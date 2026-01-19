ETV Bharat / state

दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की झूठी सूचना दी थी

दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल रिंकू तेवतिया ने 17 जनवरी को राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की झूठी सूचना दी थी. आरोपी गिरफ्तार किया गया.

दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल रिंकू तेवतिया गिरफ्तार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 19, 2026 at 9:25 PM IST

अलीगढ़: तेजस राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की झूठी सूचना देने वाला दिल्ली पुलिस का सिपाही निकला. जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन पुलिस टीम ने दिल्ली पुलिस में तैनात सिपाही रिंकू तेवतिया को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने निजी रंजिश के चलते अपने पड़ोसी को फंसाने के इरादे से रेलवे कंट्रोल रूम में बम की झूठी सूचना दी थी.

अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोकी गयी थी ट्रेन: GRP प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर ने बताया कि 17 जनवरी 2026 को डायल 112 पर ट्रेन संख्या 12310 राजधानी एक्सप्रेस में बम रखे होने की सूचना दी गई थी. अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर रोककर जीआरपी, आरपीएफ और बम निरोधक दस्ते ने करीब 45 मिनट तक सघन जांच की, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. इसके बाद मामले की जांच शुरू की गई.

दिल्ली पुलिस का सिपाही ने दी थी गलत सूचना: थाना जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन पुलिस टीम ने इस मामले में मामला दर्ज किया. पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों, कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर जांच आगे बढ़ाई. जांच में सामने आया कि कॉल जिस मोबाइल से की गई थी, वह नया खरीदा गया था, हालांकि सिम कार्ड आरोपी के ही नाम पर था. यही गलती उसे भारी पड़ गई.

दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है रिंकू तेवतिया: जीआरपी की टीम ने 18 जनवरी 2026 को दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना क्षेत्र से आरोपी रिंकू तेवतिया पुत्र कर्नल सिंह, निवासी ग्राम विलायपुर थाना गुलावटी, जिला बुलंदशहर, उम्र लगभग 40 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी वर्तमान में दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात था और नरेला स्थित पुलिस कॉलोनी में रह रहा था. पुलिस ने उसका मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है.

पड़ोसी रविंद्र को फंसाने के लिए की थी कॉल: पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसका अपने पड़ोसी रविंद्र से लंबे समय से विवाद चल रहा था. कुछ दिन पहले गांव में उसके छोटे भाई के साथ मारपीट हुई थी, जिससे वह मानसिक रूप से आक्रोशित था. बदला लेने के लिए उसने राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की झूठी सूचना डायल 112 पर दी, ताकि पुलिस कार्रवाई में पड़ोसी और उसके परिवार को फंसाया जा सके.

तीन दिनों में मामले का पर्दाफाश: GRP प्रभारी निरीक्षक संदीप तोमर में बताया कि आरोपी ने यह भी माना कि शराब के नशे में उसने यह कॉल की थी और बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ. जीआरपी अलीगढ़ जंक्शन पुलिस टीम ने तीन दिनों में मामले का पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.

