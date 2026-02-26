ETV Bharat / state

बरेली में होली पर रामलीला, 166 साल की परंपरा; मुस्लिम समुदाय ने किया यात्रा का स्वागत

फाल्गुनी रामलीला पताका यात्रा के साथ शुरू. ( Photo Credit: ETV Bharat )