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मऊ में दुष्कर्म की झूठी प्राथमिकी का पर्दाफाश, मास्टरमाइंड सिपाही गिरफ्तार

मऊ में दुष्कर्म की झूठी प्राथमिकी का पर्दाफाश, ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ: जनपद मऊ में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने एक ऐसे कथित आपराधिक षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है, जिसमें पुलिस विभाग में तैनात एक आरक्षी समेत चार लोगों की संलिप्तता सामने आई है.

आरोप है कि पुराने दुष्कर्म के मुकदमे में अभियोजन पक्ष पर दबाव बनाने के लिए, एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस ने मामले में आरक्षी विशाल भारती सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस पूरी कार्रवाई का खुलासा शक्रवार को पुलिस अधीक्षक मऊ सर्वेश कुमार मिश्रा ने किया.

झूठी प्राथमिकी का मास्टरमाइंड सिपाही गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat) सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि जनपद में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जा रहा है. इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार के पर्यवेक्षण और कोतवाली नगर प्रमेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की गहनता से जांच की. शुरुआत में मामला दुष्कर्म और धमकी से संबंधित लगा, लेकिन विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों ने पूरे घटनाक्रम को बदल दिया.पुलिस के मुताबिक, 23 जुलाई 2026 को सकीना खातून की तहरीर पर कोतवाली नगर में एक मुकदमा दर्ज कराया गया था. जिसमें मोहम्मदाबाद निवासी इमरान अहमद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म करने और धमकी देने का आरोप लगाया गया था. मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 और 351(2) के तहत कार्रवाई की गई थी.विवेचना में पुलिस को पता चला कि इस मुकदमे के पीछे एक कथित आपराधिक षड्यंत्र भी है. पुलिस के अनुसार, आरक्षी विशाल भारती के विरुद्ध वर्ष 2023 में मोहम्मदाबाद थाने में इमरान अहमद की पुत्री, फिजा खातून की ओर से दुष्कर्म, धमकी, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था. आरोप था कि शादी का झांसा देकर लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अंतरंग वीडियो वायरल किया गया. इस मामले में आरक्षी विशाल भारती जेल में भी रह चुका है और वर्तमान में जमानत पर है. मुकदमे की सुनवाई सेशन कोर्ट में चल रही है.



पुलिस अधीक्षक के अनुसार, विवेचना के दौरान संदिग्ध मोबाइल नंबरों की सीडीआर का विश्लेषण किया गया. इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्यों के साथ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया. जांच में आरोपियों के बीच लगातार बातचीत, पैसों के लेनदेन और मुलाकातों की जानकारी सामने आई.