सोशल मीडिया पर मूर्ति तोड़ने की झूठी अफवाह फैला रहे थे तीन युवक, पलारी पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई

झूठी अफवाह फैलने के बाद लोग आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटने लगे थे.

बलौदाबाजार पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat Chhattisgarh)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

October 24, 2025 at 1:37 PM IST

बलौदाबाजार: पलारी थाना क्षेत्र में बाबा साहेब की प्रतिमा टूटने की झूठी खबर फैलाकर लोगों को आंदोलन के लिए भड़काने की कोशिश की जा रही थी. जिसके बारे में बलौदाबाजार पुलिस को पता चला और तुरंत इस पर एक्शन लिया गया.

सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश: 22 अक्टूबर को पुलिस को सूचना मिली कि लक्ष्मी नारायण डहरिया, गौतम कुर्रे और पालक भारद्वाज नाम के तीन युवक सोशल मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं कि ग्राम लरिया में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ दी गई है. उनके इस संदेश के बाद गांव और आसपास के इलाके में तनाव की स्थिति बनने लगी. लोग आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन की तैयारी में जुटने लगे.

बलौदाबाजार पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

बलौदाबाजार पुलिस ने की कार्रवाई: इस सूचना के बाद पलारी पुलिस लरिया गांव पहुंची. सरपंच और ग्रामीणों से तथ्य जुटाए, तो पता चला कि प्रतिमा को किसी ने तोड़ा नहीं था. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि लरिया में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना के दौरान उसकी उंगली में दरार आ गई थी. पिछले कुछ महीनों से बरसात और धूप के असर से वह दरार थोड़ी बढ़ गई और टूट गई. जिसे देखकर कुछ युवक इस घटना के बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट कर लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे. गांव में पता करने पर पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है.

झूठी अफवाह फैलाने वाले तीनों आरोपी गिरफ्तार: मामले को गंभीरता से लेते हुए हेमंत पटेल थाना प्रभारी पलारी ने इसकी रिपोर्ट दर्ज की और अपराध क्र. 419/2025 धारा 299, 196(1) बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है.

गिरफ्तार आरोपियों के नाम:

  • लक्ष्मी नारायण डहरिया, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम हरिनभट्ठा, थाना सिमगा
  • गौतम कुर्रे, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम चरौदा, थाना गिधपुरी
  • पालक भारद्वाज, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम गोड़ा, थाना पलारी
