ETV Bharat / state

नूंह जिले का फलेंडी गांव बना कैंसर का हॉटस्पॉट, एक साल में 20 से ज्यादा मौतें, गांव में दहशत का माहौल

जिले के साकरस और ऊंटका में कैंसर का रहा है आतंकः जिला पार्षद सह भाजपा नेता तौफीक ने बताया कि "डीसी से मांग की है कि सरकार तत्काल गांव के पानी और मिट्टी की जांच कराए ताकि असल कारण का पता लगाया जा सके. ग्रामीण इदरीश ने बताया कि "बीते एक वर्ष में लगभग 25 लोगों की कैंसर के चलते मौत हुई है, जिसमें कई नौजवान लड़के थे, जो अपने पीछे एक हंसता खेलता परिवार छोड़ गए. अब उस परिवार की देखरेख करने के लिए कोई नहीं है. सरकार को उन परिवारों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए. इससे पहले साकरस, ऊंटका इत्यादि गांवों में भी बड़ी तादात में कैंसर से लोगों की मौत और बीमारों की खबर सुर्खियों में रही है."

दूषित पानी को बताया जा रहा मुख्य कारणः पूर्व सरपंच हसन मोहमद का कहना है कि" गांव में पीने का पानी बेहद खराब गुणवत्ता का है. हैंडपंपों और नलों से निकलने वाला पानी इसका मुख्य कारण हो सकता है. ग्रामीणों के मुताबिक फलेंडी गांव गुड़गांव कैनाल और उजीना ड्रेन से सटा हुआ है. कैनाल का गंदा पानी नालियों और जमीन के जरिए भूजल में मिल रहा है. यही दूषित पानी बीमारी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है. "

हाल के वर्षों में 25 से अधिक लोगों की मौत का अनुमानः ग्रामीण इदरीश के अनुसार "काफी लोग अभी भी बीमारी से जूझ रहे हैं. कुछ का इलाज गुरुग्राम, दिल्ली और जयपुर जैसे शहरों में चल रहा है. इनमें कई लोग तो ऐसे हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी कर पेट पालते हैं. ऐसे में कई कैंसर मरीज जैसे-तैसे अपना इलाज कराते हुए धीरे - धीरे मौत के करीब जा रहे हैं. गांव के बुजुर्गों का कहना है कि पहले कभी ऐसी बीमारी नहीं थी, लेकिन पिछले तीन-चार सालों से कैंसर के मामले अचानक तेजी से बढ़ने लगे हैं. हाल के वर्ष की बात करें तो कैंसर से अभी तक 25 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है."

गांव में दहशत का माहौलः फलेंडी गांव के लगभग हर मोहल्ले में कोई न कोई घर ऐसा है, जहां बीते कुछ महीनों में किसी न किसी सदस्य की कैंसर से मौत हुई है. ग्रामीणों के अनुसार अब तक करीब 25-30 लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है. कई लोग कैंसर की पहचान होने के बाद दवाई के सहारे जीवन गुजार रहे हैं. वहीं ग्रामीणों का अनुमान है कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हो सकते हैं जो कैंसर से पीड़ित हैं लेकिन जांच नहीं होने के कारण मौत से बेखबर हैं.

क्या बोले नूंह डीसीः नूंह डीसी अखिल पिलानी ने बताया कि "जैसा कि ग्रामीणों की ओर से बताया गया है कि गांव में 20 लोग कैंसर से पीड़ित हो चुके हैं. पानी को वजह बताया जा रहा है. एक बार पानी की सैंपलिंग हो जाए, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग को उसका एनालिसिस करने के लिए बोला जाएगा. उसके आधार पर जो भी आवश्यक कदम जरूरी होगा, वो उठाया जायेगा."

डीसी ने दिए जांच के आदेशः ग्रामीणों की शिकायत पर डीसी ने तुरंत जन स्वास्थ्य विभाग को गांव के पानी का सैंपल जांच कर रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया. डीसी ने जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग से मदद लेने का आदेश भी दिया है. डीसी के आदेश के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में सक्रिय हो गई है. टीम की ओर से अपने स्तर से पानी का सैंपल लिया जा रहा है.

नूंहः हरियाणा का सबसे पिछड़ा जिला नूंह के अन्तर्गत पुन्हाना खंड का फलेंडी गांव अचानक से 30 अक्टूबर को चर्चा में आ गया है. 30 तारीख की रात गांवों में रात्रि ठहराव कार्यक्रम में डीसी अखिल पिलानी ग्रामीणों की समस्याएं सुन रहे थे. इसी दौरान ग्रामीणों ने 8 हजार की आबादी वाले फलेंडी गांव के कैंसर के हॉट स्पॉट बनने की जानकारी दी. ग्रामीणों ने डीसी को बताया कि साल भर के भीतर गांव में 20 से ज्यादा लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है. ग्रामीणों ने इसके लिए जल और मिट्टी से होने वाले प्रदूषण को कारण बताया. ग्रामीणों की जानकारी पर डीसी खुद चौंक गए.

कई परिवारों से एक से ज्यादा मौतेंः फलेंडी गांव में कई ऐसे घर-परिवार हैं जिनके परिवार के कई सदस्य कैंसर की चपेट में आने से अब इस दुनिया में नहीं है. कई ऐसे परिवार हैं जो कैंसर की चपेट में आने के बाद जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं. कई परिवारों ने अपने परिजनों को कैंसर से खोने का दावा किया है. गांव के सद्दीक और शब्बीर पुत्र नसीर खान, दोनों सगे भाई कैंसर की वजह से अब इस दुनिया में नहीं हैं. दूसरी ओर सुल्तान पुत्र इसाक और उनकी पत्नी अख्तरी कैंसर के कारण अब इस दुनिया में नहीं है. सबसे खास बात यह है कि एक ही परिवार के चार सगे भाई लियाकत, हनीफ, कय्यूम, अय्यूब पुत्र जोरे खान अब इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं. सबसे खास बात यह है कि कैंसर के अंतिम स्टेज पर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे यूनुस पुत्र झड़मल उम्र करीब 35 वर्ष की दो बेटी जवान हैं. घर की माली हालत अच्छी नहीं है. किसी समय भी दुनिया को अलविदा कह सकते हैं.

नहीं मिली आर्थिक मददः हरियाणा सरकार कैंसर रोगियों के इलाज के लिए आर्थिक मदद कर रही है, लेकिन फलेंडी गांव ऐसा है, जिसमें अभी तक कैंसर रोगियों को सरकारी मदद नहीं मिली है. गांव के लोगों ने आर्थिक मदद से लेकर पानी के सैंपल और स्वास्थ्य जांच शिविर लगाने की मांग सरकार से की है ताकि कैंसर से भयभीत गांव के लोगों को इस बीमारी से निजात मिल सके और आने वाली पीढ़ियां सुधर सके.

गंदगी के अम्बारः फलेंडी गांव में साफ- सफाई बिल्कुल नहीं है. गांव के रास्तों में पानी भरा हुआ है. जिसकी वजह से ज्यादातर रास्तों में कीचड़ है. इससे निकलना भी दूभर है.

गांव के आसपास 3 ड्रेनों में दूषित पानी का प्रवाहः इसके अलावा पीने के पानी की अगर बात की जाए तो गांव के आसपास उजीना ड्रेन और फिरोजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी बहती है. गुडगांव कैनाल भी ज्यादा दूर नहीं है, जिसमें कई कंपनियों और शहर के अन्य ड्रेन का केमिकल युक्त पानी बहता रहता है. इस बात को यहां के स्थानीय विधायकों ने विधानसभा से लेकर सड़क तक उठाया, लेकिन अभी तक भी नहरों में साफ पानी इलाके के लोगों को नहीं मिल पा रहा है. इसी पानी को किसान अपनी खेती में सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं. यह तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि कैंसर फैलने की मुख्य वजह क्या है, लेकिन केमिकल युक्त पानी, गंदगी मुख्य वजह ग्रामीण मान रहे हैं.

क्या कहता है स्वास्थ्य विभाग: डिप्टी सिविल सर्जन डॉ विशाल सिंगला ने बातचीत के दौरान बताया कि रात्रि ठहराव के दौरान उपायुक्त अखिल पिलानी ने गांव के सर्वे करने के आदेश दिए हैं. डॉक्टरों की टीम गांव में सर्वे के लिए भेज दी गई है. पानी के सैंपल ले लिए गए हैं. रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि कैंसर फैलने की मुख्य वजह क्या है. उन्होंने कहा कि जल्दी ही गांव में लोगों की स्वास्थ्य जांच की जाएगी.

आर्थिक स्थिति कमजोर: फलेंडी गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर है. अधिकतर लोग खेती-बाड़ी के अलावा पशुओं का दूध बेचकर अपना गुजारा करते हैं. कैंसर से मरने वालों और बीमार लोगों की आयु 25 से लेकर 65 वर्ष तक है. इनमें महिलाएं भी शामिल हैं. इनमें अधिकतर लोगों में फेफड़े, लीवर, जीभ, पैर का कैंसर मुख्य रूप से बताया जा रहा है. धूम्रपान भी एक कारण हो सकता है, लेकिन कई लोग कैंसर की चपेट में आकर मर चुके हैं.

जिला पार्षद ने उठाई मांग: फलेंडी गांव जिला परिषद वार्ड नंबर 25 में आता है. इस वार्ड के पार्षद तौफीक ने गांव में पहुंचकर कैंसर पीड़ित लोगों से मुलाकात की और सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द गांव में पानी के सैंपल लेकर जांच कराया जाए और जांच शिविर लगाकर कैंसर के कारणों के बारे में पता लगाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि "बड़ी तादाद में लोग कैंसर से मर चुके हैं और लगातार कैंसर के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है."

कहां-कहां कराते हैं इलाज: नूंह जिले में राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज है, लेकिन इसमें कैंसर रोगियों का इलाज नहीं होता है. लोग बाढसा एम्स झज्जर, एम्स दिल्ली के अलावा जयपुर और बीकानेर सहित देश के अलग-अलग शहरों में इलाज करने के लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर रोगियों की कैंसर की वजह से मौत हुई है. कोई कैंसर से जंग जीत कर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हुआ है. कैंसर का इलाज महंगा है और लोगों के पास इलाज कराने के लिए पर्याप्त रकम नहीं है. कई लोग मजबूरी में कर्ज लेकर इलाज कराने को मजबूर हैं. उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि परिवार के कमाने वाले व्यक्ति की ही कैंसर से मौत हो गई तो उनके बच्चों के शादी-विवाह से लेकर लालन-पालन कैसे होगा. पड़ोसी गांव शाहचौखा में भी कैंसर रोगियों की संख्या बढ़ रही है.