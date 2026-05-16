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सिर पर बैठा काला कौआ तो दे दी मौत की खबर, सच्चाई जानकर पुलिस रह गई हैरान

धौलपुर: 21वीं सदी के आधुनिक भारत में आज भी अंधविश्वास की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कौवे के सर पर बैठने पर हंगामा खड़ा हो गया. एक चौंकाने वाला मामला जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र के गांव पवेसुरा में सामने आया है. यहां छोटी बहन ने बड़ी बहन को फोन कर सूचना दे दी कि पिता ने मां की हत्या कर दी है और पूरे परिवार के लोग फरार हो गए हैं. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तरंत हरकत में आ गई और भारी जाप्ते के साथ टीम गांव पहुंची तो वहां सब देखकर हैरान रह गए. पुलिस को जिस महिला की हत्या की खबर मिली थी, वह चारपाई पर आराम फरमा रही थी.

कंचनपुर थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि थाने में रजनी चौहान पत्नी सौनू ठाकुर, निवासी पवेसुरा रोती-बिलखती अपनी सास के साथ आई और लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट में उसने बताया कि उसका मायका गांव अब्दुलपुर है और ससुराल पवेसुरा में है. शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे उसकी छोटी बहन शिवानी का फोन आया. बहन ने बताया कि “दीदी, पापा राजेंद्र ठाकुर ने मम्मी को जान से मार दिया है. भाई शिवा समेत हम सब घर से गायब हो गए हैं. मैंने छुपकर फोन किया है. दीदी आप जल्दी आ जाओ.”

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पुलिस को बताई हत्या की कहानी: रजनी ने पुलिस को बताया कि इसके बाद फोन कट गया, क्योंकि पापा ने फोन छीन लिया. बहन और भाई रो-रोकर बुरा हाल कर रहे थे. दोनों के नंबर बाद में बंद आ रहे थे. रजनी ने आगे बताया कि पापा राजेंद्र सिंह लंबे समय से मम्मी आशा को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया. उसने यह भी कहा कि पापा पहले अपनी सौतेली पत्नी की हत्या कर चुके हैं.