गलत पुलिस रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक इतिहास पर पुलिस द्वारा गलत सूचना दिए जाने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहने के कारण 50 हजार रुपये मुआवजे का हकदार माना है. राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह एक माह के भीतर इस राशि का भुगतान सुनिश्चित करे. यह ऐतिहासिक आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सैंट्रो कार चोरी के आरोपी फुरकान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है.

आपराधिक इतिहास पर गलत जानकारी: मामले के जांच अधिकारी ने सरकारी वकील को सूचित किया था कि याची फुरकान के खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके विपरीत, अभियुक्त के वकीलों का तर्क था कि फुरकान पर सिर्फ पांच मामले ही दर्ज थे, जिनका विवरण पहले ही दिया जा चुका था. याची का यह भी कहना था कि वह एफआईआर में नामजद नहीं है और कार चोरी का आरोप केवल बरामदगी के आधार पर लगाया गया है. पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अब उसे कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी.

जांच अधिकारी की लापरवाही पर कोर्ट की टिप्पणी: कोर्ट ने अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद कहा कि हालांकि जांच अधिकारी की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन उनकी लापरवाही अक्षम्य है. इसी लापरवाही के कारण आरोपी को बेगुनाह होते हुए भी अतिरिक्त समय जेल में बिताना पड़ा. कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में एडीजी तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि सीसीटीएनएस (CCTNS) के माध्यम से अब किसी भी आरोपी का आपराधिक इतिहास पता लगाना अत्यंत सरल है.