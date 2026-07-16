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हिमाचल में मक्की की फसल पर सबसे बड़ा कीट हमला, पोल्ट्री और पशु आहार उद्योग तक पहुंच सकता है असर

हिमाचल में मक्की उत्पादन घटने पर पंजाब और हरियाणा के पोल्ट्री-पशु आहार उद्योग को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट.

Armyworm attack on maize crop
मक्की की फसल पर 'फॉल आर्मीवर्म' का कहर! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 3:04 PM IST

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शिमला: हिमाचल में लहलहाने वाली मक्की की फसल इस बार खेतों में बढ़ते संकट का संकेत दे रही है. प्रदेश में मक्की की फसल पर फॉल आर्मीवर्म (Fall Armyworm) के हमले ने खरीफ सीजन की शुरुआत में ही किसानों की चिंता बढ़ा दी है. राज्य में अब तक करीब 19 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में मक्की की फसल इस विनाशकारी कीट की चपेट में आ चुकी है. कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते इस कीट पर प्रभावी नियंत्रण नहीं पाया गया तो इसका असर केवल खेतों तक सीमित नहीं रहेगा. यह प्रदेश के कुल मक्की उत्पादन पर भी गंभीर पड़ेगा, जिससे कृषि विभाग की ओर से तय उत्पादन लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो सकता है.

मक्की की फसल पर 'फॉल आर्मीवर्म' का कहर!

वहीं, यह संकट केवल हिमाचल के लाखों किसान परिवारों की आय का सवाल नहीं है. मक्की प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसलों में से एक है, जिस पर पहाड़ी क्षेत्रों के हजारों छोटे और सीमांत किसानों की सालभर की आर्थिक उम्मीदें टिकी रहती हैं. फसल को नुकसान बढ़ने का सीधा मतलब किसानों की आमदनी में गिरावट, पशुओं के लिए चारे की समस्या और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव होगा. इसका असर हिमाचल की सीमाओं से बाहर भी महसूस किया जा सकता है.

Armyworm attack on maize crop
मक्की की फसल पर 'फॉल आर्मीवर्म' कीट का कहर! (ETV Bharat)

प्रदेश में उत्पादित मक्की का बड़ा हिस्सा हर वर्ष पंजाब और हरियाणा भेजा जाता है, जहां इसका उपयोग बड़े पैमाने पर पोल्ट्री फीड और पशुओं के आहार उद्योग में किया जाता है. यदि हिमाचल में उत्पादन घटता है तो इन राज्यों के पोल्ट्री और पशु आहार उद्योग को भी कच्चे माल की उपलब्धता और कीमतों के मोर्चे पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है. इससे उत्पादन लागत बढ़ने और बाजार पर भी असर पड़ने की आशंका है. ऐसे में फॉल आर्मीवर्म का यह हमला किसानों की आजीविका, प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था और उत्तर भारत की फीड इंडस्ट्री से जुड़ा एक बड़ा आर्थिक संकट बनता नजर आ रहा है.

फॉल आर्मीवर्म की चपेट में इतने हेक्टेयर में फसल

हिमाचल में मक्की की फसल पर फॉल आर्मीवर्म का हमला लगातार गहराता जा रहा है. प्रदेश के 10 जिलों में यह खतरनाक कीट अब तक 19,028 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्की की फसल को अपनी चपेट में ले चुका है. कृषि विभाग की ताजा स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल 2,54,104 हेक्टेयर में बोई गई मक्की में से 7.48 फीसदी क्षेत्र प्रभावित हो चुका है.

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पहले मौसम की बेरुखी अब फॉल आर्मीवर्म के कहर से किसान परेशान (ETV Bharat GFX)

जिलावार मक्की की फसल और कीट का हमला

जिला वार स्थिति देखें तो ऊना में 30,451 हेक्टेयर में मक्की की बिजाई की गई है. इसमें 4,561 हेक्टेयर में फॉल आर्मीवर्म से फसल प्रभावित हुई है. यानी कुल बोई गई फसल में से 11 फीसदी फसल पर कीट का हमला हुआ है. इसी तरह से कांगड़ा में 46,393 हेक्टेयर में मक्की की बुवाई की गई है. इसमें कीट के अटैक से 4,175 हेक्टेयर में फसल प्रभावित हो चुकी है, जो कुल बुवाई का 9.23 फीसदी है. मंडी जिले में 44,050 हेक्टेयर में मक्की बुवाई हुई है, इसमें 3,135 हेक्टेयर में फसल को कीट ने नुकसान पहुंचाया है जो कुल बुवाई का 7.12 फीसदी है.

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मक्की की फसल पर फॉल आर्मीवर्म का हमला (ETV Bharat GFX)

वहीं, सोलन में 22,000 हेक्टेयर में बुवाई की गई है. इसमें भी 1,980 हेक्टेयर में 9 फीसदी मक्की की फसल पर फॉल आर्मीवर्म का अटैक हुआ है. हमीरपुर में 28,000 हेक्टेयर में मक्की की किसानों ने बुवाई की है. इसमें भी 1,970 हेक्टेयर पर फसल प्रभावित हो चुकी है जो कुल बुवाई एरिया का 7.02 फीसदी है. सिरमौर में इस खरीफ सीजन में 24,000 हेक्टेयर में मक्की की बुवाई की गई है, जिसमें 1,417 हेक्टेयर में फसल पर कीट ने हमला किया है जो कुल बुवाई का 9 फीसदी एरिया है.

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फॉल आर्मीवर्म बेहद खतरनाक कीट (ETV Bharat)

बिलासपुर में 26,000 हेक्टेयर में मक्की की बुवाई हुई है. इसमें भी 1,205 हेक्टेयर में 4.63 फीसदी फसल तैयार होने से पहले ही बर्बाद हो चुकी है. चंबा में 15,790 हेक्टेयर में मक्की बुवाई की गई है. इसमें अभी तक 500 हेक्टेयर में कुल बुवाई की 3.16 फीसदी फसल कीट के हमले से प्रभावित हुई है. इसी तरह से कुल्लू, 10,800 हेक्टेयर में किसानों ने मक्की की बुवाई की है. इसमें 50 हेक्टेयर में 0.46 फीसदी फसल पर कीट ने हमला किया है. शिमला में 6,620 हेक्टेयर में मक्की की बुवाई की गई है. इसमें 35 हेक्टेयर पर 0.52 फीसदी फसल पर फॉल आर्मीवर्म के हमले से प्रभावित हुई है.

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हिमाचल के विभिन्न जिलों में मक्की उत्पादन का लक्ष्य (ETV Bharat GFX)

कृषि विभाग ने संभाला मोर्चा

हिमाचल प्रदेश में मक्की की फसल पर फॉल आर्मीवर्म के बढ़ते प्रकोप के बीच कृषि विभाग ने किसानों को राहत देने के लिए मोर्चा संभाल लिया है. प्रभावित क्षेत्रों में कीट नियंत्रण के लिए विभाग ने एक ओर किसानों को आधुनिक और जैविक तकनीकों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान तेज कर दिए हैं. वहीं, दूसरी ओर आवश्यक कीटनाशकों की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा रही है. कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) और आईसीएआर की सलाह के आधार पर जारी एडवाइजरी के जरिए किसानों को वैज्ञानिक तरीके अपनाकर फसल बचाने की अपील की गई है. वहीं, राज्य कृषि विभाग ने फॉल आर्मीवर्म की रोकथाम के लिए प्रदेशभर में विभिन्न जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं. इन शिविरों में किसानों को एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) के तहत यांत्रिक, रासायनिक और जैविक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है.

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मक्की की फसल (ETV Bharat)

कीटनाशक की आपूर्ति

इसके साथ ही फेरोमोन ट्रैप, नीम आधारित कीटनाशकों, ट्राइकोडर्मा और प्राकृतिक शत्रु (प्रिडेटर्स) के उपयोग के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है. विभाग ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय और संबंधित कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK) के सहयोग से किसानों के बीच जागरूकता पंपलेट भी वितरित किए हैं. वहीं, प्रभावित क्षेत्रों में समय पर क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% एससी (Chlorantraniliprole 18.5% SC) की आपूर्ति की गई है. इसके अलावा क्लोरपाइरीफॉस 20% ईसी और क्लोरपाइरीफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ईसी जैसे कीटनाशक भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए गए हैं.

Armyworm attack on maize crop
मक्की की फसल पर कीट का हमला (ETV Bharat)

कृषि विभाग ने आईसीएआर और राज्य कृषि विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुसार समय-समय पर एडवाइजरी जारी कर किसानों को फॉल आर्मीवर्म से बचाव के वैज्ञानिक उपाय अपनाने की सलाह दी है. वहीं, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के लिए अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और दशपर्णी अर्क जैसे जैविक घोलों के प्रयोग की भी अनुशंसा की गई है, ताकि रासायनिक दवाओं पर निर्भरता कम करते हुए फसल को सुरक्षित रखा जा सके.

रिपोर्ट के प्रमुख आंकड़े: 10 जिलों में फॉल आर्मीवर्म का कहर

  • हिमाचल के 10 जिलों में खतरनाक फॉल आर्मीवर्म कीट का कहर
  • मक्की की बुवाई का कुल रकबा: 2,54,104 हेक्टेयर
  • अबतक फॉल आर्मीवर्म प्रभावित क्षेत्र: 19,028 हेक्टेयर
  • प्रदेश में कुल 2,54,104 हेक्टेयर में बोई गई मक्की में से 7.48 फीसदी क्षेत्र संक्रमण से प्रभावित

फॉल आर्मीवर्म क्या है?

फॉल आर्मीवर्म (Fall Armyworm) एक बेहद खतरनाक कीट है, जिसका वैज्ञानिक नाम Spodoptera frugiperda है. यह मूल रूप से यह मुख्य रूप से मक्की की फसल को नुकसान पहुंचाता है, हालांकि यह धान, ज्वार, बाजरा, गोभी, गन्ना सहित 80 से अधिक फसलों पर भी हमला करता है. कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान का कहना है कि, "मादा पतंगा से साइकिल शुरू होता है, जो एक बार में पत्तियों ने नीचे 200–250 तक अंडे देती है. 3 से 5 दिनों में इन अंडों फूटने से सुंडी बनती है. यही अवस्था सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है. यह नई कोंपलों और भुट्टों को खाकर फसल को नष्ट कर देती है. फिर कुछ समय बाद इस सुंडी की चमड़ी कठोर होकर करीब 2 से 3 सप्ताह में मिट्टी में जाकर प्यूपा (Pupa) बन जाती है. ऐसे में प्यूपा से फिर पतंगा निकलता है और फिर दोबारा अंडे देने चक्र शुरू हो जाता है."

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क्या है फॉल आर्मीवर्म? (ETV Bharat GFX)

कैसे करें पहचान?

कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान कहते हैं, वयस्क पतंगा तेज हवा के साथ 1 अधिक दूरी तक उड़ सकता है. संक्रमित पौधों, पौध सामग्री और खेतों के जरिए भी इसका प्रसार होता है. गर्म और नम मौसम में इसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है. कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान ने बताया कि फॉल आर्मीवर्म की पहचान मक्की की पत्तियों में छेद और कटी फटी धारियां दिखाई देने पर की जा सकती है. उन्होंने कहा कि यदि समय पर नियंत्रण नहीं किया जाए, तो फॉल आर्मीवर्म मक्की की उपज को काफी अधिक नुकसान पहुंचा सकता है.

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फॉल आर्मीवर्म की कैसे करें पहचान? (ETV Bharat GFX)

प्राकृतिक खेती करने वाले ऐसे करें फसल का बचाव

प्राकृतिक खेती की मास्टर ट्रेनर लीना शर्मा ने किसानों को जागरूक करने के लिए अपने सोशल मीडिया पेज पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है, "मक्की की फसल में जो कीट लग रहा है, जिससे सभी फॉल आर्मीवर्म के नाम से जानते हैं. यह कीट बहुत ही खतरनाक है. ऐसे में प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के सामने सबसे अधिक समस्या है. यह कीट ज्यादातर हाइब्रिड बीजों में लग रहा है. देसी बीजों में यह कीट बहुत कम फैलता है. प्राकृतिक खेती करने वाले किसान कीट पर नियंत्रण पाने के लिए अग्नि अस्त्र का छिड़काव कर सकते हैं."

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फॉल आर्मीवर्म की चपेट में मक्की की फसल (ETV Bharat)

कीटनाशकों की आपूर्ति शुरू

हिमाचल प्रदेश में फॉल आर्मीवर्म से 19 हेक्टेयर में मक्की की फसल प्रभावित हो चुकी है. इस पर नियंत्रण पाने के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही कीटनाशक दवाओं के उपयोग की सलाह दी गई है. विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक कीटनाशकों की आपूर्ति भी शुरू कर दी है. - सी पालरासू, सचिव, हिमाचल कृषि विभाग

6.90 लाख मीट्रिक टन मक्की उत्पादन का लक्ष्य

हिमाचल प्रदेश में इस साल खरीफ सीजन की सबसे महत्वपूर्ण फसल मक्की को लेकर कृषि विभाग ने बड़े लक्ष्य तय किए हैं, लेकिन सीजन की शुरुआत ही कई चुनौतियों के बीच हुई है. एक ओर जून महीने में सामान्य से कम बारिश के कारण निर्धारित रकबे में बुवाई नहीं हो सकी, तो दूसरी ओर प्रदेश के हजारों हेक्टेयर क्षेत्र में फॉल आर्मीवर्म का प्रकोप किसानों की चिंता बढ़ा रहा है. ऐसे में कृषि विभाग ने 6.90 लाख मीट्रिक टन मक्की उत्पादन का लक्ष्य तो रखा है, लेकिन इसे हासिल करना आसान नहीं माना जा रहा.

यदि मौसम ने साथ नहीं दिया और कीट नियंत्रण समय पर प्रभावी नहीं हुआ तो उत्पादन पर सीधा असर पड़ सकता है, जिसका प्रभाव प्रदेश के साथ-साथ हिमाचल की मक्की पर निर्भर अन्य राज्यों के बाजारों तक देखने को मिल सकता है. कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार खरीफ सीजन में प्रदेश में 2,63,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्की की बुवाई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था. हालांकि जून महीने में सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसान तय समय पर बुवाई पूरी नहीं कर सके और 2,54,104 हेक्टेयर क्षेत्र में ही मक्की की बुवाई हो पाई. यानी लक्ष्य के मुकाबले करीब 8,896 हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई नहीं हो सकी. इसके बावजूद कृषि विभाग ने इस वर्ष प्रदेश में 6,90,000 मीट्रिक टन मक्की उत्पादन का लक्ष्य रखा है.

जिलावार मक्की उत्पादन का लक्ष्य

जिला स्तर पर सबसे अधिक उत्पादन का लक्ष्य कांगड़ा में 1,47,030 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है. इसके बाद मंडी में 98,800 मीट्रिक टन, हमीरपुर में 72,800 मीट्रिक टन, ऊना में 68,600 मीट्रिक टन, बिलासपुर 62,400 मीट्रिक टन, सिरमौर 62,400 मीट्रिक टन, चम्बा 57,200 मीट्रिक टन, सोलन में 57,200 मीट्रिक टन, कुल्लू 31,200 मीट्रिक टन, शिमला में 31,200 मीट्रिक टन, किन्नौर में 1,040 मीट्रिक टन और लाहौल-स्पीति में 130 मीट्रिक टन मक्की उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है.

कम बारिश से मिला अनुकूल तापमान

कृषि विशेषज्ञ रामकृष्ण चौहान ने बताया, "इस बार जून महीने में सामान्य से कम बारिश होने की वजह से फॉल आर्मीवर्म कीट को अनुकूल तापमान मिला है. यह सुंडी 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान में अधिक सर्वाइव करती है. कम तापमान और पानी में सुंडी सरवाइव नहीं कर पाती है. जैसे ही आने वाले दिनों में अच्छी बारिश होगी मक्की के पौधे के अंदर पत्तियों में पानी भरने से ये सुंडी मर जाएगी. वहीं, अगले कुछ महीनों में तापमान गिरने से इस सुंडी को सर्वाइव कर पाना भी मुश्किल हो जाएगा. सुंडी कभी मक्की के कठोर पत्तियों को नहीं खा सकती है. इसलिए यह नई कोंपलों पर अधिक हमला करती है."

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