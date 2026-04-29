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विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

बताया गया कि ठगी को असली दिखाने के लिए आरोपी फर्जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिंक भी तैयार करते थे. ये बेरोजगारों को निशाना बनाते थे.

फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़
फर्जी वीजा रैकेट का भंडाफोड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 29, 2026 at 1:26 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक संगठित फर्जी वीजा रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो रूस, तुर्की और अजरबैजान में नौकरी का झांसा देकर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे. जांच में सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाई सैलरी वाली विदेशी नौकरियों के विज्ञापन डालते थे. इसके बाद इच्छुक लोगों को व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए संपर्क कर फर्जी कंपनी के नाम पर भरोसा दिलाया जाता था. आरोपी खुद को कंपनी का एचआर मैनेजर बताकर पीड़ितों से पासपोर्ट मंगवाते थे.

इसके बाद पासपोर्ट की स्कैन कॉपी पर फर्जी वीजा स्टैंप तैयार कर पीड़ितों को भेजे जाते थे, साथ ही नकली या अस्थायी फ्लाइट टिकट भी दिए जाते थे. ठगी को असली दिखाने के लिए आरोपी फर्जी ऑनलाइन वेरिफिकेशन लिंक भी तैयार करते थे, जिससे लोग आसानी से उनके झांसे में आ जाते थे. जब तक पीड़ितों को धोखाधड़ी का अहसास होता, आरोपी पैसे लेकर फरार हो चुके होते थे.

क्राइम ब्रांच के उपायुक्त पंकज कुमार नें बताया की पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 पीड़ितों के पासपोर्ट, 7 मोबाइल फोन, नकद रकम और कई फर्जी पहचान दस्तावेज बरामद किए हैं. यह गिरोह अलग-अलग शहरों में ठिकाना बदलकर वारदात को अंजाम देता था. क्राइम ब्रांच के उपायुक्त ने बताया कि यह एक संगठित अंतरराज्यीय गिरोह है, जो सुनियोजित तरीके से बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाता था. उन्होंने कहा कि गिरोह के अन्य सदस्यों और पीड़ितों की पहचान के लिए जांच जारी है और जल्द ही पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा.

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