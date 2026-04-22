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आसमान में टूटते तारों का होगा दीदार; 22 और 23 अप्रैल की रात में दिखेगा लिरिडस उल्काओं की बारिश का सुंदर नजारा

लिरिडस उल्का वृष्टि का आसमान में दीदार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर: आसमान में आज और कल एक विशेष प्रकार की उल्का वर्षा होगी जो कि टूटते तारों जैसी दिखाई देती है. वीर बहादुर सिंह नक्षत्र शाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि यह खगोल विज्ञान की सबसे लोकप्रिय घटनाओं में से एक है, "लिरिडस उल्का वर्षा". यह रात में देर तक जागने वालों और सुबह जल्दी उठने वालों दोनों के लिए आनंददायक होगी. इस उल्का वर्षा का उद्गम बिंदु चमकीले तारे 'वेगा और तारामंडल 'लायरा के निकट स्थित है. यह शानदार उल्का वर्षा हर साल अप्रैल में घटित होती है. प्राचीन खगोलीय जानकारियों के अनुसार इतिहास में लिरिडस उल्का वर्षा की बात करें तो उल्का वर्षाओं में यह सबसे पुरानी होने का गौरव रखती है. इस वर्षा के अभिलेख लगभग 2700 वर्ष पुराने हैं. प्राचीन चीनी लोगों ने 687 ईसा पूर्व में लिरिड्स उल्काओं को बारिश की तरह गिरते हुए देखा था. प्राचीन चीन में वह समय, संयोगवश वसंत और शरद ऋतु काल (लगभग 771 से 476 ईसा पूर्व) के साथ मेल खाता है. जो चीनी परंपरा के शिक्षक और दार्शनिक कन्फ्यूशियस से जोड़ती है, जो इस सिद्धांत को अपनाने वाले पहले लोगों में से एक थे. आसमान में दिखेगा सुंदर नजारा. (Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh) खगोलविद ने बताया कि इन लिरिडस उल्काओं में आकर्षण और कभी-कभी आश्चर्यजनक दृश्य भी देखने को मिलते हैं. लेकिन ये पर्सिड्स या जेमिनिड्स जितने तीव्र नहीं होते. ये उल्कापिंड थैचर धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे के कण हैं, जो लगभग हर 415 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है. अपने पथ पर चलते हुए यह पृथ्वी की कक्षा के भीतर आता है फिर बहुत ही दूर चला जाता है. 2042 में दिखेगा अगला लिरिडस: लगभग 110 खगोलीय इकाई (AU) की दूरी पर जोकि सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी से 110 गुना अधिक है. धूमकेतु थैचर धरती पर वापस तो आयेगा लेकिन आज के मौजूदा लोग इस धूमकेतु को कभी भी नहीं देख पाएंगे. लेकिन इसका मलबा जिसे लिरिडस उल्का वर्षा के रूप में जाना जाता है, हर साल अप्रैल में दिखाई देता है. इसको उल्काओं के रूप में अवश्य देख सकते हैं. जब पृथ्वी के धूल भरे मार्ग से गुजरते समय इन छोटे-छोटे टुकड़ों के हमारे वायुमंडल से होकर गुजरने के कारण ये चमकदार विस्फोट होते हैं. जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं. लिरिडस उल्का वृष्टि जो इस धूमकेतु से उत्पन्न होती है, प्रत्येक 60 वर्षों में अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में उल्काओं का विस्फोट करती हुई प्रतीत होती है. अगला लिरिडस उल्काओं का विस्फोट 2042 में होने की प्रबल संभावना है.