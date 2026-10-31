मऊ में दुष्कर्म की झूठी प्राथमिकी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सिपाही गिरफ्तार
दुष्कर्म के मुकदमे में फंसाने के लिए, नई कहानी रचने वाला पुलिस आरक्षी गिरफ्तार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 4:11 PM IST
मऊ: जनपद मऊ में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने एक ऐसे कथित आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस विभाग में तैनात एक आरक्षी समेत चार लोगों की संलिप्तता सामने आई है.
आरोप है कि पुराने दुष्कर्म के मुकदमे में अभियोजन पक्ष पर दबाव बनाने के लिए, एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने मामले में आरक्षी विशाल भारती सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस पूरी कार्रवाई का खुलासा शक्रवार को पुलिस अधीक्षक मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा ने किया.
आरोप था कि शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अंतरंग वीडियो वायरल किया गया. इस मामले में आरक्षी विशाल भारती जेल में भी रह चुका है और वर्तमान में जमानत पर है. मुकदमे की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही है.
पुलिस अधीक्षक के अनुसार, विवेचना के दौरान संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर का विश्लेषण किया गया. इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया. जांच में आरोपियों के बीच लगातार बातचीत, पैसों के लेनदेन और मुलाकातों की जानकारी सामने आई.
पुलिस का दावा है कि सभी ने मिलकर इमरान अहमद और उनकी पुत्री फिजा खातून पर अनुचित दबाव बनाने तथा पुराने मुकदमे को प्रभावित करने की योजना बनाई थी. इसी उद्देश्य से सकीना खातून के माध्यम से इमरान के विरुद्ध नया मुकदमा दर्ज कराया गया था.
इस मामले में पुलिस ने 31 अक्टूबर 2026 की सुबह करीब 5:30 बजे सोनीधापा मैदान के पास से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में आरक्षी विशाल भारती पुत्र रामकेश भारती, वर्तमान तैनाती पुलिस लाइन मऊ, सकीना खातून पुत्री सहाबुद्दीन निवासी औरंगाबाद डिहवा, नेसार अहमद पुत्र अब्दुल हसन निवासी किडिहरापुर, तथा जोया उर्फ गुल निहार पत्नी अरविंद हरिजन निवासी गाजीपुर शामिल हैं.
पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने स्पष्ट किया कि अपराध और आपराधिक षड्यंत्र में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. पुलिस की इस कार्रवाई में सबसे अहम बात यह रही कि मामले की विवेचना केवल आरोपों तक सीमित नहीं रखी गई है, बल्कि सीडीआर, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य भौतिक तथ्यों के आधार पर पूरे कथित षड्यंत्र की कड़ियों को जोड़कर कार्रवाई की गई है.
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