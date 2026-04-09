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शादी से इनकार का 'खौफनाक' बदला: प्रेमी हाशिम ने रची अपनी ही किडनैपिंग की साजिश, पुलिस ने किया भंडाफोड़

प्रेमी हाशिम ने अपने साथी रेहान के साथ मिलकर प्रेमिका के परिवार वालों के खिलाफ रचा था झूठा षड्यंत्र

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प्रेमी हाशिम ने रची अपनी ही किडनैपिंग की साजिश, पुलिस ने किया भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 11:56 AM IST

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रामपुर : रामपुर के स्वार थाना क्षेत्र में एक युवक ने बदला लेने के लिए फिल्मी अंदाज में साजिश रची. प्रेमी हाशिम ने अपनी प्रेमिका के परिवार वालों को झूठे केस में फंसाने के लिए खुद के अपहरण की झूठी कहानी गढ़ दी. हाशिम ने पहले UP-112 पर फोन करके सूचना दी कि कुछ लोग हथियारों के साथ उसका पीछा कर रहे हैं. इसके बाद खुद के साथ मारपीट और फिरौती मांगने का एक फर्जी वीडियो बनाया और अपने परिजनों को भेज दिया. उसने चैटिंग के जरिए जानबूझकर प्रेमिका के रिश्तेदारों का नाम लिया, ताकि उन्हें झूठे केस में फंसाया जा सके. फिलहाल मामले का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी प्रेमी हाशिम और उसके दोस्त रेहान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

रामपुर पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी ने फर्जी अपहरण का वीडियो अपने परिजनों को भेजा था, जिसके बाद परेशान परिजन बीते एक अप्रैल को स्वार थाने में जाकर अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी. वहीं, जब पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला की हाशिम पुत्र मोहम्मद नूर निवासी ग्राम अलीपुर जागीर का प्रेम प्रसंग लगभग 3 वर्ष से गांव की ही एक युवती से चल रहा था और वह उससे शादी करना चाहता था, लेकिन जाति अलग-अलग होने से दोनों परिवार राजी नहीं थे. इसको लेकर हाशिम लगातार प्रेमिका के परिवार वालों पर दबाव भी बना रहा था.

युवती के परिवार वालों ने कई बार हाशिम को समझाया भी था कि उनकी लड़की का पीछा करना छोड़ दे, नहीं तो पुलिस में शिकायत कर देंगे. इसी बात को लेकर हाशिम ने अपने साथी रेहान के साथ मिलकर अपने अपहरण की साजिश रची. उसका मकसद था अपनी प्रेमिका के घर वालों पर इस तरह से अपहरण का दबाव बनाकर उन्हें शादी के लिए राजी किया जाए. फिलहाल पुलिस ने हाशिम और उसके साथी रेहान को मुरादाबाद की दलपतपुर के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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