ब्रेड से बनी डिश को नॉनवेज बताया, महाकाल मंदिर से लगी हेरिटेज होटल को बदनाम करने की साजिश, 4 पर FIR
होटल के ही कर्मचारियों ने किया हेरीटेज होटल को बदनाम करने का प्रयास, महाकाल मंदिर से लगी है एमपी टूरिज्म की होटल सम्राट विक्रमादित्य
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 6, 2026 at 11:21 AM IST|
Updated : March 6, 2026 at 12:09 PM IST
रिपोर्ट : राहुल सिंह राठौर
उज्जैन : महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास मौजूद एमपी टूरिज्म की हेरिटेज होटल में कथित तौर पर नॉनवेज बनाए जाने के मामले में चौंकाने वाला खुलासा है. सम्राट विक्रमादित्य होटल के 4 कर्मचारियों ने ही होटल की छवि खराब करन के लिए ये अफवाह फैलाई थी, होटल में बनाई गई ब्रेड और स्टफिंग वाली डिश को नॉनवेज बताकर 4 कर्मचारियों ने फोटो और वीडियो प्रसारित किए थे, जिसके बाद बवाल मच गया था.
फोटो के बाद वीडियो हुआ था जारी, हिंदू संगठन भड़के
दो दिन पहले महाकाल मंदिर के पास स्थित सम्राट विक्रमादित्य हेरिटेज होटल का एक CCTV सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हुआ था. वीडियो में स्टाफ नॉन वेज बनाने, नॉन वेज के हाथ धोने की बात करता हुआ सुनाई दिया. इसके बाद एक डिश की फोटो और लेटर भोपाल के अधिकारियों को शिकायत के लिए भेजी गई. वहीं, वीडियो सर्कुलेट होने के बाद हिन्दू जागरण मंच के संयोजक अर्जुन भदौरिया ने इस मामले में जांच व दोषियों पर FIR की मांग की. मामले ने तूल पकड़ा और होटल प्रबंधन ने इसकी जांच की, जिसमें 4 होटल कर्मियों की हरकत सामने आई.
एमपी टूरिज्म के होटल प्रबंधक सतीश पाठक ने कहा, '' होटल में नॉन वेज बनाने को लेकर भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है. हम शुद्धता, सात्विकता का विशेष ध्यान रखते है. हमने खुद इस मामले में भ्रामक जानकारी वालों के खिलाफ संज्ञान लिया था, जिसके बाद भोपाल से जांच के लिए अधिकारी आए थे. इस जांच में होटल के 4 कर्मियों के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई है, जिन्होंने होटल की छवि खराब करने के उद्देश्य से ये काम किया था.
ब्रेड और दही से बनी डिश को बताया नॉनवेज
जांच में सामने आया कि होटल प्रबंधन ने ब्रेड, दही और चीज से बनी डिश देर रात बनाई थी. इसी डिश को नॉन वेज की तरह दिखाने का प्रयास कर भ्रामक जानकारी फैलाई गई. होटल कर्मियों पर होटल की छवि धूमिल करने, धोखाधड़ी व जालसाझी की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है.
ट्रेनिंग के बाद गायब हो गए थे कर्मचारी, इसी के बाद रची साजिश
थाना महाकाल प्रभारी गगन बादल ने बताया, '' होटल प्रबंधक सतीश पाठक की और से आवेदन मिला था. आवेदन की जांच के बाद होटल के कर्मी राकेश सेन, प्रियंका पटेल, हरिशंकर साहू, अर्पित तिवारी के विरुद्ध जालसाझी, धोखाधड़ी की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है. सभी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी दर्ज कर न्यायालय पेश कर आगे की कार्रवाईं की जाएगी. होटल प्रबंधक सतीश ने बताया कि होटल में ट्रेनिंग के बाद ही स्टाफ के तौर पर कर्मियों को नियुक्त किया जाता है. ये चारों ने भी ट्रेनिंग के बाद काम किया और अचानक 3 महीने के लिए गायब हो गए थे, जिन्हें नोटिस दिए गए थे. जब लौटे तो संभवतः साजिश के तहत होटल का ईमेल आईडी एक्सेस लेकर डिजिटल लेटर का दुरूपयोग कर होटल के विरुद्ध साजिश रची.''
हेरिटेज होटल है सम्राट विक्रमादित्य
होटल सम्राट विक्रमादित्य महाकाल मंदिर से मात्र 100 मीटर दूर है. इस हेरिटेज होटल को मध्यप्रदेश टूरिज्म संचालित करता है. पिछले ही वर्ष इस होटल का उद्धघाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया था. 18 करोड़ की लागत से महाराजवाड़ा का जीर्णोद्धार कर इस होटल को तैयार किया गया.