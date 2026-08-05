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कौशांबी में नकली यूरिया फैक्ट्री पकड़ी, 80 बाल्टी लिक्विड यूरिया और 70 बोरी यूरिया जब्त

कौशांबी: कौशांबी में पुलिस और EIPR की टीम ने एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है. यहां उन्होंने जिले में चल रही एक नकली यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली खाद और नामी कंपनियों के रैपर बरामद किए हैं. मौके पर गाड़ी में 70 बोरी यूरिया करीब 100 बाल्टी के आसपास लिक्विड यूरिया बरामद किया गया.





मामला चरवा थाना क्षेत्र स्थित पंसौर गांव का है. यहां पंसौर गांव में मंगलवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब EIPR इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर पीयूष श्रीवास्तव और देवेंद्र प्रताप सिंह की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ एक फैक्ट्री पर अचानक छापा मारा. फैक्ट्री के भीतर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली खाद और यूरिया तैयार की जा रही थी. कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से लगभग 80 बाल्टी नकली DFF यूरिया और एक पिकअप गाड़ी में लदी करीब 70 बोरी इफको यूरिया जब्त की है.



जांच में सामने आया कि यह कारोबार पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के सल्लाहपुर निवासी अजय कुमार पुत्र राम सूरत द्वारा चलाया जा रहा था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी संख्या में नकली स्टीकर, 'टाटा गल्फ' और 'HP' कंपनी की खाली बाल्टियां बरामद की हैं. हालांकि छापे की भनक लगते ही फैक्ट्री मालिक और वहां काम कर रहे कर्मचारी भाग गए.



घटना की सूचना मिलते ही सीओ चायल शिवांक सिंह, चरवा व कोखराज थाने की पुलिस फोर्स और जिला कृषि अधिकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी. सूत्रों के मुताबिक, यह फर्म कागजों पर पंजीकृत थी, लेकिन इसकी आड़ में लंबे समय से अवैध खेल चल रहा था. मामले में बड़ा खुलासा यह भी हुआ है कि इस कारोबार को चलाने के लिए करीब 3 फर्जी जीएसटी नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा था. फिलहाल जीएसटी टीम भी जांच में जुट गई है और पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है.





जिला कृषि अधिकारी शिव शंकर चौधरी के मुताबिक फोन के माध्यम से यह सूचना मिली कि यहां पर जो किसानों को सब्सिडाइज्ड यूरिया मिलती है, उसको यूज़ करके लिक्विड यूरिया बनाई जा रही है, जो कि BS6 इंजन गाड़ी में डाला जाता है. ​कहीं न कहीं वह किसानों के लिए भी घातक है और जो BS6 इंजन गाड़ी चलाते हैं, उनके इंजन भी खराब हो रहे हैं.



मौके पर गाड़ी में 70 बोरी भरी यूरिया मिली. करीब 100 बाल्टी के आसपास लिक्विड यूरिया बनाई गई थी और एक पूरा प्लांट मिला जहाँ पर संगठित रूप से यह कार्यवाही की जा रही थी. अभी इसका ये लोग कोई कागज़ प्रस्तुत नहीं कर सके हैं. मौके से जो यहां का संचालक था, वह फरार हो चुका है. प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि यह अवैध रूप से चल रहा था.





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