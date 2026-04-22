ETV Bharat / state

आसमान में टूटते तारों का होगा दीदार; 22 और 23 अप्रैल की रात में दिखेगा लिरिडस उल्काओं की बारिश का सुंदर नजारा

जब पृथ्वी के धूल भरे मार्ग से गुजरते समय इन छोटे-छोटे टुकड़ों के हमारे वायुमंडल से होकर गुजरने के कारण ये चमकदार विस्फोट होते हैं.

Photo Credit; ETV Bharat
लिरिडस उल्का वृष्टि का आसमान में दीदार. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 1:01 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: आसमान में आज और कल एक विशेष प्रकार की उल्का वर्षा होगी जो कि टूटते तारों जैसी दिखाई देती है. वीर बहादुर सिंह नक्षत्र शाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि यह खगोल विज्ञान की सबसे लोकप्रिय घटनाओं में से एक है, "लिरिडस उल्का वर्षा". यह रात में देर तक जागने वालों और सुबह जल्दी उठने वालों दोनों के लिए आनंददायक होगी. इस उल्का वर्षा का उद्गम बिंदु चमकीले तारे 'वेगा और तारामंडल 'लायरा के निकट स्थित है. यह शानदार उल्का वर्षा हर साल अप्रैल में घटित होती है.

प्राचीन खगोलीय जानकारियों के अनुसार इतिहास में लिरिडस उल्का वर्षा की बात करें तो उल्का वर्षाओं में यह सबसे पुरानी होने का गौरव रखती है. इस वर्षा के अभिलेख लगभग 2700 वर्ष पुराने हैं. प्राचीन चीनी लोगों ने 687 ईसा पूर्व में लिरिड्स उल्काओं को बारिश की तरह गिरते हुए देखा था. प्राचीन चीन में वह समय, संयोगवश वसंत और शरद ऋतु काल (लगभग 771 से 476 ईसा पूर्व) के साथ मेल खाता है. जो चीनी परंपरा के शिक्षक और दार्शनिक कन्फ्यूशियस से जोड़ती है, जो इस सिद्धांत को अपनाने वाले पहले लोगों में से एक थे.

Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh
आसमान में दिखेगा सुंदर नजारा. (Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh)

खगोलविद ने बताया कि इन लिरिडस उल्काओं में आकर्षण और कभी-कभी आश्चर्यजनक दृश्य भी देखने को मिलते हैं. लेकिन ये पर्सिड्स या जेमिनिड्स जितने तीव्र नहीं होते. ये उल्कापिंड थैचर धूमकेतु द्वारा छोड़े गए मलबे के कण हैं, जो लगभग हर 415 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है. अपने पथ पर चलते हुए यह पृथ्वी की कक्षा के भीतर आता है फिर बहुत ही दूर चला जाता है.

2042 में दिखेगा अगला लिरिडस: लगभग 110 खगोलीय इकाई (AU) की दूरी पर जोकि सूर्य से हमारी पृथ्वी की दूरी से 110 गुना अधिक है. धूमकेतु थैचर धरती पर वापस तो आयेगा लेकिन आज के मौजूदा लोग इस धूमकेतु को कभी भी नहीं देख पाएंगे. लेकिन इसका मलबा जिसे लिरिडस उल्का वर्षा के रूप में जाना जाता है, हर साल अप्रैल में दिखाई देता है. इसको उल्काओं के रूप में अवश्य देख सकते हैं. जब पृथ्वी के धूल भरे मार्ग से गुजरते समय इन छोटे-छोटे टुकड़ों के हमारे वायुमंडल से होकर गुजरने के कारण ये चमकदार विस्फोट होते हैं. जिन्हें हम टूटते तारे कहते हैं. लिरिडस उल्का वृष्टि जो इस धूमकेतु से उत्पन्न होती है, प्रत्येक 60 वर्षों में अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में उल्काओं का विस्फोट करती हुई प्रतीत होती है. अगला लिरिडस उल्काओं का विस्फोट 2042 में होने की प्रबल संभावना है.

Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh
रात को दिखेंगे टूटते तारे. (Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh)

कब से कब तक रहेगा चरम समय? खगोलविद ने बताया कि वैसे तो लिरिडस उल्का वृष्टि हर वर्ष अप्रैल में देखा जाता है लेकिन इस बार इसकी सक्रियता की अवधि 14 अप्रैल 2026 से 30 अप्रैल 2026 तक रहेगी लेकिन इसकी अधिकतम सक्रियता/ चरम बिंदु भारत में 22 अप्रैल 2026 की रात से 23 अप्रैल 2026 की भोर तक रहेगी. इसके बाद इनकी दिखाई देने की संख्या कम होती चली जायेंगी, इसलिए यह समय अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दौरान उल्काओं की संख्या सबसे अधिक होती है.

Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh
Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh (Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh)

किस दिशा में देखें और कैसे पहचानें? खगोलविद ने बताया कि स्थानीय समयानुसार लगभग रात 9:30 से 10 बजे के बीच उत्तर-पूर्व दिशा में आपके स्थानीय क्षितिज के ऊपर उदय होता है. वेगा पूरी रात ऊपर की ओर चढ़ता जाता है. आधी रात तक वेगा आकाश में इतना ऊपर पहुंच जाता है कि उस दिशा से निकलने वाली उल्काएं आपके आकाश में लकीरें बनाती हुई दिखाई देती हैं. भोर से ठीक पहले, वेगा और उत्थापन बिंदु सिर के ऊपर बहुत ऊंचाई पर चमकते हैं और उत्तरी गोलार्ध के आकाश के शीर्ष से उल्काएं बौछार करती हुई दिखाई देती हैं. उन्होंने बताया कि आपको इस शानदार खगोलीय नज़ारे को देखने के लिए आकाश की पूर्वोत्तर दिशा की ओर देखना होगा. लेकिन वैसे तो पूरे आकाश में कहीं से भी आती हुईं दिखाईं दे सकती हैं. जिनमें दुर्लभ लेकिन रोमांचक "फायरबॉल" भी शामिल हैं.

Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh
Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh (Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh)

खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि औसतन प्रति घंटे लगभग 10 से 20 उल्काएं दिखाई दे सकती हैं लेकिन कभी-कभी दुर्लभ प्रस्फोटन परिस्थितियों में 50–100 प्रति घंटा भी रिकॉर्ड हुए हैं जोकि पूर्णतः प्रकाश प्रदूषण रहित क्षेत्रों में ही घटित होता है. लेकिन आजकल शहरों में ज़्यादा प्रकाश प्रदूषण होने के कारण लिरिडस उल्का वृष्टि की वास्तविक दृश्य संख्या बहुत ही कम दिखती है, जोकि शहरों से लगभग 5–10 प्रति घंटा तक ही सिमट जाती है.

इस बार अप्रैल 2026 में चंद्रमा का प्रभाव उल्का वृष्टि के चरम के आसपास चंद्रमा की कला कम रहेगी. जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में अर्धचंद्र अवस्था या प्रारंभिक चरण कहा जाता है. इस दौरान कुछ जगहों पर यह उल्काओं की दिखने की संख्या कुछ बढ़ भी सकती है. या कुछ यूं कहें कि इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आकाश में अपेक्षाकृत कुछ अंधेरा रहेगा इस दौरान देखने की दशा कुछ अच्छी होगी.

Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh
लिरिडस उल्काएं बारिश की तरह गिरती प्रतीत होती हैं. (Photo credit; Astronomer Amar Pal Singh)

बिना दूरबीन के भी दिखेगा नजारा: इस लिरिडस उल्का वृष्टि को देखने के लिए किसी भी प्रकार के टेलिस्कोप और विनोकुलर की कोई भी जरूरत नहीं है. आप अपनी साधारण नंगी आंखों से ही भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं. लेकिन मोबाइल फोन की स्क्रीन एवं बाह्य प्रकाश प्रदूषण आदि की रोशनी से दूर, धैर्य पूर्वक 20–30 मिनट अपनी आंखों को अंधेरे में समायोजित होने दें और शहर की रोशनी से दूर जाएं, जहां प्रकाश प्रदूषण बहुत ही कम हो या फिर आप किसी दूर ग्रामीण या पहाड़ी इलाकों का चुनाव करें, जहां से इस उल्का बौछार का भरपूर आनंद उठा सकते हैं.

ये भी पढ़ें: पृथ्वी के आज सबसे करीब होगा बृहस्पति, खुली आंखों से दिखेगा अद्भुत नजारा

TAGGED:

FALLING STARS WILL BE SEEN IN SKY
LYRIDS METEOR IN SKY 206
लिरिडस उल्का वर्षा
ASTRONOMER OF NAKSHATRA SHALA
LYRIDUS METEOR SHOWER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.