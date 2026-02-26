बरेली में होली पर रामलीला, 166 साल की परंपरा; मुस्लिम समुदाय ने किया यात्रा का स्वागत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 26, 2026 at 7:08 AM IST
बरेली: होली के अवसर पर रामलीला मंचन की अनोखी परंपरा बरेली में निभाई जाती है. विश्व धरोहर बड़ी ब्रह्मपुरी की 166वीं फाल्गुनी रामलीला का शुभारंभ पताका यात्रा के साथ किया गया. इस यात्रा का मुस्लिम समुदाय ने भी जोर-शोर से स्वागत किया.
आयोजन समिति के प्रवक्ता प्रवक्ता विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि खास परंपरा के तहत पीपल के वृक्ष पर पताका बांधकर भगवान से रामलीला आरंभ करने की अनुमति ली गई. शहर के बड़ी ब्रह्मपुरी क्षेत्र में आयोजित ऐतिहासिक फाल्गुनी रामलीला का शुभारंभ श्रीनरसिंह मंदिर से विधिवत पूजन के साथ किया गया.
सर्वप्रथम श्रीगणेश और श्रीहनुमान जी का पूजन किया गया. कमेटी अध्यक्ष राजू मिश्रा और मुख्य अतिथि डॉ. विनोद पागरानी की मौजूदगी में पंडित केशरी नंदन कौशिक ने यह पूजन संपन्न कराया. पूजन के बाद भव्य पताका यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों रामभक्त शामिल हुए.
यह यात्रा ब्रह्मपुरी, मलूकपुर चौराहा, मोहल्ला सौदागरान, सीताराम कूंचा, बड़ा बाजार, गढ़ईया और छोटी ब्रह्मपुरी से होते हुए मूंछों वाले हनुमानजी मंदिर पहुंची, जहां विश्राम किया गया.
प्रवक्ता विशाल मेहरोत्रा ने बताया कि मंदिर परिसर में स्थित पीपल के वृक्ष पर विधिवत पताका बांधने की परंपरा सदियों से चली आ रही है. इसी रस्म के बाद भगवान से रामलीला मंचन की अनुमति ली जाती है. उन्होंने बताया कि गुरुवार शाम से प्रथम दिवस की लीला का मंचन आरंभ होगा.
यात्रा का स्वागत नदीम इकबाल के नेतृत्व में पीस कमेटी के संरक्षक जनार्दन आचार्य, फैज रजा, सोनू खान, मोंटू दादा, महेश प्रजापति, रोहित अग्रवाल सहित अन्य लोगों ने किया. कार्यक्रम में संरक्षक सर्वेश रस्तोगी, पार्षद राजेश अग्रवाल, गंगा महारानी शोभायात्रा समिति के अध्यक्ष सुमित सैनी, स्वर्णकार संघ के जिलाध्यक्ष विनोद रस्तोगी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.
बरेली की यह फाल्गुनी रामलीला होली के अवसर पर आयोजित होने वाली अपनी विशिष्ट परंपरा के कारण प्रदेश भर में विशेष पहचान रखती है, जहां आस्था और सांस्कृतिक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिलता है.
