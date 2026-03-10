ETV Bharat / state

गलत पुलिस रिपोर्ट, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रखने के कारण 50 हजार रुपये मुआवजे का हकदार माना है.

Photo Credit: ETV Bharat
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 10, 2026 at 10:56 PM IST

2 Min Read
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक इतिहास पर पुलिस द्वारा गलत सूचना दिए जाने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी को 15 दिन अतिरिक्त जेल में रहने के कारण 50 हजार रुपये मुआवजे का हकदार माना है. राज्य सरकार को आदेश दिया गया है कि वह एक माह के भीतर इस राशि का भुगतान सुनिश्चित करे. यह ऐतिहासिक आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने सैंट्रो कार चोरी के आरोपी फुरकान की जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है.

आपराधिक इतिहास पर गलत जानकारी: मामले के जांच अधिकारी ने सरकारी वकील को सूचित किया था कि याची फुरकान के खिलाफ 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं. इसके विपरीत, अभियुक्त के वकीलों का तर्क था कि फुरकान पर सिर्फ पांच मामले ही दर्ज थे, जिनका विवरण पहले ही दिया जा चुका था. याची का यह भी कहना था कि वह एफआईआर में नामजद नहीं है और कार चोरी का आरोप केवल बरामदगी के आधार पर लगाया गया है. पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद अब उसे कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की आवश्यकता नहीं थी.

जांच अधिकारी की लापरवाही पर कोर्ट की टिप्पणी: कोर्ट ने अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद कहा कि हालांकि जांच अधिकारी की ओर से कोई दुर्भावना नहीं थी, लेकिन उनकी लापरवाही अक्षम्य है. इसी लापरवाही के कारण आरोपी को बेगुनाह होते हुए भी अतिरिक्त समय जेल में बिताना पड़ा. कोर्ट के पिछले आदेश के अनुपालन में एडीजी तकनीकी सेवाएं नवीन अरोरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखी. उन्होंने बताया कि सीसीटीएनएस (CCTNS) के माध्यम से अब किसी भी आरोपी का आपराधिक इतिहास पता लगाना अत्यंत सरल है.

तकनीकी सुविधाओं और सिस्टम की कमी पर आदेश: कोर्ट को सूचित किया गया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन को आईसीजेएस (ICJS) के माध्यम से केस डायरी प्राप्त करने की सुविधा मिली हुई है. हालांकि, उन्होंने अपने कार्यालय में कर्मचारियों की कमी का हवाला देते हुए इस सुविधा का लाभ उठाने से इनकार कर दिया था. इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधाओं को और बेहतर करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट का यह निर्णय पुलिस और अभियोजन विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार और जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

संपादक की पसंद

