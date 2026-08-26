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पलामू डीसी के नाम पर बनाया गया फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट, प्रशासन की जनता से सतर्क रहने की अपील

पलामू डीसी के नाम पर थाइलैंड के नंबर से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

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डीसी के नाम फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 26, 2026 at 10:56 PM IST

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पलामू: डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है. फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट से पलामू के सतबरवा में तैनात एक अधिकारी के साथ बातचीत हुई है. पूरा मामला सामने आने के बाद पलामू जिला प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है. फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट में पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत की डीपी लगाई गई है. फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट थाईलैंड के नंबर से बनाया गया है.

जिला प्रशासन की जनता से अपील

पलामू सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे सत्यापन के बाद ही किसी को जवाब दें, क्योंकि फर्जी व्हाट्सएप बनाया गया है. पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है. इससे पहले मई महीने में पलामू डीसी के नाम पर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाई गई थी. 2021 के बाद से पलामू डीसी के नाम पर 6वीं बार फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया है. फर्जी व्हाट्सएप के मामले में अलग-अलग एफआईआर दर्ज हुई है.

विदेशी नंबर से बनाए गए फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट

डीसी के नाम पर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट विदेशी नंबर से बनाए गए. दो मामले में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं जिसमें पुलिस ने अनुसंधान भी किया है. 2025 के आखिरी महीनों में वियतनाम के नंबर से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था.

5वीं बार बना डीसी के नाम फर्जी अकाउंट

दरअसल, 2021-22 पहली बार, 2022-23 में दूसरी बार, 2025 के अंतिम महीनों में तीसरी बार जबकि मार्च-अप्रैल 2026 फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था. वही पुलिस की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे. फर्जी व्हाट्सएप बनाने के लिए फेक नाम पर सिम लिया गया था और हाई सिक्योरिटी वाला फोन का इस्तेमाल किया गया था.

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