडिकल टीम वहां जाएगी, जो परेशानी होगी हम इसे बहुत जल्द सुलझा देंगे और अबतक अगर योजनाओं का लाभ नहीं मिला होगा तो उसे भी दिलाने का प्रयास करेंगे.
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