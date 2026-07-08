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गोरखपुर के भूगर्भ में गिरता जल स्तर, बन सकता है परेशानियों का सबब

पिछले चार वर्षों में गोरखपुर का जलस्तर डेढ़ मीटर से अधिक नीचे लुढ़का

गोरखपुर के भूगर्भ में गिरता जल स्तर
गोरखपुर के भूगर्भ में गिरता जल स्तर (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 7:56 PM IST

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गोरखपुर: शहर में लगातार गिर रहे भूगर्भ जलस्तर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. बीते कुछ वर्षों के आंकड़ों के अनुसार शहर का जलस्तर डेढ़ मीटर से अधिक नीचे चला गया है. इसके बावजूद भूगर्भ जल का अत्यधिक दोहन करने वाले आरओ प्लांट और कार वाशिंग सेंटरों पर नगर निगम की कार्रवाई सिर्फ निर्देशों तक सीमित रह गई है.

किसानों के सामने भी पानी का बड़ा संकट दिख रहा है. सरकारी हाइड्रोग्राफ स्टेशनों से मिले वर्ष 2023-2026 के आंकड़े से, यह बात साफ हुई है कि जिले के कई इलाकों में वाटर लेवल तेजी से नीचे की ओर गया है.

गोरखपुर का जलस्तर डेढ़ मीटर से अधिक नीचे लुढ़का (Video Credit; ETV Bharat)

वहीं दूसरी तरफ मानसून भी दगा दे रहा है. बारिश हो नहीं रही. जहां शहरी लोग गर्मी से परेशान हैं, वहीं, किसान धान की रोपाई में लगने वाले पानी के लिए परेशान है. ऐसे में भूजल स्तर का लगातार गिरना चिंता को बढ़ा रहा है.

प्री मानसून और पोस्ट मानसून के अध्ययन से पता चल रहा है कि वर्षा के बाद भी कई क्षेत्रों में भू जलस्तर में सुधार नहीं हो रहा है. पर्यावरणविद प्रोफेसर गोविंद पाण्डेय और मौसम विज्ञानिक कैलाश पाण्डेय जैसे विशेषज्ञों के अनुसार, बढ़ता कंक्रीट का फैलाव, तालाब, पोखर का कम होना और भूजल का अत्यधिक दोहन, आने वाले वर्षों में शहर हो या जिला, पानी का बड़ा संकट होने वाला है.

किसानों को पानी का बड़ा संकट
किसानों को पानी का बड़ा संकट (Photo Credit; ETV Bharat)
गोरखपुर शहर की बात करें तो, नगर निगम क्षेत्र के हाइड्रोग्राफ स्टेशनों में सबसे गंभीर स्थिति बक्शीपुर से सामने आई है. यहां वर्ष 2025 के प्री मानसून में भूजल स्तर 11.5 मीटर नीचे दर्ज किया गया था जो वर्ष 2026 में गिरकर 11.80 मीटर तक जा पहुंच गया. मतलब एक साल के भीतर 75 सेंटीमीटर की गिरावट है.

विशेषज्ञों के मुताबिक घनी आबादी वाले इलाकों में पक्के निर्माण और जल निकासी की बदलती व्यवस्था इसका बड़ा कारण हो सकता है. वहीं राष्ट्रीय दृष्टिबाधित इंटर कॉलेज क्षेत्र में भी भूजल संकट बढ़ता नजर आ रहा है. वर्ष 2025 प्री मानसून जलस्तर 9.5 मीटर था जो वर्ष 2026 में गिरकर 10.10 मीटर नीचे पहुंच गया है.

यह स्थिति बताती है कि शहर के पुराने और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जमीन के भीतर पानी की उपलब्धता लगातार कम हो रही है. शहर के हांसूपुर और सूर्यकुंड क्षेत्र में भी हालत गंभीर है. आंकड़े चिंताजनक हैं. वर्ष 2023 में यहां प्री मानसून के दौरान जलस्तर 9.5 मीटर था, जो वर्ष 2024 में 10.3 मीटर तक पहुंच गया था और वर्ष 2026 में भी यह करीब 10 मीटर नीचे चला गया है.

भूगर्भ जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है
भूगर्भ जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है (Photo Credit; ETV Bharat)
जल निगम के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर आप सिंह कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में वर्षा का पानी जमीन के भीतर पहुंच ही नहीं रहा है. इसका मुख्य कारण बड़ी संख्या में बनी पक्की सड़क, इंटरलॉकिंग टाइल्स और सीमेंटेड सड़क हैं. जिससे प्राकृतिक जल रिसाव बाधित हो रहा है.

इसके अलावा कभी तालाबों और पोखरों की बड़ी संख्या के लिए जाना जाने वाला शहर गोरखपुर में इसकी संख्या घट गई है. लगातार अतिक्रमण और निर्माण के कारण कई पारंपरिक जल स्रोत कमजोर हो गए हैं. इसके साथ ही घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में समरसेबल पंपों का बढ़ता इस्तेमाल भी भूजल स्तर पर दबाव बढ़ा रहा है. पानी की खपत बढ़ रही है, लेकिन उसके बराबर जमीन के भीतर पानी पहुंचाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है.

भूगर्भ जल विभाग के अधिशासी अभियंता आदित्य पांडेय कहते हैं कि, भूगर्भ जलस्तर बेहतर बनाए रखने के लिए विभाग की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. शहर में करीब 10000 वर्ग मीटर क्षेत्र में रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है. जल्द ही गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में 5000 वर्ग मीटर क्षेत्र में रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की शुरुआत भी हो जाएगी.

भूजल स्तर का लगातार गिरना चिंता को बढ़ा रहा है
भूजल स्तर का लगातार गिरना चिंता को बढ़ा रहा है (Photo Credit; ETV Bharat)

इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग को प्रभावी बनाने की जरूरत पर काम होगा. अगर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले वर्षों में शहर के ज्यादा हिस्सों में जल का संकट गहरा सकता है. इसके लिए सरकारी और निजी भवनों में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सेंटर को प्रभावी तरीके से लागू करना जरूरी है. साथ ही पार्कों, खाली स्थान और सार्वजनिक क्षेत्र में रिचार्ज पपिट का निर्माण कराया जाना चाहिए. ताकि बारिश का पानी सीधे जमीन के अंदर पहुंच सके.

आदित्य पांडेय का कहना है कि नगर निगम, जल विभाग और नागरिक मिलकर जल संरक्षण की दिशा में प्रभावी कदम उठाए. नगर आयुक्त अजय जैन कहते हैं कि नगर निगम अपने अपने क्षेत्र के पोखरों की डी सिलटिंग(खुदाई) करने जा रहा है. सभी कमर्शियल और बड़े आवासीय भवनों पर वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्लान तैयार किया गया है.

पर्यावरणविद् प्रोफेसर गोविंद पांडेय कहते हैं कि पौधरोपण, वृक्षारोपण इसके लिए बेहद जरूरी है. साथ ही लोगों को इसके लिए जितना संभव हो सके जागरूक किया जाए, जिससे छत से लेकर जमीन तक लोग पानी को रोकने का इंतजाम कर सकें. नहीं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी का संकट पैदा हो जाएगा.

पानी का बड़ा संकट होने वाला है.
पानी का बड़ा संकट होने वाला है. (Photo Credit; ETV Bharat)
इसी प्रकार से जिले के 21 ब्लॉक में शहरी क्षेत्र और सहजनवा में हालत सबसे ज्यादा खराब है. मानसून से पहले और बाद के आंकड़ों ने चिंता बढ़ाई है. भूगर्भ जल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्री मानसून वर्ष 2023 में मानसून आने से पहले जिले का औसत भूजल स्तर 2.79 मीटर से लेकर 4.83 मीटर के बीच था. जिसका कुल औसत 3.52 मीटर था. यह वर्ष 2025 में 3.36 मीटर खिसक कर चला गया, जून 2026 तक आते-आते यह गिरकर 5.47 मीटर के रिकॉर्ड निकले स्तर पर पहुंच चुका है.

वहीं, वर्ष 2024 में पोस्ट मानसून से पहले औसत जल स्तर 5.5 मीटर था जो वर्ष 2025 में 5.1 मीटर हुआ. वर्षा के ठीक बाद भी पानी का इतना नीचे रहना यह दर्शाता है कि प्राकृतिक जल संचयन पूरी तरह ठप हो चुका है. विशेषज्ञों के अनुसार गोरखपुर में गिरता जलस्तर अब भविष्य के लिए चेतावनी है. समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में पानी की उपलब्धता सबसे बड़ी चुनौती बन सकती है.

जल स्तर सबसे नीचे कहां?

  • गोरखपुर शहरी क्षेत्र का जल स्तर: 2024 में 5.1 मीटर, 2026 में 8.5 मीटर, दो वर्षों में जल स्तर 3.4 मीटर नीचे खिसका जो बेहद चिंताजनक है.
  • सहजनवा: 2024 में 6.38 मीटर, 2026 में 7.56 मीटर, जल स्तर 1.18 मीटर तक खिसका.
  • पिपरौली: 2024 में 7.14 मीटर और 2026 में 6.67 मीटर तक खिसका, लेकिन 2024 के मुकाबले 2026 में 0.47 मीटर का सुधार देखा गया है.
  • खोराबार: 2024 में 6.89 मीटर 2026 में 6.46 मीटर, यहां भी जल स्तर में 0.43 मीटर का सुधार हुआ है, लेकिन पानी अब भी काफी नीचे है.
  • बेलघाट: 2024 में 5.87 मीटर से गिरकर 2026 में 6.06 मीटर पहुंचा, स्थिति सबसे खराब.
  • कौड़ीराम: 2024 में 5.80 मीटर से गिरकर 2026 में 5.94 मीटर तक खिसका.
  • भरोहिया का जल स्तर: 2024 में 5.22 मीटर से गिरकर 2026 में 5.74 मीटर तक पहुंचा. (0.52 मीटर की गिरावट)
  • खजनी जल स्तर: 2024 में 5.86 मीटर था, जो 2026 में सुधरकर 5.73 मीटर तक आया.
  • गगहा जल स्तर: 2024 में 5.68 मीटर था, 2026 में सुधरकर 5.67 मीटर हुआ (लगभग स्थिर)
  • पाली जल स्तर: 2024 में 5.68 मीटर था, 2026 में सुधरकर 5.39 मीटर हुआ (0.29 मीटर का सुधार)
  • ब्रह्मपुर जल स्तर: 2024 में 5.66 मीटर था, 2026 में सुधरकर 5.31 मीटर हुआ.
  • गोला जल स्तर: 2024 में 5.74 मीटर था, 2026 में सुधरकर 5.16 मीटर हुआ.
  • सरदार नगर जल स्तर: 2024 में 3.07 मीटर था, जो 2026 में 4.50 मीटर, यानी के 2024 की तुलना में यहां भी पानी 1.43 मीटर नीचे गया है.
  • भटहट जल स्तर: 2024 में 3.86 मीटर था, जो 2026 में 3.97 मीटर पर है. यहां का जल स्तर काफी स्थिर और सुरक्षित है.
  • पिपराइच का जल स्तर: 2024 में 4.70 मीटर से सुधरकर 2026 में 4.47 मीटर हुआ.
  • चरगावा का जल स्तर: 2004 में 4.75 मीटर से सुधरकर 2016 में 4.69 मीटर हुआ था.
  • बड़हलगंज का जल स्तर: 2024 में 6,02 मीटर की गंभीर स्थिति से निकलकर 2026 में 4.78 मीटर पर आया है.
  • जंगल कौड़िया का जल स्तर: 2024 में 5.94 मीटर से निकलकर 2026 में 4.85 मीटर पर है.
  • उरुवा का जल स्तर: 2024 में 5.52 मीटर से सुधरकर 2026 में 4.87 मीटर पर पहुंचा.
  • बांसगांव का जल स्तर: 2024 में 5.35 से सुधरकर 2026 में 4.86 मीटर पर आया है.
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